"Московская биржа" продлевает торги на валютном рынке с 8 января

"Московская биржа ММВБ-РТС" планирует с 8 января продлить на валютном рынке время окончания торгов инструментами ТОМ и заключения сделок своп с 19:00 до 23:50, сообщил управляющий директор по денежному рынку биржи Игорь Марич.

До этого же времени планируется продлить время заключения внесистемных сделок по инструментам TOD для сторон по сделке, имеющих один расчетный код, передает "Интерфакс".

Для участников торгов сохраняется возможность раннего выхода из торгов: в 17:00 или 19:00. Отчеты по сделкам, заключенным после 19:00, будут предоставляться утром следующего рабочего дня.

По прогнозам, вечерняя сессия позволит увеличить обороты на рынке на 5-10%.

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