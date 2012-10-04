В столице действует около пяти тысяч частных медицинских учреждений

В Москве сейчас работает около пяти тысяч негосударственных медицинских учреждений.

Об этом рассказал в "Большом интервью" телеканалу "Москва 24" заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики Андрей Шаронов.

"Часто это маленькие косметические салоны с медицинской лицензией, но есть и крупные клинки и поликлиники, которых не хватает", - добавил заммэра.

По его словам, годовой объем услуг частных клиник в Москве уже сопоставим с государственным. "Объем услуг, который частное здравоохранение в Москве предоставляет, это 50 миллиардов рублей. Для сравнения, государственные предоставляют услуг на 180 миллиардов рублей", - отметил Андрей Шаронов.

"Мы очень заинтересованы в росте конкуренции в этом сегменте, в росте предложений", - также сообщил заммэра.

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