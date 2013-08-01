В Лужниках открылась выставка винтажного транспорта

В честь 55-летия ГУП "Мосгортранс" открыло выставку ретротехники рядом с Дворцом спорта в Лужниках. Жителям столицы предлагают посмотреть на уникальные экспонаты городского пассажирского транспорта разных времен, сообщает пресс-служба компании.

3 и 4 августа на территории выставки пройдут конкурсы и лотерея, главным призом которой станет единый проездной билет, действующий до конца года.

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