Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 октября 2012, 19:20

Культура

Московский планетарий разработал новые экскурсии

Московский планетарий разработал новые экскурсионные программы. Они приурочены к выставке Вячеслава Колейчука "Геометрия космоса". Школьники смогут принять участие в обзорных и тематических экскурсиях "Секреты света", "Звуковые скульптуры" и "Удивительная механика", во время которых познакомятся с творчеством архитектора и художника Вячеслава Колейчука.

Для детей в планетарии проводятся мастер-классы "Форма, цвет, объем", где ребят учат создавать мир, который придумал художник.

Ссылки по теме


Московский планетарий маршруты и гиды

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика