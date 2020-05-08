Москва онлайн: артисты исполнят "День Победы" на балконе

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

9 Мая артисты столичных театров исполнят песню "День Победы", стоя на балконе. В концерте примут участие театр "Школа драматического искусства", "МосКонцерт", театр "У Никитских ворот", Театр имени Пушкина и Московский театр оперетты.

Праздничные гулянья и мероприятия в честь Дня Победы, включая парад на Красной площади, были отменены в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Смотрите трансляцию концерта 9 мая в 19:00 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.