Москва онлайн покажет традиционную индийскую свадьбу

Фото: Москва 24/Никита Симонов

С 9 по 11 августа в парке "Сокольники" уже в шестой раз пройдет масштабный фестиваль "День Индии". В этом году фестиваль приурочен празднованию Дня независимости Индии и 150-летию Махатмы Ганди.

Одним из главных событий фестиваля стает настоящая индийская свадьба, которая проводится со строгим соблюдением всех многовековых традиций, передаваемых из поколения в поколение. Многочисленные обряды, которые выполняют молодожены, призваны на веки скрепить их союз, чтобы никакие силы не смогли разлучить молодых.

Специально для наших зрителей корреспондент Ярославна Зорькина примет участие в свадебной церемонии и окунется в атмосферу индийских песен, танцев и благовоний.

Смотрите трансляцию индийской свадьбы 9 августа в 16:30 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.