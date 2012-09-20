Для дорог Подмосковья закупят более 700 автобусов

Власти намерены закупить более 700 автобусов для обслуживания пассажиров Московской области. Новый общественный транспорт также планируют использовать в период проведения Олимпиады в Сочи.

Соответствующий вопрос обсуждался на совещании по развитию столичного транспортного узла, которое проводится под руководством премьер-министра России Дмитрия Медведева, сообщает РИА Новости.

"По Московской области недавно было принято решение, в том числе с учетом субсидий на правительственном уровне из федерального бюджета, о приобретении автобусов", - отметил министр транспорта Российской Федерации Максим Соколов.

По окончанию Олимпийских игр автобусы снова начнут работать на дорогах Подмосковья.