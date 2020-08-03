Москва онлайн: заседание о пересмотре апелляционного приговора Кокорину и Мамаеву

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

3 августа в Московском городском суде состоится заседание о пересмотре апелляционного приговора футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.

Ранее судебная коллегия Второго кассационного суда отменила апелляционный приговор из-за "существенных нарушений уголовного и уголовно-процессуального закона при его вынесении". В результате приговор направили на новое рассмотрение в Мосгорсуд.

Оба спортсмена 8 мая 2019 года были приговорены к тюремному заключению за драку в 2018 году. Инцидент произошел в московском кафе. 17 сентября 2019 года игроки вышли на свободу по УДО.

Смотрите трансляцию 3 августа в 15:30 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.