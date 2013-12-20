До 28 декабря из-за ремонта отменены маршруты трамваев №20, 43 и 45

Ремонт трамвайных путей на Большой Андроньевской улице продлевается до 28 декабря. В связи с этим отменяется движение трамваев, следующих по маршрутам №№ 20, 43 и 45, информирует пресс-служба ГУП "Мосгортранс".

"Последний трамвай № 24 будет прибывать к Курскому вокзалу в 23 часа 36 минут, с прохождением станции метро "Авиамоторная" в 23 часа 13 минут", - говорится в сообщении.

При этом движение после 23.13 будут маршрут будет проходить до Лефортовского моста. Первый трамвай № 24 отправится от Курского вокзала в 5.48.