Движение трамваев на востоке Москвы отменено 7 декабря из-за ремонта

Схема движения общественного транспорта изменяется 7 декабря из-за ремонта железнодорожного переезда на улице Преображенский Вал, информирует пресс-служба ГУП "Мосгортранс".

Так, закрывается движение трамваев на участке от метро "Семеновская" до метро "Преображенская площадь" в обоих направлениях. Трамваи №2 и №11 будут следовать от Преображенской площади до метро "Сокольники"; трамваи № 46 – от метро "Семеновская" – метро "Пролетарская" до Угрешской улицы.

"Одновременно организуется маршрут автобуса № 046 "Богородское – Метро "Семеновская" по трассе: Краснобогатырская улица – метро "Преображенская площадь" – улица Преображенский Вал – улица Измайловский Вал – метро "Семеновская" с разворотом на трамвайном кольце, со всеми существующими трамвайными остановками", - говорится в сообщении.

При этом трамваи № 36 проследуют от 3-й Владимирской улицы – метро "Семеновская" до 16-й Парковой улицы; а на участке "Детский санаторий" – метро "Семеновская" их движение будет отменено.