Михаил Швыдкой стал лауреатом премии "Музыкальное сердце театра"

Специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой получил премию "Музыкальное сердце театра".

"Михаил Ефимович удостоен премии "За вклад в развитие музыкального театра", а именно – за создание первого в России Театра мюзикла", – передает ИТАР-ТАСС слова генерального директора награды Дмитрия Калантарова.

Это специальный приз, который не входит в традиционные 17 номинаций.

Кроме того, телеканал "Москва 24" получил награду "За поддержку музыкального театра", а Посольство США в Белоруссии – "За партнерство".

Церемония вручения наград состоится 10 декабря в театре "Новая опера". В тот же день будут объявлены победители в остальных номинациях.