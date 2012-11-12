12 ноября 2012, 17:31Новости культурного мира
Михаил Швыдкой стал лауреатом премии "Музыкальное сердце театра"
Специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой получил премию "Музыкальное сердце театра".
"Михаил Ефимович удостоен премии "За вклад в развитие музыкального театра", а именно – за создание первого в России Театра мюзикла", – передает ИТАР-ТАСС слова генерального директора награды Дмитрия Калантарова.
Это специальный приз, который не входит в традиционные 17 номинаций.
Кроме того, телеканал "Москва 24" получил награду "За поддержку музыкального театра", а Посольство США в Белоруссии – "За партнерство".
Церемония вручения наград состоится 10 декабря в театре "Новая опера". В тот же день будут объявлены победители в остальных номинациях.