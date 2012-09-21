Форма поиска по сайту

21 сентября 2012, 10:47

Спортсменов приглашают на Московский фестиваль бега

Жителей столицы и гостей города приглашают принять участие в масштабном спортивном мероприятии "Московский фестиваль кросса – 2012". Забеги состоятся 23 сентября в десять часов утра на территории Олимпийского учебно-спортивного центра «Планерная» Химкинского района.

Акция, посвященная 200-летию победы российской армии в войне 1812 года, проходит в рамках Всероссийского дня бега "Кросс нации – 2012", сообщили на сайте правительства Москвы.

Любителям активного образа жизни предложат принять участие в общемосковском кроссе среди округов, легкоатлетическом кроссе средних специальных учебных заведений, легкоатлетическом осеннем кроссе Московских студенческих игр. Для спортивных семей организаторы подготовили забеги на дистанцию один километр. Также состоятся соревнования между физкультурными коллективами, членами клубов любителей бега, индивидуальными спортсменами и бегунами с ограниченными физическими возможностями.

Принять участие в кроссах могут все желающие, которые имеют хорошую спортивную подготовку и справку-допуск от врача.

