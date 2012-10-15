Московский планетарий разработал новые экскурсии

Московский планетарий разработал новые экскурсионные программы. Они приурочены к выставке Вячеслава Колейчука "Геометрия космоса". Школьники смогут принять участие в обзорных и тематических экскурсиях "Секреты света", "Звуковые скульптуры" и "Удивительная механика", во время которых познакомятся с творчеством архитектора и художника Вячеслава Колейчука.

Для детей в планетарии проводятся мастер-классы "Форма, цвет, объем", где ребят учат создавать мир, который придумал художник.