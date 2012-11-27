Подмосковье лучше всех в России готово к зиме

По уровню подготовки к осенне-зимнему периоду среди субъектов России Подмосковье занимает первое место. Об этом сообщил министр строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Московской области Герман Елянюшкин.

"В Минрегионразвития РФ подвели итоги уровня подготовки к осенне-зимнему периоду среди субъектов России. Московская область по уровню подготовки заняла первое место в России, эти выводы будут доложены 29 ноября на заседании правительства РФ", - уточнил чиновник.

Подготовка к зиме в регионе прошла по графику, отопительный сезон начался в середине октября в большинстве городов и районов, передает РИА Новости.

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