Минэнерго заявляет о значительных запасах топлива в Москве

Министерство энергетики РФ следит за ситуацией на топливном рынке Московской области. Поставки топлива в регион осуществляются в плановом режиме, товарные запасы значительны. Об этом сообщил пресс-секретарь министра энергетики РФ Дмитрий Клоков, комментируя ситуацию в связи с плановым ремонтом установок на Московском НПЗ.

"Вопрос обеспечения Московского региона нефтепродуктами обсуждался в течение августа-сентября 2012 года на оперативном штабе Минэнерго России. При этом участвовавшими нефтяными компаниями были приняты решения о дополнительных поставках топлива в регион", - отметил в интервью ИТАР-ТАСС Клоков.

Товарные запасы автобензина в Московской области в объеме 167 тысяч тонн позволяют компенсировать выпадающие объемы поставки. По оценке Минэнерго России, в сентябре спрос на топливо с учетом сезонного фактора составит 509 тысяч тонн. При этом производство МНПЗ составит 127 тысяч тонн, гарантированные поставки нефтяных компаний в Московский регион – 389 тысяч тонн.

В октябре оценочный спрос увеличится и составит 536 тысяч тонн. При этом на МНПЗ будет произведено 26 тысяч тонн, 441 тыс тонн составят гарантированные поставки с положительным сальдо ресурса 69 тысяч тонн. В ноябре оценочный спрос упадет по сравнению с октябрем и составит 518 тысяч тонн. МНПЗ произведет 107 тысяч тонн. 350 тысяч тонн составят гарантированные поставки, отметил Клоков.

Напомним, об угрозе дефицита топлива на российском рынке нефтепродуктов в понедельник заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак на правительственной комиссии по ТЭКу. Нехватку бензина в ближайшие два месяца могут ощутить несколько российских регионов, а объем нефтепродуктов на нефтебазах опустится до минимума. На московском рынке есть вероятность возникновения кратко­временного дефицита в объеме 69 тысяч тонн в октябре и 62 тысяч тонн в ноябре.