Кандидаты в депутаты Мосгордумы

Избирательный округ №1

Районы: Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково.

Кандидаты:



Алексанян Артур Олегович .

Родился в 1961 году, живет в Москве. Работает в ООО "Радость моя". Занимает должность руководителя детского медицинского центра. Выдвинут региональным отделением партии "Гражданская платформа".

Болотин Максим Олегович .

Родился в 1974 году, живет в Москве. Пенсионер. Выдвинут региональным отделением партии "Яблоко".

Бутузов Александр Викторович.

Родился в 1978 году, живет в поселке Руменцево,Истринский район, Московская область. Работает в ООО "Церера 5". Занимает должность администратора. Выдвинут московским отделением "Либерально-демократическая партия России".

Венедиктов Александр Викторович .

Родился в 1971 году, живет в Москве. Работает в ООО "РеалЭКСУМ". Занимает должность генерального директора. Выдвинут региональным отделением партии "Справедливая Россия".

Гончарук Григорий Иванович .

Родился в 1955 году, живет в Москве. Индивидуальный предприниматель. Выдвинут московским отделением "Коммунистическая партия Российской Федерации".

Драгункина Зинаида Федоровна .

Родилась в 1948 году, живет в Москве. Работает в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Занимает должность председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию, культуре. Выдвинута московским отделением партии "Единая Россия".

Избирательный округ №2

Районы: Куркино, Молжаниновский, Северное Тушино, Южное Тушино.

Кандидаты:

Анисимов Егор Игоревич .

Родился в 1987 году, живет в Калининграде. Работает в Государственной Думе Российской Федерации. Занимает должность депутата. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".

Золотарева Светлана Андреевна .

Родилась в 1988 году, живет в Москве. Работает в МАТИ – Российский государственный технологический университет им. К.Э.Циолковского. Занимает должность секретаря руководителя. Самовыдвиженец.

Песков Михаил Владимирович .

Родился в 1968 году, живет в Москве. Работает в ООО "НТС "Градиент". Занимает должность ведущего системного аналитика отдела информационных технологий. Выдвинут региональным отделением партии "Яблоко".

Цапенко Сергей Валерьевич .

Родился в 1980 году, живет в Москве. Работает в ООО "Пилот". Занимает должность генерального директора. Выдвинут региональным отделением партии "Справедливая Россия".

Шмелева Елена Игоревна .

Родилась в 1986 году, живет в Москве. Работает в ООО "НИИЭС". Занимает должность старшего инженера. Выдвинута московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".

Ярославская Ольга Владимировна .

Родилась в 1968 году, живет в Москве. Работает в ГОУ СОШ №1298. Занимает должность директора. Самовыдвиженец.

Избирательный округ №3

Районы: Митино, Покровское-Стрешнево, часть района Щукино.

Кандидаты:



Анашкин Юрий Александрович .

Родился в 1962 году, живет в Москве. Работает в Воскресной школе православного прихода Елисаветинского храма Московской епархии Русской Православной Церкви. Занимает должность преподавателя. Самовыдвиженец.

Арзуманян Альберт Аргиналович .

Родился в 1969 году, живет в Москве. Пенсионер . Выдвинут региональным отделением партии "Яблоко".

Белов Даниил Романович .

Родился в 1989 году, живет в городе Ржев, Тверской области. Работает в Российском государственном университете туризма и сервиса. Занимает должность аспиранта. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".

Демидко Владимир Александрович .

Родился в 1980 году, живет в Москве. Работает в ООО "Спотлинк". Занимает должность генерального директора. Выдвинут региональным отделением партии "Справедливая Россия".

Сараев Дмитрий Михайлович .

Родился в 1980 году, живет в Москве. Работает в ЗАО "ГК Право". Занимает должность старшего юриста. Выдвинут московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".

Скобинов Валерий Петрович .

Родился в 1959 году, живет в Москве. Работает в Московской городской думе. Занимает должность депутата. Выдвинут московским отделением партии "Единая Россия".

Избирательный округ №4

Районы: Крылатское, Строгино, часть района Кунцево

Кандидаты:

Алырин Святослав Игоревич

Родился в 1992 году, живет в Переславле-Залесском. Учится в Российском государственном социальном университете. Студент. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".

Герасимов Евгений Владимирович

Родился в 1951 году, живет в Москве. Работает в Московской городской думе. Занимает должность депутата. Выдвинут московским отделением партии "Единая Россия".

Копкина Ирина Николаевна

Родилась в 1956 году, живет в Москве. Работает в российской объединенной демократической партии "Яблоко". Занимает должность руководителя управления по работе с населением. Выдвинута региональным отделением партии "Яблоко".

Махмудов Рустам Хамидович

Родился в 1950 году, живет в Москве. Пенсионер. Выдвинут московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".

Павленко Ирина Алексеевна

Родилась в 1961 году, живет в Москве. Работает в Центральной клинической больнице с поликлиникой Управления делами Президента РФ. Занимает должность врач-терапевт. Выдвинута региональным отделением партии "Справедливая Россия".

Избирательный округ №5

Районы: Филевский парк, Хорошево-Мневники, часть района Щукино

Кандидаты:



Бабурин Сергей Николаевич

Родился в 1959 году, живет в Москве. Работает в Институте социально-политических исследований РАН. Занимает должность главного научного сотрудника. Выдвинут московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".

Золочевский Виталий Сергеевич

Родился в 1986 году, живет в Москве. Работает в Государственной думе Российской Федерации. Занимает должность депутата. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".

Кац Максим Евгеньевич

Родился в 1984 году, живет в Москве. Работает в Фонде содействия развитию городов "Городские проекты Ильи Варламова и Максима Каца". Занимает должность директора. Самовыдвиженец.

Морозова Елена Сергеевна

Родилась в 1978 году, живет в Москве. Работает в российской объединенной демократической партии "Яблоко". Занимает должность советника председателя партии. Выдвинута региональным отделением партии "Яблоко".

Сорока Олег Иосифович

Родился в 1970 году, живет в Москве. Работает в ООО "Пионерстрой Инвест". Занимает должность генерального директора. Выдвинут московским отделением партии "Единая Россия".

Избирательный округ №6

Районы: Головинский, Левобережный, Ховрино, часть района Западное Дегунино

Кандидаты:



Бабкина Надежда Георгиевна

Родилась в 1950 году, живет в Москве. Работает в московском государственном музыкальном театре фольклора "Русская песня" . Занимает должность художественного руководителя - директора. Выдвинута московским отделением партии "Единая Россия".

Барынина Надежда Сергеевна

Родилась в 1954 году, живет в Москве. Пенсионер. Выдвинута московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".

Григоров Сергей Геннадьевич

Родился в 1974 году, живет в Москве. Работает в региональной общественной организации "Центр экономических и политических исследований". Занимает должность старшего научного сотрудника. Выдвинут региональным отделением партии "Яблоко".

Елисеев Борис Петрович

Родился в 1957 году, живет в Москве. Работает в Московском государственном техническом университете гражданской авиации. Занимает должность ректора. Выдвинут региональным отделением партии "Справедливая Россия".

Лопарева Тамара Михайловна

Родилась в 1958 году, живет в Москве. Работает в ООО "Церера 5". Занимает должность генерального директора. Выдвинута московским отделением "Либерально-демократическая партия России".

Избирательный округ №7

Районы: Восточное Дегунино, Дмитровский, часть района Западное Дегунино, часть Бескудниковского района

Кандидаты:



Дуняшев Александр Олегович

Родился в 1972 году, живет в Москве. Работает в региональной общественной организации "Союз каратэ-до". Занимает должность исполнительного директора. Самовыдвиженец.

Звягинцев Петр Семенович

Родился в 1948 году, живет в Москве. Работает в Институте экономики РАН. Занимает должность ведущего научного сотрудника. Выдвинут московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".

Молочко Александр Михайлович

Родился в 1950 году, живет в Москве. Пенсионер. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".

Перфилова Надежда Рафаиловна

Родилась в 1956 году, живет в Москве. Работает в ГБ ОУ г. Москвы СОШ №2098 им.героя Советского Союза Л.М. Доватора. Занимает должность директора. Самовыдвиженец.

Потапова Светлана Витальевна

Родилась в 1967 году, живет в Москве. Работает в всероссийской политической партии "Гражданская Сила". Занимает должность специалиста. Выдвинута региональным отделением партии "Гражданская Сила".

Самошин Владимир Сергеевич

Родился в 1946 году, живет в Москве. Пенсионер. Выдвинут региональным отделением партии "Яблоко".

Хомяков Владимир Константинович

Родился в 1949 году, живет в Москве. Работает в НП "Городская жилищная палата". Занимает должность председателя Совета Городской жилищной палаты. Выдвинут региональным отделением партии "Справедливая Россия".

Избирательный округ №8

Районы: Аэропорт, Войковский, Коптево, Сокол

Кандидаты:



Беляев Олег Алексеевич

Родился в 1964 году, живет в Москве. Работает в Автономной некоммерческой организации по проведению культурно-спортивных мероприятий "Столичный центр Инициатив". Занимает должность вице-президента. Выдвинут региональным отделением партии "Справедливая Россия".

Зюганов Леонид Андреевич

Родился в 1988 году, живет в Москве. Работает Московской городской думе. Занимает должность помощника депутата. Выдвинут московский отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".

Константинов Денис Вячеславович

Родился в 1968 году, живет в Москве. Работает в ОАО "Сбербанк России". Занимает должность заместителя председателя Московского банка ОАО "Сбербанк России". Выдвинут региональным отделением партии "Гражданская Платформа".

Ладочкин Сергей Алексеевич - снял свою кандидатуру Родился в 1973 году, живет в Москве. Работает в аппарате Регионального исполнительного комитета Московского городского регионального отделения Всероссийской политической партии "Единая Россия". Занимает должность руководителя окружного исполнительного комитета. Выдвинут московским отделением партии "Единая Россия".

Морозов Антон Александрович

Родился в 1980 году, живет в Москве. Работает в ООО "Второй проектный институт". Занимает должность главного специалиста. Самовыдвиженец.

Николаев Игорь Алексеевич

Родился в 1962 году, живет в Москве. Работает в ООО "Финансовые и бухгалтерские консультанты. Занимает должность директора Института стратегического анализа. Выдвинут региональным отделением партии "Яблоко".

Фатеева Татьяна Евгеньевна

Родилась в 1968 году, живет в Москве. Работает в ООО "Международный Медицинский центр "УРО-ПРО на Войковской". Занимает должность генерального директора. Выдвинута московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".

Юнусова Лилия Равиловна

Родился в 1978 году, живет в Москве. Работает во Всероссийской политической партии "Гражданская Сила". Занимает должность главного бухгалтера. Выдвинута региональным отделением партии "Гражданская Сила".

Избирательный округ №9

Районы: Беговой, Савеловский, Тимирязевский, Хорошевский, часть Бескудниковского района

Кандидаты:



Галенкина Майя Александровна

Родилась в 1988 году, живет в Москве. Учится в Институте мировых цивилизаций (НАНО ВПО "ИМЦ"). Студентка. Выдвинута московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".

Галямина Юлия Евгеньевна

Родилась в 1973 году, живет в Москве. Работает в Научно-исследовательском вычислительном центре МГУ им. М.В. Ломоновсова. Занимает должность младшего научного сотрудника. Выдвинута региональным отделением партии "Яблоко".

Гусенков Алексей Иванович

Родился в 1954 году, живет в городе Химки, Московская область. Пенсионер. Выдвинут региональным отделением экологической партии "Зеленые".

Ильичева Ирина Викторовна

Родилась в 1961 году, живет в Москве. Работает в гимназии №1409. Занимает должность директора. Выдвинута московским отделением партии "Единая Россия".

Кузнецова Ольга Михайловна

Родилась в 1962 году, живет в Москве. Работает в ООО "Супер Сервис". Занимает должность генерального директора. Выдвинута региональным отделением партии "Справедливая Россия".

Пономарёв Виталий Константинович

Родился в 1963 году, живет в Москве. Работает в ООО "Промбазис". Занимает должность генерального директора. Самовыдвиженец.

Попова Алена Владимировна

Родилась в 1983 году, живет в Москве. Работает в ООО "Брейнсторм Эй Ви". Занимает должность генерального директора. Самовыдвиженец.

Сидоров Сергей Алексеевич

Родился в 1960 году, живет в Москве. Работает во Всероссийском научно-исследовательском институте механизации сельского хозяйства (ГНУ ВИМ Россельхозакадемии). Занимает должность заведующего отделом. Выдвинут московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".

Избирательный округ №10

Районы: Бибирево, Лианозово, Северный

Кандидаты:

Картавцева Лариса Руслановна

Родилась в 1966 году, живет в Москве. Работает в городской клинической больнице №20. Занимает должность заместителя главного врача. Самовыдвиженец.

Кравцов Алексей Владимирович

Родился в 1977 году, живет в Москве. Временно не работает. Самовыдвиженец.

Кузнецов Дмитрий Иванович

Родился в 1986 году, живет в Москве. Работает в ООО "ЛИДИЯ 1+". Занимает должность заместителя генерального директора. Выдвинут московским отделением "Либерально-демократическая партия России".

Мерцалова Инна Борисовна

Родилась в 1968 году, живет в Москве. Работает в ГБОУ ДПО РМАПО Минздрава России. Занимает должность ассистента. Выдвинута региональным отделением партии "Яблоко".

Саблуков Александр Валентинович

Родился в 1954 году, живет в Москве. Работает в ФГБОУ ВПО МГЛУ. Занимает должность профессора. Выдвинут региональным отделением партии "Справедливая Россия".

Фадеев Максим Анатольевич

Родился в 1972 году, живет в Москве. Временно не работает. Выдвинут московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".

Избирательный округ №11 Районы:

Алтуфьевский, Марфино, Отрадное

Кандидаты:

Бабушкин Андрей Владимировичм

Родился в 1964 году, живет в Москве. Работает в Межрегиональной общественной правозащитной благотворительной организации "Комитет за гражданские права". Занимает должность председателя. Выдвинут региональным отделением партии "Яблоко".

Барсукова Татьяна Митрофановна - сняла свою кандидатуру Родилась в 1953 году, живет в Москве. Работает в ГБУ города Москвы Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Отрадное". Занимает должность директора. Самовыдвиженец.

Башанкаев Станислав Давидович

Родился в 1986 году, живет в Москве. Домохозяин. Самовыдвиженец.

Зубрилин Николай Григорьевич

Родился в 1958 году, живет в Москве. Работает в ООО "Орфей". Занимает должность главного инженера. Выдвинут московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".

Саватеев Вадим Витальевич

Родился в 1971 году, живет в Москве. Работает в некоммерческом партнерстве помощи ветеранам боевых действий "Вера и доблесть". Занимает должность председателя правления. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".

Силиверстов Игорь Витальевич

Родился в 1962 году, живет в Москве. Работает в региональной детско-молодежной общественной организации "Здоровое поколение". Занимает должность художественного руководитея. Выдвинут региональным отделением партии "Справедливая Россия".

Избирательный округ №12 Районы:

Свиблово, Северное Медведково, Южное Медведково

Кандидаты:

Марченко Евгений Владимирович

Родился в 1983 году, живет в Москве. Работает в Московской городской думе. Занимает должность помощника депутата. Выдвинут московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".

Никонов Дмитрий Владимирович

Родился в 1973 году, живет в Серпуховском районе Московской области. Работает в ЧОП "Гефест". Занимает должность помощника генерального директора. Самовыдвиженец.

Сапронов Александр Сергеевич

Родился в 1989 году, живет в Москве. Работает в центре досуга и спорта "Паллада". Занимает должность руководителя структурного подразделения. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".

Тафинцева Лидия Васильевна

Родилась в 1941 году, живет в Москве. Пенсионер. Самовыдвиженец.

Фокина Татьяна Михайловна

Родилась в 1969 году, живет в Москве. Работает в ООО "Крокус 02". Занимает должность главного бухгалтера. Выдвинута региональным отделением партии "Справедливая Россия".

Ходаков Владимир Владимирович

Родился в 1972 году, живет в Москве. Работает в межрегиональной общественной организации "Московская ассоциация жертв незаконных репрессий". Занимает должность вице-президента. Выдвинут региональным отделением партии "Яблоко".

Шапошников Алексей Валерьевич

Родился в 1973 году, живет в Москве. Работает в ОАО "Северянин". Занимает должность заместителя генерального директора. Выдвинут московским отделением партии "Единая Россия".

Избирательный округ №13 Районы:

Бабушкинский, Лосиноостровский, Ярославский

Кандидаты:

Добрынин Сергей Александрович

Родился в 1990 году, живет в Москве. Учится в Московском государственном строительном университете. Студент 4 курса. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".

Лебедев Сергей Эдуардович

Родился в 1956 году, живет в Москве. Работает в Федеральном научном центре физической культуры и спорта. Занимает должность начальника отдела. Самовыдвиженец.

Морозов Николай Николаевич

Родился в 1965 году, живет в Москве. Работает в общероссийской общественной организации "Общественная комиссия по борьбе с коррупцией". Занимает должность заместителя начальника департамента населения в сфере ЖКХ, руководитель программы "Коммунальный дозор". Выдвинут региональным отделением партии "Справедливая Россия".

Портнова Татьяна Арториджевна

Родилась в 1951 году, живет в Москве. Работает в Московской городской думе. Занимает должность депутата на постоянно профессиональной основе. Выдвинута московским отделением партии "Единая Россия".

Савицкая Светлана Анатольевна

Родилась в 1954 году, живет в Москве. Работает в лицее информационных технологий №1537. Занимает должность учителя иностранного языка. Выдвинута региональным отделением партии "Яблоко".

Шайжанов Родион Маратович

Родился в 1965 году, живет в Москве. Работает в ООО "САНК-Р". Занимает должность генерального директора. Выдвинут московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".

Избирательный округ №14 Районы:

Алексеевский, Марьина роща, Останкинский, Ростокино

Кандидаты:

Захаров Дмитрий Александрович

Родился в 1985 году, живет в Москве. Работает в ООО "БКК-М". Занимает должность администратора системного обеспечения. Выдвинут региональным отделением партии "Справедливая Россия".

Круглов Максим Сергеевич

Родился в 1986 году, живет в Москве. Работает в политической партии "Российская объединенная демократическая партия "Яблоко". Занимает должность главного специалиста отдела интернет проектов. Выдвинут региональным отделением партии "Яблоко".

Крюков Алексей Сергеевич

Родился в 1987 году, живет в Москве. Работает в ОАО "ВДНХ". Занимает должность менеджера отдела рекламы департамента рекламной деятельности и проведения мероприятий. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".

Михайлова Юлия Борисовна

Родилась в 1962 году, живет в Москве. Работает в Московской городской думе. Занимает должность советника. Выдвинута московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".

Теличенко Валерий Иванович

Родился в 1947 году, живет в Москве. Работает в ФГБОУ ВПО "Московский государственный строительный университет". Занимает должность президента. Выдвинут московским отделением партии "Единая Россия".

Избирательный округ №15 Районы:

Гольяново, Метрогородок, Часть Района Северное Измайлово

Кандидаты:

Душенко Вячеслав Владимирович

Родился в 1970 году, живет в Москве. Работает в ОАО КБ "МАСТ-БАНК". Занимает должность советника председателя правления. Выдвинут региональным отделением партии "Справедливая Россия".

Крапухин Алексей Игоревич

Родился в 1987 году, живет в Москве. Работает в "Российский студенческий союз – за права студентов и аспирантов". Занимает должность заместителя председателя. Выдвинут региональным отделением партии "Яблоко".

Метельский Андрей Николаевич

Родился в 1968 году, живет в Москве. Работает в Московской городской думе. Занимает должность заместителя председателя. Выдвинут московским отделением партии "Единая Россия".

Тимонин Максим Анатольевич

Родился в 1978 году, живет в рп Шаховская, Шаховской район, Московская область. Работает в Московской городской думе. Занимает должность помощника депутата В.А. Святошенко. Выдвинут московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".

Чибирев Владимир Иванович

Родился в 1973 году, живет в Москве. Работает в ООО "Изобилие". Занимает должность генерального директора. Самовыдвиженец.

Шилов Станислав Александрович

Родился в 1985 году, живет в Москве. Работает в некоммерческом партнерстве "Центр досуга детей и молодежи "Творчество". Занимает должность заместителя генерального директора. Самовыдвиженец.

Юрьев Михаил Владимирович

Родился в 1978 году, живет в Москве. Работает в коллегии адвокатов города Москвы "ПРАВО". Занимает должность адвоката. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".

Избирательный округ №16

Районы: Богородское, Преображенское, Часть Района Соколиная Гора

Кандидаты:

Грищенко Елена Аркадьевна

Родилась в 1961 году, живет в Москве. Работает в ООО "Пара кед". Занимает должность менеджера по развитию. Выдвинута региональным отделением партии "Яблоко".

Лазарев Николай Леонидович

Родился в 1989 году, живет в городе Ногинск, Московская область. Работает в ООО "Золотая шахта". Занимает должность генерального директора. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".

Молев Антон Ильич

Родился в 1978 году, живет в Москве. Работает в Московском институте развития образования. Занимает должность директора. Самовыдвиженец.

Мустафин Марат Махсутович

Родился в 1987 году, живет в Москве. Работает в ООО "Компания "ОПУС". Занимает должность руководителя отдела логистики. Самовыдвиженец.

Парфенов Денис Андреевич

Родился в 1987 году, живет в Москве. Работает в аппарате Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Занимает должность помощника депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва Левченко С.Г. по работе в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации по срочному служебному контракту. Выдвинут московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".

Тимонов Михаил Леонидович

Родился в 1965 году, живет в Москве. Работает в ООО Коммерческий банк "Старый Кремль". Занимает должность заместителя председателя правления в аппарате председателя правления. Выдвинут региональным отделением партии "Справедливая Россия".

Избирательный округ №17

Районы: Перово, часть района Ивановское, часть района Соколиная гора

Кандидаты:

Андреев Андрей Владимирович

Родился в 1987 году, живет в городе Подольск, Московская область. Работает в ООО "РП-МАРКЕТ". Занимает должность генерального директора. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".

Брумель Игорь Николаевич

Родился в 1952 году, живет в Москве. Индивидуальный предприниматель. Выдвинут региональным отделением партии "Справедливая Россия".

Петров Михаил Владимирович

Родился в 1953 году, живет в Москве. Работает в ФГУП "Центральный научно-исследовательский институт связи". Занимает должность начальника сектора. Выдвинут московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".

Пинясов Николай Сергеевич

Родился в 1959 году, живет в Москве. Временно не работает. Выдвинут региональным отделением партии "Яблоко".

Пономарев Алексей Анатольевич

Родился в 1988 году, живет в Москве. Работает в ООО "Перовское Ремонтно-Строительное предприятие-1". Занимает должность механика. Самовыдвиженец.

Сметанов Александр Юрьевич

Родился в 1962 году, живет в Москве. Работает в ОАО "Научно-производственное предприятие "Сапфир". Занимает должность генерального директора. Выдвинут московским отделением партии "Единая Россия".

Избирательный округ №18

Районы: Восточное Измайлово, Восточный, Измайлово, часть района Северное Измайлово

Кандидаты:

Бабыкина Галина Дмитриевна

Родилась в 1942 году, живет в Москве. Пенсионер. Самовыдвиженец.

Бурд Семен Яковлевич

Родился в 1984 году, живет в Москве. Работает в РОО "ЭПИцентр". Занимает должность советника председателя совета. Выдвинут региональным отделением партии "Яблоко".

Киреев Андрей Николаевич

Родился в 1967 году, живет в Москве. Работает в ООО "ХимЭлектро". Занимает должность генерального директора. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".

Махмутова Айгуль Фатиховна

Родилась в 1984 году, живет в Москве. Работает в политической партии "Справедливая Россия". Занимает должность главного специалиста департамента по работе со СМИ Управления общественных связей. Выдвинута региональным отделением партии "Справедливая Россия".

Назарова Ирина Александровна

Родилась в 1952 году, живет в Москве. Работает в городской клинической больнице №57. Занимает должность главного врача. Самовыдвиженец.

Погорелов Владимир Васильевич

Родился в 1946 году, живет в Москве. Работает в ГКУ города Москвы "Московский городской совет общественных пунктов охраны порядка". Занимает должность председателя совета. Самовыдвиженец.

Чуканова Маргарита Алексеевна

Родилась в 1961 году, живет в Москве. Индивидуальный предприниматель. Выдвинута московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".

Избирательный округ №19

Районы: Новогиреево, часть района Вешняки, часть района Ивановское

Кандидаты:

Карасева Вера Юрьевна

Родилась в 1978 году, живет в Москве. Работает в политической партии "Российская объединенная демократическая партия "Яблоко". Занимает должность руководителя организационного управления. Выдвинута региональным отделением партии "Яблоко".

Кругляков Виктор Михайлович

Родился в 1961 году, живет в Москве. Работает в Московской городской думе. Занимает должность депутата. Выдвинут московским отделением партии "Единая Россия".

Лапин Юрий Ерминингельдович

Родился в 1945 году, живет в Москве. Работает в префектуре Южного административного округа. Занимает должность помощника депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Доровина Евгения Владимировича по работе в г.Москве. Выдвинут московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".

Майоров Максим Александрович

Родился в 1982 году, живет в Москве. Работает в научной библиотеке Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова. Занимает должность ведущего библиотекаря. Выдвинут региональным отделением партии "Справедливая Россия".

Новиков Михаил Михайлович

Родился в 1967 году, живет в Москве. Работает в ООО "КОМПЭЛ регионы". Занимает должность менеджера хозяйственной службы. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".

Избирательный округ №20

Районы: Косино-Ухтомский, Некрасовка, Новокосино, часть района Вешняки, часть района Выхино-Жулебино

Кандидаты:

Корсаков Евгений Геннадьевич

Родился в 1958 году, живет в городе Реутов, Московской области. Пенсионер. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".

Молохов Александр Владимирович

Родился в 1972 году, живет в Москве. Работает в московской коллегии адвокатов "Последний дозор". Занимает должность председателя. Выдвинут региональным отделением партии "Яблоко".

Павленко Александр Александрович

Родился в 1957 году, живет в Москве. Работает в некоммерческом партнерстве управляющих недвижимостью "Совладение". Занимает должность президент. Выдвинут региональным отделением партии "Справедливая Россия".

Тимченко Александр Николаевич

Родился в 1969 году, в Москве. Работает в ООО "МИД". Занимает должность советника по вопросам управления. Выдвинут московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".

Шибаев Андрей Вячеславович

Родился в 1966 году, живет в Москве. Работает в региональной общественной организации инвалидов "Перовский Клуб инвалидов и ветеранов войны в Афганистане "Долг". Занимает должность заместителя председателя. Выдвинут региональным отделением партии "Родина".

Шульмин Виталий Юрьевич

Родился в 1974 году, в Москве. Работает в ООО "СМедиа". Занимает должность менеджера. Самовыдвиженец.

Избирательный округ №21 Районы:

Часть района Выхино-Жулебино, часть Рязанского района

Кандидаты:

Балабуткин Алексей Алексеевич

Родился в 1979 году, живет в Москве. Работает в АНО ДМСВКСЦ "Барс". Занимает должность руководителя отдела по реализации социальнозначимых программ. Самовыдвиженец.

Зотов Владимир Борисович

Родился в 1946 году, живет в Москве. Работает в префектуре Юго-Восточного административного округа Москвы. Занимает должность префекта. Выдвинут московским отделением партии "Единая Россия".

Катков Валерий Семенович

Родился в 1953 году, живет в Москве. Работает в ООО "ОСТ-ВЕСТ". Занимает должность главного редактора газеты "Жулебинский бульвар". Выдвинут региональным отделением партии "Справедливая Россия".

Клычков Андрей Евгеньевич

Родился в 1979 году, живет в Москве. Работает в Московской городской думе. Занимает должность депутата, руководителя фракции КПРФ. Выдвинут московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".

Липагин Артём Владимирович

Родился в 1993 году, живет в городе Шатура, Московская область. Работает в Общероссийской общественной организации "Российский союз свободной молодежи". Занимает должность советника по связи с общественностью. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".

Родионова Светлана Сергеевна

Родился в 1983 году, живет в Москве. Работает в ГБОУ ЦДиК "Участие". Занимает должность педагога дополнительного образования. Выдвинут региональным отделением партии "Яблоко".

Избирательный округ №22

Районы: Капотня, часть района Люблино, часть района Марьино

Кандидаты:

Булгаков Николай Викторович

Родился в 1986 году, живет в Москве. Работает в ЗАО "Бэлл Интегратор". Занимает должность координатора. Самовыдвиженец.

Власов Александр Витальевич

Родился в 1988 году, живет в Москве. Работает в ОАО "Государственное научно-производственное предприятие "Регион". Занимает должность ведущего экономиста по экономическому анализу. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".

Волков Владимир Николаевич

Родился в 1948 году, живет в Москве. Работает в Государственной думе Российской Федерации. Занимает должность помощника депутата. Выдвинут московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".

Караваева Марина Степановна

Родилась в 1972 году, живет в Москве. Работает в ОАО "Спецремонт". Занимает должность заместителя руководителя департамента экономики и финансов. Выдвинута региональным отделением партии "Яблоко".

Святенко Инна Юрьевна

Родилась в 1967 году, живет в Москве. Работает в Московской городской думе. Занимает должность депутата. Выдвинута московским отделением партии "Единая Россия".

Солянин Валерий Владимирович

Родился в 1986 году, живет в Москве. Временно не работает. Выдвинут региональным отделением партии "Справедливая Россия".

Избирательный округ №23

Районы: Кузьминки, часть района Люблино, часть Рязанского района

Кандидаты:

Гуличева Елена Петровна

Родилась в 1954 году, живет в Москве. Работает в Московском научно-практический Центре дерматовенерологии и косметологии департамента здравоохранения города Москвы". Занимает должность специалиста гражданской обороны. Выдвинута московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".

Новиков Юрий Николаевич

Родился в 1976 году, живет в Москве. Работает в ООО "Союзлифтмонтаж "Лифт". Занимает должность монтажника электрических подъемников. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".

Платонов Владимир Михайлович

Родился в 1954 году, живет в Москве. Работает в Московской городской думе. Занимает должность депутата, председателя. Выдвинут московским отделением партии "Единая Россия".

Прочик Евгений Евгеньевич

Родился в 1974 году, живет в Москве. Работает в ООО "Мобильное выставочное оборудование. Занимает должность генерального директора. Выдвинут региональным отделением партии "Яблоко".

Шишкин Сергей Владимирович

Родился в 1962 году, живет в Москве. Работает в ЗАО "Институт специальных технологий" Российской академии наук. Занимает должность генеральный директор. Выдвинут региональным отделением партии "Справедливая Россия".

Избирательный округ №24

Районы: Лефортово, Нижегородский, Текстильщики, Южнопортовый

Кандидаты:

Зотов Владимир Владимирович

Родился в 1980 году, живет в Москве. Работает в Московском университете дизайна и технологий. Занимает должность декана института социальной инженерии. Выдвинут региональным отделением партии "Справедливая Россия".

Зотова Зоя Михайловна

Родилась в 1950 году, живет в Москве. Работает в муниципальном округе Южнопортовый города Москвы. Занимает должность главы муниципального округа Южнопортовый. Выдвинута региональным отделением партии "Единая Россия".

Ким Сергей Степанович

Родился в 1965 году, живет в городе Новокузнец, Кемеровской области. Временно не работает. Самовыдвиженец.

Овчаренко Татьяна Иосифовна

Родилась в 1949 году, живет в Москве. Пенсионер . Выдвинута региональным отделением партии "Яблоко".

Протасов Роман Игоревич

Родился в 1983 году, живет в Санкт-Петербурге. Работает в Центре исследований легитимности и политического протеста. Занимает должность заместителя директора. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".

Тарасов Павел Михайлович

Родился в 1983 году, живет в Москве. Работает в аппарате Государственной думы ФС РФ. Занимает должность ведущего референта аппарата фракции политической партии "Коммунистическая партия Российской Федерации". Выдвинут московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".

Избирательный округ №25

Районы: Печатники, часть района Марьино

Кандидаты:



Ананьев Олег Вячеславович

Родился в 1978 году, живет в Москве. Работает в ООО "ЖБИ-Траст". Занимает должность начальника автотранспортного цеха. Самовыдвиженец.

Антонов-Овсеенко Антон Антонович

Родился в 1962 году, живет в Москве. Работает в Московском гуманитарном институте имени Е.Р. Дашковой. Занимает должность профессора кафедры журналистики и рекламы. Выдвинут региональным отделением партии "Яблоко".

Енгалычева Екатерина Александровна

Родилась в 1984 году, живет в Москве. Работает в ООО "СТЭ Риэлти". Занимает должность ведущего специалиста. Выдвинута московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".

Козадаев Сергей Сергеевич

Родился в 1977 году, живет в Москве. Работает в ООО "Пневмосистема". Занимает должность менеджера по развитию. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".

Мещерякова Наталья Юрьевна

Родилась в 1980 году, живет в Москве. Работает в. ООО "Стройэкология" Занимает должность генерального директора. Выдвинута региональным отделением партии "Справедливая Россия".

Стебенкова Людмила Васильевна

Родилась в 1959 году, живет в Москве. Работает в Московской городской думе. Занимает должность депутата. Выдвинута московским отделением партии "Единая Россия".

Избирательный округ №26 Районы:

Братеево, Зябликово, часть района Орехово-Борисово Южное

Кандидаты:



Балашов Евгений Борисович

Родился в 1964 году, живет в Москве. Работает в ассоциации агроперерабатывающего и пищевого технологического машиностроения "Агротехмаш". Занимает должность заместителя генерального директора. Выдвинут московским отделением "Коммунистическая партия Российской Федерации".

Медовар Юрий Анатольевич

Родился в 1951 году, живет в Москве. Работает в Институте водных проблем Российской академии наук (ИВП РАН). Занимает должность старшего научного сотрудника. Выдвинут региональным отделением партии "Яблоко".

Пройдаков Андрей Юрьевич

Родился в 1983 году, живет в Москве. Работает в ООО Управляющая компания "Моя двор, мой подъезд". Занимает должность генерального директора. Выдвинут региональным отделением партии "Справедливая Россия".

Федосов Владислав Владимирович

Родился в 1990 году, живет в Москве. Домохозяин. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".

Щитов Кирилл Владимирович

Родился в 1985 году, живет в Москве. Работает в Московской городской думе. Занимает должность депутата. Выдвинут региональным отделением партии "Единая Россия".

Избирательный округ №27

Районы: Орехово-Борисово Северное, часть района Орехово-Борисово Южное

Кандидаты:



Гоголев Виктор Александрович

Родился в 1948 году, живет в Москве. Пенсионер. Самовыдвиженец.

Добровольский Алексей Юрьевич

Родился в 1980 году, живет в Москве. Работает в ОАО "ТНТ-Телесеть". Занимает должность менеджера предэфирной подготовки и документального оформления контента. Выдвинут московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".

Орлов Степан Владимирович

Родился в 1971 году, живет в Москве. Работает в Московской городской Думе. Занимает должность депутата. Выдвинут московским отделением партии "Единая Россия".

Сухарева Татьяна Викторовна

Родилась в 1974 году, живет в Москве. Работает в ООО "Группа компаний Горжилсервис". Занимает должность генерального директора. Выдвинута региональным отделением партии "Справедливая Россия".

Щербакова Ольга Александровна

Родилась в 1990 году, живет в Москве. Временно не работает. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".

Избирательный округ №28

Районы: Москворечье-Сабурово, часть района Царицыно, часть района Нагатинский затон

Кандидаты:

Антонцев Михаил Иванович

Родился в 1955 году, живет в Москве. Работает в Московской городской Думе. Занимает должность депутата. Выдвинут московским отделением партии "Единая Россия".

Жармуханов Николай Люкманович

Родился в 1976 году, живет в Москве. Работает в ООО "ГРАС". Занимает должность генерального директора. Самовыдвиженец.

Каров Кирилл Николаевич

Родился в 1993 году, живет городе Красногорск, Московская область. Работает в префектуре Северо-Западного административного округа города Москвы. Занимает должность помощника депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".

Куимов Владимир Михайлович

Родился в 1958 году, живет в Москве. Работает в ГБУ "Центр досуга и спорта "Вертикаль". Занимает должность директора. Выдвинут московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".

Мирошина Марина Геннадьевна

Родилась в 1963 году, живет в Москве. Военный пенсионер. Выдвинута региональным отделением партии "Справедливая Россия".

Яблоков Алексей Владимирович

Родился в 1933 году, живет в Москве. Работает в ФГБУ науки Институт биологии развития им. Н.К. Кольцова. Занимает должность советника РАН. Выдвинут региональным отделением партии "Яблоко".

Избирательный округ №29

Районы: Бирюлево Восточное, Бирюлево Западное, часть района Царицыно

Кандидаты:



Гендин Геннадий Васильевич

Родился в 1965 году, живет в Москве. Работает в ООО "Мультипаспорт". Занимает должность генерального директора. Выдвинут региональным отделением партии "Справедливая Россия".

Медведев Александр Константинович

Родился в 1954 году, живет в Москве. Работает в ЗАО "Миллениум Банк". Занимает должность заместителя начальника Управления - начальника отдела персонала Управления персонала Департамента по работе с персоналом. Выдвинут московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".

Минько Нина Григорьевна

Родилась в 1949 году, живет в Москве. Работает в ГБУ "Московский городской дом учителя". Занимает должность заместителя директора. Самовыдвиженец.

Петров Иван Евгеньевич

Родился в 1981 году, живет в Москве. Работает в Аппарате Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Занимает должность руководителя аппарата фракции политической партии "Либерально-демократическая партия России" в Государственной Думе. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".

Пороховниченко Юрий Иванович

Родился в 1952 году, живет в Москве. Работает в ООО "АКМ-П". Занимает должность генерального директора. Выдвинут московским отделением партии "Яблоко".

Сонкин Виктор Николаевич

Родился в 1979 году, живет в Москве. Временно не работает. Самовыдвиженец.

Избирательный округ №30 Районы:

Чертаново Центральное, Чертаново Южное

Кандидаты:

Давыдов Денис Владимирович

Родился в 1970 году, живет в Москве. Работает в ООО "Аква Сити". Занимает должность исполнительного директора. Выдвинут московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".

Елисеев Сергей Геннадиевич

Родился в 1972 году, живет в Москве. Работает в Адвокатском кабинете Елисеева Сергея Геннадиевича. Занимает должность адвоката. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".

Мишин Алексей Валентинович

Родился в 1978 году, живет в Москве. Работает в ГБУ "Психоневрологический интернат № 30 Департамента социальной защиты населения города Москвы". Занимает должность директора. Самовыдвиженец.

Новиков Дмитрий Владимирович

Родился в 1966 году, живет в Москве. Работает в ООО "Частное охранное предприятие "Альбатрос". Занимает должность инженера по техническому обеспечению систем видеонаблюдения. Выдвинут московским отделением партии "Яблоко".

Поняхина Марина Анатольевна

Родилась в 1968 году, живет в Москве. Работает в ИП Давыдов Юрий Наумович. Занимает должность офис-менеджера. Выдвинута региональным отделением партии "Справедливая Россия".

Репкина Елена Владимировна

Родилась в 1971 году, живет в Москве. Работает в ГБУ города Москвы Спортивно-досуговый Центр "Высота". Занимает должность директора. Самовыдвиженец.

Избирательный округ №31

Районы: Нагорный, Чертаново Северное, часть района Зюзино

Кандидаты:

Анохин Сергей Владимирович

Родился в 1956 году, живет в Подольске (Московская область). Работает в ООО "МД Ресурс". Занимает должность генерального директора. Выдвинут региональным отделением партии "Справедливая Россия".

Грязнова Варвара Леонидовна

Родилась в 1985 году, живет в Москве. Работает в ООО "Агентство Варвары Грязновой". Занимает должность генерального директора. Выдвинута московским отделением партии "Яблоко".

Зверев Сергей Иванович

Родился в 1960 году, живет в Москве. Работает в Московской городской Думе. Занимает должность депутата. Выдвинут московским отделением партии "Единая Россия".

Курафеев Александр Юрьевич

Родился в 1967 году, живет в Москве. Работает в Региональной общественной организации потребителей "Общество защиты прав потребителей "ПотребТоргКонтроль". Занимает должность председателя. Выдвинут московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".

Новикова Анна Сергеевна

Родилась в 1991 году, живет в Санкт-Петербурге. Временно не работает. Выдвинута московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".

Пынзарь Михаил Васильевич

Родился в 1956 году, живет в Москве. Работает в Общероссийской общественной организации "Общественная комиссия по борьбе с коррупцией". Занимает должность начальника Департамента. Самовыдвиженец.

Сухов Олег Владимирович

Родился в 1977 году, живет в Москве. Работает в Адвокатской палате города Москвы. Занимает должность адвоката. Самовыдвиженец.

Избирательный округ №32

Районы: Даниловский, Донской, Нагатино-Садовники, часть района Нагатинский затон

Кандидаты:

Гончаров Кирилл Алексеевич

Родился в 1992 году, живет в Москве. Работает в Региональной общественной организации "Центр экономических и политических исследований". Занимает должность технического сотрудника. Выдвинут московским отделением партии "Яблоко".

Дьячков Роман Михайлович

Родился в 1979 году, живет в Москве. Работает в ООО "РБТЛ". Занимает должность руководителя отдела мониторинга. Выдвинут московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".

Журавский Сергей Владимирович

Родился в 1961 году, живет в Москве. Работает в Общероссийском общественном движении "Реформы - новый курс". Занимает должность председателя Совета Общероссийского общественного движения "Реформы - новый курс". Выдвинут региональным отделением партии "Справедливая Россия".

Ломакина Татьяна Евгеньевна

Родилась в 1977 году, живет в Москве. Работает в Некоммерческой организации "Благотворительный фонд милосердия и здоровья "Зиловец". Занимает должность председателя Правления Фонда. Выдвинута московским отделением партии "Единая Россия".

Почукаев Анатолий Юрьевич

Родился в 1967 году, живет в Москве. Работает в ОАО "Предприятие "Емельяновка". Занимает должность советника генерального директора. Выдвинут московским отделением партии "Родина".

Чернышов Борис Александрович

Родился в 1991 году, живет в Москве. Работает в Государственной Думе Федерального собрания РФ. Занимает должность помощника депутата. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".

Шинкаренко Татьяна Андреевна

Родилась в 1988 году, живет в Москве. Домохозяйка. Самовыдвиженец.

Избирательный округ №33

Районы: Южное Бутово, часть района Северное Бутово

Кандидаты:

Бочаров Олег Евгеньевич

Родился в 1968 году, живет в Москве. Работает в Московской городской Думе. Занимает должность депутата. Самовыдвиженец.

Греков Платон Евгеньевич

Родился в 1976 году, живет в Москве. Работает в Академическом Большом хоре Федерального государственного бюджетного учреждения "Российский государственный музыкальный телерадиоцентр". Занимает должность артиста хора "Мастера хорового пения". Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".

Гусева Людмила Ивановна

Родилась в 1956 году, живет в Москве. Работает в Московском городском региональном отделении Всероссийской политической партии "Единая Россия". Занимает должность руководителя регионального исполнительного комитета. Выдвинута московским отделением партии "Единая Россия".

Макаров Вячеслав Геннадьевич

Родился в 1956 году, живет в Москве. Работает в Адвокатской палате города Москвы. Занимает должность адвоката. Выдвинут региональным отделением партии "Справедливая Россия".

Попов Александр Викторович

Родился в 1969 году, живет в Москве. Работает в ЗАО "Стафвэл". Занимает должность старшего директора по развитию бизнеса. Выдвинут московским отделением партии "Яблоко".

Тарасов Антон Александрович

Родился в 1984 году, живет в Москве. Работает в ОАО "Авиационная компания "Трансаэро". Занимает должность инженера Цеха диагностики и неразрушающего контроля Директората Производства Технического департамента. Выдвинут московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".

Избирательный округ №34

Районы: Ясенево, часть района Зюзино, часть района Северное Бутово

Кандидаты:

Животов Геннадий Васильевич

Родился в 1946 году, живет в Москве. Работает в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования "Российский государственный гуманитарный университет". Занимает должность профессора Учебного центра Арт-дизайн факультета истории искусств. Выдвинут московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".

Кочетков Владимир Валерьевич

Родился в 1969 году, живет в Москве. Работает в ФГБОУ ВПО "Академия гражданской защиты МЧС России". Занимает должность старшего преподавателя кафедры (государственного и муниципального управления) факультета (гуманитарного). Выдвинут региональным отделением партии "Справедливая Россия".

Огородников Георгий Борисович

Родился в 1963 году, живет в Москве. Временно не работает. Выдвинут московским отделением партии "Яблоко".

Семенников Александр Григорьевич

Родился в 1964 году, живет в Москве. Работает в Московской городской Думе. Занимает должность депутата. Выдвинут московским отделением партии "Единая Россия".

Юриков Антон Вадимович

Родился в 1979 году, живет в Москве. Работает в ООО "Ваш Чартер". Занимает должность менеджера основного подразделения. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".

Избирательный округ №35

Районы: Коньково, Теплый стан

Кандидаты:

Анохина Ольга Ярославовна

Родилась в 1959 году, живет в городе Юбилейном (Московская область). Работает в Адвокатской конторе №4 Коллегии Адвокатов "Московская городская коллегия адвокатов". Занимает должность помощника адвоката. Выдвинута московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".

Борщев Валерий Васильевич

Родился в 1943 году, живет в Москве. Пенсионер. Выдвинут московским отделением партии "Яблоко".

Васильев Сергей Иванович

Родился в 1974 году, живет в Москве. Работает в ООО "Центр защиты гражданских интересов "Беркут". Занимает должность исполнительного директора. Выдвинут региональным отделением партии "Справедливая Россия".

Лайшев Ренат Алексеевич

Родился в 1960 году, живет в Москве. Работает в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении города Москвы "Центр спорта и образования Самбо-70". Занимает должность генерального директора. Самовыдвиженец.

Мирошниченко Даниил Александрович

Родился в 1985 году, живет в Москве. Индивидуальный предприниматель. Выдвинут московским отделением партии "Родина".

Паращенко Сергей Николаевич

Родился в 1992 году, живет в Москве. Работает в ООО "Инвент Тиам". Занимает должность генерального директора. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".

Устинов Арсений Григорьевич

Родился в 1991 году, живет в Москве. Работает в ООО "ГК ТСС". Занимает должность менеджера по рекламе. Самовыдвиженец.

Избирательный округ №36

Районы: Котловка, Обручевский, Черемушки

Кандидаты:

Волков Николай Юрьевич

Родился в 1982 году, живет в Москве. Работает в Московском государственном университете имени М.В.Ломоносова. Занимает должность научного сотрудника. Выдвинут московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".

Гаврилов Алексей Алексеевич

Родился в 1966 году, живет в Москве. Работает в ООО "Миллисекундные технологии". Занимает должность генерального директора. Самовыдвиженец.

Гринченко Владимир Владимирович

Родился в 1979 году, живет в Москве. Работает в ООО "Технология". Занимает должность руководителя отдела по закупкам. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".

Росс Сергей Геннадьевич

Родился в 1986 году, живет в Москве. Работает в Фонде поддержки гражданских инициатив "Я-горожанин". Занимает должность исполнительного директора. Выдвинут региональным отделением партии "Справедливая Россия".

Семенов Григорий Викторович

Родился в 1966 году, живет в Москве. Индивидуальный предприниматель. Выдвинут московским отделением партии "Яблоко".

Шарапова Ольга Викторовна

Родился в 1959 году, живет в Москве. Работает в ГБУЗ "Городская клиническая больница № 64 Департамента здравоохранения города Москвы". Занимает должность главного врача. Самовыдвиженец.

Избирательный округ №37

Районы: Академический, Гагаринский, Ломоносовский, часть района Проспект Вернадского

Кандидаты:

Вышегородцев Михаил Михайлович

Родился в 1962 году, живет в Москве. Работает в правительстве Москвы. Занимает должность уполномоченного по защите прав предпринимателей в городе Москве. Выдвинут региональным отделением партии "Гражданская Платформа".

Губенко Николай Николаевич

Родился в 1941 году, живет в Москве. Работает в Московской городской Думе. Занимает должность депутата. Выдвинут московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".

Жук Алексей Викторович

Родился в 1982 году, живет поселке Калининец (Московская область). Временно не работает. Выдвинут московским отделением партии "Родина".

Миронов Кирилл Владимирович - снял свою кандидатуру Родился в 1979 году, живет в Москве. Работает в ГБУ "Многофункциональные центры предоставления государственных услуг города Москвы". Занимает должность руководителя МФЦ района Гагаринский. Выдвинут московским отделением партии "Единая Россия".

Мишин Геннадий Александрович

Родился в 1969 году, живет в Москве. Работает в межрегиональном общественном правоохранительном фонде "ЭФЕС". Занимает должность заместителя генерального директора. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".

Рамазанов Сираждин Омарович

Родился в 1976 году, живет в Москве. Работает во всероссийской политической партии "Социал-демократическая партия России". Занимает должность председателя правления. Выдвинут московским отделением партии "Социал-демократическая партия России".

Рублева Юлия Владимировна

Родилась в 1977 году, живет в Москве. Работает в ООО "ИнвестБизнесГрупп". Занимает должность руководителя правого департамента. Выдвинута региональным отделением партии "Справедливая Россия".

Русакова Елена Леонидовна

Родилась в 1962 году, живет в Москве. Работает в автономной некоммерческой организации Научно-методический центр "Гумманист". Занимает должность директора. Выдвинута московским отделением партии "Яблоко".

Сильнов Алексей Сергеевич

Родился в 1976 году, живет в Москве. Работает в некоммерческом партнерстве "Интернет Сервис+". Занимает должность директора. Самовыдвиженец.

Избирательный округ №38 Районы:

Часть района Проспект Вернадского, часть района Тропарево-Никулино; поселения города Москвы Вороновское, Воскресенское, Десеновское, Киевский, Кленовское, Московский, "Мосрентген", Рязановское, Роговское, Сосенское, Филимонковское, Щаповское, Щербинка

Кандидаты:

Балакин Михаил Дмитриевич

Родился в 1961 году, живет в Москве. Работает в ЗАО "Строительное управление № 155". Занимает должность председателя Совета директоров. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".

Сагенбаев Игорь Александрович

Родился в 1974 году, живет в Москве. Работает в ООО "Центр комплексных технологий". Занимает должность главного редактора. Выдвинут московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".

Токаев Борис Владимирович

Родился в 1961 году, живет деревне Калиново (Московская область). Работает в ООО "Административный сервис". Занимает должность генерального директора. Самовыдвиженец.

Хандриков Илья Николаевич

Родился в 1957 году, живет в Москве. Работает в региональном отделении политической партии "Российская объединенная демократическая партия "Яблоко" в Москве. Занимает должность ведущего специалиста. Выдвинут московским отделением партии "Яблоко".

Шелудько Александр Леонидович

Родился в 1952 году, живет в Москве. Пенсионер. Самовыдвиженец.

Ширяев Денис Александрович Родился в 1977 году, живет в Москве. Работает в ООО "Сатурн". Занимает должность заместителя генерального директора по связям с общественностью. Выдвинут региональным отделением партии "Справедливая Россия".

Избирательный округ №39

Районы: Внуково, Ново-Переделкино; поселения города Москвы Внуковское, Кокошкино, Краснопахорское, Марушкинское, Михайлово-Ярцевское, Новофедоровское, Первомайское, Троицк

Кандидаты:

Лябихов Роман Михайлович

Родился в 1973 году, живет в Москве. Работает в ООО "УК" Лидер Групп". Занимает должность генерального директора. Выдвинут московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".

Московченко Николай Михайлович

Родился в 1954 году, живет в Москве. Пенсионер. Выдвинут региональным отделением партии "Справедливая Россия".

Ноздрин Александр Дмитриевич

Родился в 1991 году, живет в Москве. Временно не работает. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".

Палеев Антон Рафаэльевич

Родился в 1973 году, живет в Москве. Работает в Московской городской Думе. Занимает должность депутата. Выдвинут московским отделением партии "Единая Россия".

Сиднев Виктор Владимирович

Родился в 1955 году, живет в Москве. Работает в ГБУ "Центр инновационного развития". Занимает должность заместителя руководителя управления деятельности объектов специализированной инфраструктуры. Выдвинут региональным отделением партии "Гражданская Платформа".

Сысоев Дмитрий Ростиславович

Родился в 1962 году, живет в Москве. Работает в ООО "Особая книга". Занимает должность генерального директора. Выдвинут московским отделением партии "Яблоко".

Избирательный округ №40

Районы: Очаково-Матвеевское, Солнцево, часть района Тропарево-Никулино

Кандидаты:

Милявский Александр Борисович

Родился в 1963 году, живет в Москве. Работает в Московской городской Думе. Занимает должность депутата. Выдвинут московским отделением партии "Единая Россия".

Павленков Юрий Викторович

Родился в 1963 году, живет в Москве. Работает в некоммерческом партнерстве эффективного управления недвижимостью и обеспечения безопасности зданий и сооружений при их эксплуатации "Индустрия Сервейинг". Занимает должность генерального директора. Выдвинут региональным отделением партии "Справедливая Россия".

Радаева Ольга Вячеславовна

Родилась в 1965 году, живет в Москве. Работает в политической партии "Российская объединенная демократическая партия "Яблоко". Занимает должность советника Председателя Партии. Выдвинута московским отделением партии "Яблоко".

Раменский Павел Олегович

Родился в 1988 году, живет в Москве. Работает на Станции скорой и неотложной помощи им. А.С.Пучкова города Москвы. Занимает должность фельдшера выездной бригады. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".

Святошенко Владимир Алексеевич

Родился в 1948 году, живет в Москве. Работает в Московской городской думе. Занимает должность депутата. Выдвинут московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".

Избирательный округ №41

Районы: Можайский, часть района Кунцево, часть района Фили-Давыдково

Кандидаты:



Александрова Мария Александровна

Родилась в 1978 году, живет в Москве. Работает в Государственном Академическом большом театре России. Занимает должность ведущего мастера сцены, примы-балерины. Выдвинута московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".

Захаркин Руслан Игоревич

Родился в 1992 году, живет в Москве. Студент Московского государственного университета. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".

Казенков Олег Юрьевич

Родился в 1975 году, живет в Москве. Работает в адвокатском бюро города Москвы "Норма". Занимает должность исполнительного директора. Выдвинут региональным отделением партии "Справедливая Россия".

Лемперт Петр Иванович

Родился в 1948 году, живет в Москве. Работает в ГБОУ КШИ "Навигацкая школа". Занимает должность исполняющего обязанности директора. Выдвинут региональным отделением партии "Гражданская Платформа".

Поселенов Павел Александрович

Родился в 1967 году, живет в Москве. Работает в некоммерческой организации Благотворительный фонд "Строим будущее". Занимает должность президента. Выдвинут московским отделением партии "Единая Россия".

Тупикин Дмитрий Васильевич

Родился в 1974 году, живет в Москве. Работает в ГБУ "Жилищник района Дорогомилово". Занимает должность заместителя директора по общим вопросам. Выдвинут московским отделением партии "Яблоко".

Избирательный округ №42

Районы: Дорогомилово, Раменки, часть района Фили- Давыдково

Кандидаты:



Батышева Татьяна Тимофеевна

Родилась в 1960 году, живет в Москве. Работает в ГБУ здравоохранения города Москвы "Научно-практический центр детской психоневрологии" Департамента здравоохранения Москвы. Занимает должность директора. Выдвинута московским отделением партии "Единая Россия".

Логинов Алексей Михайлович

Родился в 1990 году, живет в Москве. Студент Федерального государственного образовательного бюджетного учреждения высшего профессионального образования "Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".

Меньшиков Михаил Васильевич

Родился в 1958 году, живет в Москве. Временно не работает. Выдвинут московским отделением партии "Яблоко".

Новиков Юрий Михайлович

Родился в 1962 году, живет в Москве. Работает в ФГБУ "СЛО "Россия". Занимает должность авиационного техника по приборам и электрооборудованию. Выдвинут московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".

Чуев Александр Викторович

Родился в 1965 году, живет в Москве. Работает в автономной некоммерческой организации "Экспертно-аналитический Центр по модернизации и технологическому развитию экономики". Занимает должность президента. Выдвинут региональным отделением партии "Справедливая Россия".

Избирательный округ №43

Районы: Арбат, Пресненский, Хамовники

Кандидаты:

Денисенко Татьяна Ивановна

Родилась в 1949 году, живет в Москве. Работает в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Институт машиноведения им. А.А.Благонравова Российской академии наук. Занимает должность научного сотрудника. Выдвинута московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".

Иваненко Сергей Викторович

Родился в 1959 году, живет в Москве. Работает в политической партии "Российская объединенная демократическая партия "Яблоко". Занимает должность уполномоченного по финансовым вопросам партии. Выдвинут региональным отделением партии "Яблоко".

Иксанова Арина Тахировна

Родилась в 1984 году, живет в Москве. Работает в аппарате Государственной Думы ФС РФ. Занимает должность руководителя Секретариата заместителя Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Н.В.Левичева. Выдвинута региональным отделением партии "Справедливая Россия".

Кравченко Юрий Александрович

Родился в 1990 году, живет в Москве. Работает в аппарате Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Занимает должность помощника депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва Субботина К.С. по работе в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".

Шастина Вера Ростиславовна

Родилась в 1960 году, живет в Москве. Работает в ГБУ "Городская поликлиника №220 Департамента здравоохранения города Москвы". Занимает должность главного врача. Выдвинута московским отделением партии "Единая Россия".

Ярмольник Леонид Исаакович Родился в 1954 году, живет в Москве. Индивидуальный предприниматель. Выдвинут региональным отделением партии "Гражданская Платформа".



Избирательный округ №44

Районы: Замоскворечье, Таганский, Тверской, Якиманка.

Кандидаты:

Бекин Александр Шерифович

Родился в 1962 году, живет в Москве. Работает в аппарате регионального исполнительного комитета Московского городского регионального отделения Всероссийской политической партии "Единая Россия". Занимает должность руководителя районного исполнительного комитета. Выдвинут московским отделением партии "Единая Россия".

Гнездилов Александр Валентинович

Родился в 1986 году, живет в Москве. Работает в региональной общественной организации "Центр экономических и политических исследований". Занимает должность консультанта председателя совета. Выдвинут региональным отделением партии "Яблоко.

Пономарев Константин Алексеевич

Родился в 1982 году, живет в Москве. Работает в префектуре Западного административного округа. Занимает должность помощника депутата Государственной думы Свинцова А.Н. Выдвинут московским отделением "Либерально-демократическая партия России".

Свиридов Илья Тимурович

Родился в 1980 году, живет в Москве. Работает в ООО "Земельных дел контора". Занимает должность заместителя генерального директора. Выдвинут региональным отделением партии "Справедливая Россия".

Шувалова Елена Анатольевна

Родилась в 1956 году, живет в Москве. Работает в Совете Федерации Федерального Собрания РФ. Занимает должность помощника члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по работе в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Выдвинута московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".

Избирательный округ №45

Районы: Басманный, Красносельский, Мещанский, Сокольники.

Кандидаты:



Бабич Барбара Адамовна

Родилась в 1991 году, живет в Москве. Домохозяйка. Самовыдвиженец.

Кавказский Николай Юрьевич

Родился в 1986 году, живет в Москве. Работает в межрегиональной общественной правовой благотворительной организации "Комитет за гражданские права". Занимает должность юриста-консультанта службы Заочно-правовой консультации и правового анализа. Выдвинут региональным отделением партии "Яблоко".

Комендантов Антон Андреевич

Родился в 1989 году, живет в Москве. Работает в ООО "Альфа". Занимает должность руководителя проекта. Самовыдвиженец.

Кузьминов Ярослав Иванович

Родился в 1957 году, живет в Москве. Работает в Национальном исследовательском университете "Высшая школа экономики". Занимает должность ректора. Самовыдвиженец.

Симонян Кристина Владиславовна

Родился в 1978 году, живет в Москве. Работает в автономной некомерческой организации высшего профессионального образования академии "Международный университет в Москве". Занимает должность профессора кафедры иностранных языков. Выдвинута региональным отделением партии "Справедливая Россия".

Умников Антон Геннадьевич

Родился в 1985 году, живет в поселке Верхнеднепровский, Дорогобужского района, Смоленской области. Работает в Государственной думе. Занимает должность помощника депутата. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".