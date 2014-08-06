Форма поиска по сайту

06 августа 2014, 22:47

Политика

Кандидаты в депутаты Мосгордумы

Избирательный округ №1

Районы: Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково.

Кандидаты:

  • Алексанян Артур Олегович.
    Родился в 1961 году, живет в Москве. Работает в ООО "Радость моя". Занимает должность руководителя детского медицинского центра. Выдвинут региональным отделением партии "Гражданская платформа".

  • Болотин Максим Олегович.
    Родился в 1974 году, живет в Москве. Пенсионер. Выдвинут региональным отделением партии "Яблоко".

  • Бутузов Александр Викторович.
    Родился в 1978 году, живет в поселке Руменцево,Истринский район, Московская область. Работает в ООО "Церера 5". Занимает должность администратора. Выдвинут московским отделением "Либерально-демократическая партия России".

  • Венедиктов Александр Викторович.
    Родился в 1971 году, живет в Москве. Работает в ООО "РеалЭКСУМ". Занимает должность генерального директора. Выдвинут региональным отделением партии "Справедливая Россия".

  • Гончарук Григорий Иванович.
    Родился в 1955 году, живет в Москве. Индивидуальный предприниматель. Выдвинут московским отделением "Коммунистическая партия Российской Федерации".

  • Драгункина Зинаида Федоровна.
    Родилась в 1948 году, живет в Москве. Работает в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Занимает должность председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию, культуре. Выдвинута московским отделением партии "Единая Россия".

    • Избирательный округ №2

    Районы: Куркино, Молжаниновский, Северное Тушино, Южное Тушино.

    Кандидаты:

  • Анисимов Егор Игоревич.
    Родился в 1987 году, живет в Калининграде. Работает в Государственной Думе Российской Федерации. Занимает должность депутата. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".

  • Золотарева Светлана Андреевна.
    Родилась в 1988 году, живет в Москве. Работает в МАТИ – Российский государственный технологический университет им. К.Э.Циолковского. Занимает должность секретаря руководителя. Самовыдвиженец.

  • Песков Михаил Владимирович.
    Родился в 1968 году, живет в Москве. Работает в ООО "НТС "Градиент". Занимает должность ведущего системного аналитика отдела информационных технологий. Выдвинут региональным отделением партии "Яблоко".

  • Цапенко Сергей Валерьевич.
    Родился в 1980 году, живет в Москве. Работает в ООО "Пилот". Занимает должность генерального директора. Выдвинут региональным отделением партии "Справедливая Россия".

  • Шмелева Елена Игоревна.
    Родилась в 1986 году, живет в Москве. Работает в ООО "НИИЭС". Занимает должность старшего инженера. Выдвинута московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".

  • Ярославская Ольга Владимировна.
    Родилась в 1968 году, живет в Москве. Работает в ГОУ СОШ №1298. Занимает должность директора. Самовыдвиженец.

    • Избирательный округ №3

    Районы: Митино, Покровское-Стрешнево, часть района Щукино.

    Кандидаты:

  • Анашкин Юрий Александрович.
    Родился в 1962 году, живет в Москве. Работает в Воскресной школе православного прихода Елисаветинского храма Московской епархии Русской Православной Церкви. Занимает должность преподавателя. Самовыдвиженец.

  • Арзуманян Альберт Аргиналович.
    Родился в 1969 году, живет в Москве. Пенсионер . Выдвинут региональным отделением партии "Яблоко".

  • Белов Даниил Романович.
    Родился в 1989 году, живет в городе Ржев, Тверской области. Работает в Российском государственном университете туризма и сервиса. Занимает должность аспиранта. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".

  • Демидко Владимир Александрович.
    Родился в 1980 году, живет в Москве. Работает в ООО "Спотлинк". Занимает должность генерального директора. Выдвинут региональным отделением партии "Справедливая Россия".

  • Сараев Дмитрий Михайлович.
    Родился в 1980 году, живет в Москве. Работает в ЗАО "ГК Право". Занимает должность старшего юриста. Выдвинут московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".

  • Скобинов Валерий Петрович.
    Родился в 1959 году, живет в Москве. Работает в Московской городской думе. Занимает должность депутата. Выдвинут московским отделением партии "Единая Россия".

    • Избирательный округ №4

    Районы: Крылатское, Строгино, часть района Кунцево

    Кандидаты:

  • Алырин Святослав Игоревич
    Родился в 1992 году, живет в Переславле-Залесском. Учится в Российском государственном социальном университете. Студент. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".

  • Герасимов Евгений Владимирович
    Родился в 1951 году, живет в Москве. Работает в Московской городской думе. Занимает должность депутата. Выдвинут московским отделением партии "Единая Россия".

  • Копкина Ирина Николаевна
    Родилась в 1956 году, живет в Москве. Работает в российской объединенной демократической партии "Яблоко". Занимает должность руководителя управления по работе с населением. Выдвинута региональным отделением партии "Яблоко".

  • Махмудов Рустам Хамидович
    Родился в 1950 году, живет в Москве. Пенсионер. Выдвинут московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".

  • Павленко Ирина Алексеевна
    Родилась в 1961 году, живет в Москве. Работает в Центральной клинической больнице с поликлиникой Управления делами Президента РФ. Занимает должность врач-терапевт. Выдвинута региональным отделением партии "Справедливая Россия".

    • Избирательный округ №5

    Районы: Филевский парк, Хорошево-Мневники, часть района Щукино

    Кандидаты:

  • Бабурин Сергей Николаевич
    Родился в 1959 году, живет в Москве. Работает в Институте социально-политических исследований РАН. Занимает должность главного научного сотрудника. Выдвинут московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".

  • Золочевский Виталий Сергеевич
    Родился в 1986 году, живет в Москве. Работает в Государственной думе Российской Федерации. Занимает должность депутата. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".

  • Кац Максим Евгеньевич
    Родился в 1984 году, живет в Москве. Работает в Фонде содействия развитию городов "Городские проекты Ильи Варламова и Максима Каца". Занимает должность директора. Самовыдвиженец.

  • Морозова Елена Сергеевна
    Родилась в 1978 году, живет в Москве. Работает в российской объединенной демократической партии "Яблоко". Занимает должность советника председателя партии. Выдвинута региональным отделением партии "Яблоко".

  • Сорока Олег Иосифович
    Родился в 1970 году, живет в Москве. Работает в ООО "Пионерстрой Инвест". Занимает должность генерального директора. Выдвинут московским отделением партии "Единая Россия".

    • Избирательный округ №6

    Районы: Головинский, Левобережный, Ховрино, часть района Западное Дегунино

    Кандидаты:

  • Бабкина Надежда Георгиевна
    Родилась в 1950 году, живет в Москве. Работает в московском государственном музыкальном театре фольклора "Русская песня" . Занимает должность художественного руководителя - директора. Выдвинута московским отделением партии "Единая Россия".

  • Барынина Надежда Сергеевна
    Родилась в 1954 году, живет в Москве. Пенсионер. Выдвинута московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".

  • Григоров Сергей Геннадьевич
    Родился в 1974 году, живет в Москве. Работает в региональной общественной организации "Центр экономических и политических исследований". Занимает должность старшего научного сотрудника. Выдвинут региональным отделением партии "Яблоко".

  • Елисеев Борис Петрович
    Родился в 1957 году, живет в Москве. Работает в Московском государственном техническом университете гражданской авиации. Занимает должность ректора. Выдвинут региональным отделением партии "Справедливая Россия".

  • Лопарева Тамара Михайловна
    Родилась в 1958 году, живет в Москве. Работает в ООО "Церера 5". Занимает должность генерального директора. Выдвинута московским отделением "Либерально-демократическая партия России".

    • Избирательный округ №7

    Районы: Восточное Дегунино, Дмитровский, часть района Западное Дегунино, часть Бескудниковского района

    Кандидаты:

  • Дуняшев Александр Олегович
    Родился в 1972 году, живет в Москве. Работает в региональной общественной организации "Союз каратэ-до". Занимает должность исполнительного директора. Самовыдвиженец.

  • Звягинцев Петр Семенович
    Родился в 1948 году, живет в Москве. Работает в Институте экономики РАН. Занимает должность ведущего научного сотрудника. Выдвинут московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".

  • Молочко Александр Михайлович
    Родился в 1950 году, живет в Москве. Пенсионер. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".

  • Перфилова Надежда Рафаиловна
    Родилась в 1956 году, живет в Москве. Работает в ГБ ОУ г. Москвы СОШ №2098 им.героя Советского Союза Л.М. Доватора. Занимает должность директора. Самовыдвиженец.

  • Потапова Светлана Витальевна
    Родилась в 1967 году, живет в Москве. Работает в всероссийской политической партии "Гражданская Сила". Занимает должность специалиста. Выдвинута региональным отделением партии "Гражданская Сила".

  • Самошин Владимир Сергеевич
    Родился в 1946 году, живет в Москве. Пенсионер. Выдвинут региональным отделением партии "Яблоко".

  • Хомяков Владимир Константинович
    Родился в 1949 году, живет в Москве. Работает в НП "Городская жилищная палата". Занимает должность председателя Совета Городской жилищной палаты. Выдвинут региональным отделением партии "Справедливая Россия".

    • Избирательный округ №8

    Районы: Аэропорт, Войковский, Коптево, Сокол

    Кандидаты:

  • Беляев Олег Алексеевич
    Родился в 1964 году, живет в Москве. Работает в Автономной некоммерческой организации по проведению культурно-спортивных мероприятий "Столичный центр Инициатив". Занимает должность вице-президента. Выдвинут региональным отделением партии "Справедливая Россия".

  • Зюганов Леонид Андреевич
    Родился в 1988 году, живет в Москве. Работает Московской городской думе. Занимает должность помощника депутата. Выдвинут московский отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".

  • Константинов Денис Вячеславович
    Родился в 1968 году, живет в Москве. Работает в ОАО "Сбербанк России". Занимает должность заместителя председателя Московского банка ОАО "Сбербанк России". Выдвинут региональным отделением партии "Гражданская Платформа".

  • Ладочкин Сергей Алексеевич - снял свою кандидатуру

    Родился в 1973 году, живет в Москве. Работает в аппарате Регионального исполнительного комитета Московского городского регионального отделения Всероссийской политической партии "Единая Россия". Занимает должность руководителя окружного исполнительного комитета. Выдвинут московским отделением партии "Единая Россия".


  • Морозов Антон Александрович
    Родился в 1980 году, живет в Москве. Работает в ООО "Второй проектный институт". Занимает должность главного специалиста. Самовыдвиженец.

  • Николаев Игорь Алексеевич
    Родился в 1962 году, живет в Москве. Работает в ООО "Финансовые и бухгалтерские консультанты. Занимает должность директора Института стратегического анализа. Выдвинут региональным отделением партии "Яблоко".

  • Фатеева Татьяна Евгеньевна
    Родилась в 1968 году, живет в Москве. Работает в ООО "Международный Медицинский центр "УРО-ПРО на Войковской". Занимает должность генерального директора. Выдвинута московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".

  • Юнусова Лилия Равиловна
    Родился в 1978 году, живет в Москве. Работает во Всероссийской политической партии "Гражданская Сила". Занимает должность главного бухгалтера. Выдвинута региональным отделением партии "Гражданская Сила".

    • Избирательный округ №9

    Районы: Беговой, Савеловский, Тимирязевский, Хорошевский, часть Бескудниковского района

    Кандидаты:

  • Галенкина Майя Александровна
    Родилась в 1988 году, живет в Москве. Учится в Институте мировых цивилизаций (НАНО ВПО "ИМЦ"). Студентка. Выдвинута московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".

  • Галямина Юлия Евгеньевна
    Родилась в 1973 году, живет в Москве. Работает в Научно-исследовательском вычислительном центре МГУ им. М.В. Ломоновсова. Занимает должность младшего научного сотрудника. Выдвинута региональным отделением партии "Яблоко".

  • Гусенков Алексей Иванович
    Родился в 1954 году, живет в городе Химки, Московская область. Пенсионер. Выдвинут региональным отделением экологической партии "Зеленые".

  • Ильичева Ирина Викторовна
    Родилась в 1961 году, живет в Москве. Работает в гимназии №1409. Занимает должность директора. Выдвинута московским отделением партии "Единая Россия".

  • Кузнецова Ольга Михайловна
    Родилась в 1962 году, живет в Москве. Работает в ООО "Супер Сервис". Занимает должность генерального директора. Выдвинута региональным отделением партии "Справедливая Россия".

  • Пономарёв Виталий Константинович
    Родился в 1963 году, живет в Москве. Работает в ООО "Промбазис". Занимает должность генерального директора. Самовыдвиженец.

  • Попова Алена Владимировна
    Родилась в 1983 году, живет в Москве. Работает в ООО "Брейнсторм Эй Ви". Занимает должность генерального директора. Самовыдвиженец.

  • Сидоров Сергей Алексеевич
    Родился в 1960 году, живет в Москве. Работает во Всероссийском научно-исследовательском институте механизации сельского хозяйства (ГНУ ВИМ Россельхозакадемии). Занимает должность заведующего отделом. Выдвинут московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".

    • Избирательный округ №10

    Районы: Бибирево, Лианозово, Северный

    Кандидаты:

  • Картавцева Лариса Руслановна
    Родилась в 1966 году, живет в Москве. Работает в городской клинической больнице №20. Занимает должность заместителя главного врача. Самовыдвиженец.

  • Кравцов Алексей Владимирович
    Родился в 1977 году, живет в Москве. Временно не работает. Самовыдвиженец.

  • Кузнецов Дмитрий Иванович
    Родился в 1986 году, живет в Москве. Работает в ООО "ЛИДИЯ 1+". Занимает должность заместителя генерального директора. Выдвинут московским отделением "Либерально-демократическая партия России".

  • Мерцалова Инна Борисовна
    Родилась в 1968 году, живет в Москве. Работает в ГБОУ ДПО РМАПО Минздрава России. Занимает должность ассистента. Выдвинута региональным отделением партии "Яблоко".

  • Саблуков Александр Валентинович
    Родился в 1954 году, живет в Москве. Работает в ФГБОУ ВПО МГЛУ. Занимает должность профессора. Выдвинут региональным отделением партии "Справедливая Россия".

  • Фадеев Максим Анатольевич
    Родился в 1972 году, живет в Москве. Временно не работает. Выдвинут московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".

    • Избирательный округ №11

    Районы: Алтуфьевский, Марфино, Отрадное

    Кандидаты:

  • Бабушкин Андрей Владимировичм
    Родился в 1964 году, живет в Москве. Работает в Межрегиональной общественной правозащитной благотворительной организации "Комитет за гражданские права". Занимает должность председателя. Выдвинут региональным отделением партии "Яблоко".

  • Барсукова Татьяна Митрофановна - сняла свою кандидатуру

    Родилась в 1953 году, живет в Москве. Работает в ГБУ города Москвы Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Отрадное". Занимает должность директора. Самовыдвиженец.


  • Башанкаев Станислав Давидович
    Родился в 1986 году, живет в Москве. Домохозяин. Самовыдвиженец.

  • Зубрилин Николай Григорьевич
    Родился в 1958 году, живет в Москве. Работает в ООО "Орфей". Занимает должность главного инженера. Выдвинут московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".

  • Саватеев Вадим Витальевич
    Родился в 1971 году, живет в Москве. Работает в некоммерческом партнерстве помощи ветеранам боевых действий "Вера и доблесть". Занимает должность председателя правления. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".

  • Силиверстов Игорь Витальевич
    Родился в 1962 году, живет в Москве. Работает в региональной детско-молодежной общественной организации "Здоровое поколение". Занимает должность художественного руководитея. Выдвинут региональным отделением партии "Справедливая Россия".

    • Избирательный округ №12

    Районы: Свиблово, Северное Медведково, Южное Медведково

    Кандидаты:

  • Марченко Евгений Владимирович
    Родился в 1983 году, живет в Москве. Работает в Московской городской думе. Занимает должность помощника депутата. Выдвинут московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".

  • Никонов Дмитрий Владимирович
    Родился в 1973 году, живет в Серпуховском районе Московской области. Работает в ЧОП "Гефест". Занимает должность помощника генерального директора. Самовыдвиженец.

  • Сапронов Александр Сергеевич
    Родился в 1989 году, живет в Москве. Работает в центре досуга и спорта "Паллада". Занимает должность руководителя структурного подразделения. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".

  • Тафинцева Лидия Васильевна
    Родилась в 1941 году, живет в Москве. Пенсионер. Самовыдвиженец.

  • Фокина Татьяна Михайловна
    Родилась в 1969 году, живет в Москве. Работает в ООО "Крокус 02". Занимает должность главного бухгалтера. Выдвинута региональным отделением партии "Справедливая Россия".

  • Ходаков Владимир Владимирович
    Родился в 1972 году, живет в Москве. Работает в межрегиональной общественной организации "Московская ассоциация жертв незаконных репрессий". Занимает должность вице-президента. Выдвинут региональным отделением партии "Яблоко".

  • Шапошников Алексей Валерьевич
    Родился в 1973 году, живет в Москве. Работает в ОАО "Северянин". Занимает должность заместителя генерального директора. Выдвинут московским отделением партии "Единая Россия".

    • Избирательный округ №13

    Районы: Бабушкинский, Лосиноостровский, Ярославский

    Кандидаты:

  • Добрынин Сергей Александрович
    Родился в 1990 году, живет в Москве. Учится в Московском государственном строительном университете. Студент 4 курса. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".

  • Лебедев Сергей Эдуардович
    Родился в 1956 году, живет в Москве. Работает в Федеральном научном центре физической культуры и спорта. Занимает должность начальника отдела. Самовыдвиженец.

  • Морозов Николай Николаевич
    Родился в 1965 году, живет в Москве. Работает в общероссийской общественной организации "Общественная комиссия по борьбе с коррупцией". Занимает должность заместителя начальника департамента населения в сфере ЖКХ, руководитель программы "Коммунальный дозор". Выдвинут региональным отделением партии "Справедливая Россия".

  • Портнова Татьяна Арториджевна
    Родилась в 1951 году, живет в Москве. Работает в Московской городской думе. Занимает должность депутата на постоянно профессиональной основе. Выдвинута московским отделением партии "Единая Россия".

  • Савицкая Светлана Анатольевна
    Родилась в 1954 году, живет в Москве. Работает в лицее информационных технологий №1537. Занимает должность учителя иностранного языка. Выдвинута региональным отделением партии "Яблоко".

  • Шайжанов Родион Маратович
    Родился в 1965 году, живет в Москве. Работает в ООО "САНК-Р". Занимает должность генерального директора. Выдвинут московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".

    • Избирательный округ №14

    Районы: Алексеевский, Марьина роща, Останкинский, Ростокино

    Кандидаты:

  • Захаров Дмитрий Александрович
    Родился в 1985 году, живет в Москве. Работает в ООО "БКК-М". Занимает должность администратора системного обеспечения. Выдвинут региональным отделением партии "Справедливая Россия".

  • Круглов Максим Сергеевич
    Родился в 1986 году, живет в Москве. Работает в политической партии "Российская объединенная демократическая партия "Яблоко". Занимает должность главного специалиста отдела интернет проектов. Выдвинут региональным отделением партии "Яблоко".

  • Крюков Алексей Сергеевич
    Родился в 1987 году, живет в Москве. Работает в ОАО "ВДНХ". Занимает должность менеджера отдела рекламы департамента рекламной деятельности и проведения мероприятий. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".

  • Михайлова Юлия Борисовна
    Родилась в 1962 году, живет в Москве. Работает в Московской городской думе. Занимает должность советника. Выдвинута московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".

  • Теличенко Валерий Иванович
    Родился в 1947 году, живет в Москве. Работает в ФГБОУ ВПО "Московский государственный строительный университет". Занимает должность президента. Выдвинут московским отделением партии "Единая Россия".

    • Избирательный округ №15

    Районы: Гольяново, Метрогородок, Часть Района Северное Измайлово

    Кандидаты:

  • Душенко Вячеслав Владимирович
    Родился в 1970 году, живет в Москве. Работает в ОАО КБ "МАСТ-БАНК". Занимает должность советника председателя правления. Выдвинут региональным отделением партии "Справедливая Россия".

  • Крапухин Алексей Игоревич
    Родился в 1987 году, живет в Москве. Работает в "Российский студенческий союз – за права студентов и аспирантов". Занимает должность заместителя председателя. Выдвинут региональным отделением партии "Яблоко".

  • Метельский Андрей Николаевич
    Родился в 1968 году, живет в Москве. Работает в Московской городской думе. Занимает должность заместителя председателя. Выдвинут московским отделением партии "Единая Россия".

  • Тимонин Максим Анатольевич
    Родился в 1978 году, живет в рп Шаховская, Шаховской район, Московская область. Работает в Московской городской думе. Занимает должность помощника депутата В.А. Святошенко. Выдвинут московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".

  • Чибирев Владимир Иванович
    Родился в 1973 году, живет в Москве. Работает в ООО "Изобилие". Занимает должность генерального директора. Самовыдвиженец.

  • Шилов Станислав Александрович
    Родился в 1985 году, живет в Москве. Работает в некоммерческом партнерстве "Центр досуга детей и молодежи "Творчество". Занимает должность заместителя генерального директора. Самовыдвиженец.

  • Юрьев Михаил Владимирович
    Родился в 1978 году, живет в Москве. Работает в коллегии адвокатов города Москвы "ПРАВО". Занимает должность адвоката. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".

    • Избирательный округ №16

    Районы: Богородское, Преображенское, Часть Района Соколиная Гора

    Кандидаты:

  • Грищенко Елена Аркадьевна
    Родилась в 1961 году, живет в Москве. Работает в ООО "Пара кед". Занимает должность менеджера по развитию. Выдвинута региональным отделением партии "Яблоко".

  • Лазарев Николай Леонидович
    Родился в 1989 году, живет в городе Ногинск, Московская область. Работает в ООО "Золотая шахта". Занимает должность генерального директора. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".

  • Молев Антон Ильич
    Родился в 1978 году, живет в Москве. Работает в Московском институте развития образования. Занимает должность директора. Самовыдвиженец.

  • Мустафин Марат Махсутович
    Родился в 1987 году, живет в Москве. Работает в ООО "Компания "ОПУС". Занимает должность руководителя отдела логистики. Самовыдвиженец.

  • Парфенов Денис Андреевич
    Родился в 1987 году, живет в Москве. Работает в аппарате Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Занимает должность помощника депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва Левченко С.Г. по работе в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации по срочному служебному контракту. Выдвинут московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".

  • Тимонов Михаил Леонидович
    Родился в 1965 году, живет в Москве. Работает в ООО Коммерческий банк "Старый Кремль". Занимает должность заместителя председателя правления в аппарате председателя правления. Выдвинут региональным отделением партии "Справедливая Россия".

    • Избирательный округ №17

    Районы: Перово, часть района Ивановское, часть района Соколиная гора

    Кандидаты:

  • Андреев Андрей Владимирович
    Родился в 1987 году, живет в городе Подольск, Московская область. Работает в ООО "РП-МАРКЕТ". Занимает должность генерального директора. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".

  • Брумель Игорь Николаевич
    Родился в 1952 году, живет в Москве. Индивидуальный предприниматель. Выдвинут региональным отделением партии "Справедливая Россия".

  • Петров Михаил Владимирович
    Родился в 1953 году, живет в Москве. Работает в ФГУП "Центральный научно-исследовательский институт связи". Занимает должность начальника сектора. Выдвинут московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".

  • Пинясов Николай Сергеевич
    Родился в 1959 году, живет в Москве. Временно не работает. Выдвинут региональным отделением партии "Яблоко".

  • Пономарев Алексей Анатольевич
    Родился в 1988 году, живет в Москве. Работает в ООО "Перовское Ремонтно-Строительное предприятие-1". Занимает должность механика. Самовыдвиженец.

  • Сметанов Александр Юрьевич
    Родился в 1962 году, живет в Москве. Работает в ОАО "Научно-производственное предприятие "Сапфир". Занимает должность генерального директора. Выдвинут московским отделением партии "Единая Россия".

    • Избирательный округ №18

    Районы: Восточное Измайлово, Восточный, Измайлово, часть района Северное Измайлово

    Кандидаты:

  • Бабыкина Галина Дмитриевна
    Родилась в 1942 году, живет в Москве. Пенсионер. Самовыдвиженец.

  • Бурд Семен Яковлевич
    Родился в 1984 году, живет в Москве. Работает в РОО "ЭПИцентр". Занимает должность советника председателя совета. Выдвинут региональным отделением партии "Яблоко".

  • Киреев Андрей Николаевич
    Родился в 1967 году, живет в Москве. Работает в ООО "ХимЭлектро". Занимает должность генерального директора. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".

  • Махмутова Айгуль Фатиховна
    Родилась в 1984 году, живет в Москве. Работает в политической партии "Справедливая Россия". Занимает должность главного специалиста департамента по работе со СМИ Управления общественных связей. Выдвинута региональным отделением партии "Справедливая Россия".

  • Назарова Ирина Александровна
    Родилась в 1952 году, живет в Москве. Работает в городской клинической больнице №57. Занимает должность главного врача. Самовыдвиженец.

  • Погорелов Владимир Васильевич
    Родился в 1946 году, живет в Москве. Работает в ГКУ города Москвы "Московский городской совет общественных пунктов охраны порядка". Занимает должность председателя совета. Самовыдвиженец.

  • Чуканова Маргарита Алексеевна
    Родилась в 1961 году, живет в Москве. Индивидуальный предприниматель. Выдвинута московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".

    • Избирательный округ №19

    Районы: Новогиреево, часть района Вешняки, часть района Ивановское

    Кандидаты:

  • Карасева Вера Юрьевна
    Родилась в 1978 году, живет в Москве. Работает в политической партии "Российская объединенная демократическая партия "Яблоко". Занимает должность руководителя организационного управления. Выдвинута региональным отделением партии "Яблоко".

  • Кругляков Виктор Михайлович
    Родился в 1961 году, живет в Москве. Работает в Московской городской думе. Занимает должность депутата. Выдвинут московским отделением партии "Единая Россия".

  • Лапин Юрий Ерминингельдович
    Родился в 1945 году, живет в Москве. Работает в префектуре Южного административного округа. Занимает должность помощника депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Доровина Евгения Владимировича по работе в г.Москве. Выдвинут московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".

  • Майоров Максим Александрович
    Родился в 1982 году, живет в Москве. Работает в научной библиотеке Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова. Занимает должность ведущего библиотекаря. Выдвинут региональным отделением партии "Справедливая Россия".

  • Новиков Михаил Михайлович
    Родился в 1967 году, живет в Москве. Работает в ООО "КОМПЭЛ регионы". Занимает должность менеджера хозяйственной службы. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".

    • Избирательный округ №20

    Районы: Косино-Ухтомский, Некрасовка, Новокосино, часть района Вешняки, часть района Выхино-Жулебино

    Кандидаты:

  • Корсаков Евгений Геннадьевич
    Родился в 1958 году, живет в городе Реутов, Московской области. Пенсионер. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".

  • Молохов Александр Владимирович
    Родился в 1972 году, живет в Москве. Работает в московской коллегии адвокатов "Последний дозор". Занимает должность председателя. Выдвинут региональным отделением партии "Яблоко".

  • Павленко Александр Александрович
    Родился в 1957 году, живет в Москве. Работает в некоммерческом партнерстве управляющих недвижимостью "Совладение". Занимает должность президент. Выдвинут региональным отделением партии "Справедливая Россия".

  • Тимченко Александр Николаевич
    Родился в 1969 году, в Москве. Работает в ООО "МИД". Занимает должность советника по вопросам управления. Выдвинут московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".

  • Шибаев Андрей Вячеславович
    Родился в 1966 году, живет в Москве. Работает в региональной общественной организации инвалидов "Перовский Клуб инвалидов и ветеранов войны в Афганистане "Долг". Занимает должность заместителя председателя. Выдвинут региональным отделением партии "Родина".

  • Шульмин Виталий Юрьевич
    Родился в 1974 году, в Москве. Работает в ООО "СМедиа". Занимает должность менеджера. Самовыдвиженец.

    • Избирательный округ №21

    Районы: Часть района Выхино-Жулебино, часть Рязанского района

    Кандидаты:

  • Балабуткин Алексей Алексеевич
    Родился в 1979 году, живет в Москве. Работает в АНО ДМСВКСЦ "Барс". Занимает должность руководителя отдела по реализации социальнозначимых программ. Самовыдвиженец.

  • Зотов Владимир Борисович
    Родился в 1946 году, живет в Москве. Работает в префектуре Юго-Восточного административного округа Москвы. Занимает должность префекта. Выдвинут московским отделением партии "Единая Россия".

  • Катков Валерий Семенович
    Родился в 1953 году, живет в Москве. Работает в ООО "ОСТ-ВЕСТ". Занимает должность главного редактора газеты "Жулебинский бульвар". Выдвинут региональным отделением партии "Справедливая Россия".

  • Клычков Андрей Евгеньевич
    Родился в 1979 году, живет в Москве. Работает в Московской городской думе. Занимает должность депутата, руководителя фракции КПРФ. Выдвинут московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".

  • Липагин Артём Владимирович
    Родился в 1993 году, живет в городе Шатура, Московская область. Работает в Общероссийской общественной организации "Российский союз свободной молодежи". Занимает должность советника по связи с общественностью. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".

  • Родионова Светлана Сергеевна
    Родился в 1983 году, живет в Москве. Работает в ГБОУ ЦДиК "Участие". Занимает должность педагога дополнительного образования. Выдвинут региональным отделением партии "Яблоко".

    • Избирательный округ №22

    Районы: Капотня, часть района Люблино, часть района Марьино

    Кандидаты:

  • Булгаков Николай Викторович
    Родился в 1986 году, живет в Москве. Работает в ЗАО "Бэлл Интегратор". Занимает должность координатора. Самовыдвиженец.

  • Власов Александр Витальевич
    Родился в 1988 году, живет в Москве. Работает в ОАО "Государственное научно-производственное предприятие "Регион". Занимает должность ведущего экономиста по экономическому анализу. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".

  • Волков Владимир Николаевич
    Родился в 1948 году, живет в Москве. Работает в Государственной думе Российской Федерации. Занимает должность помощника депутата. Выдвинут московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".

  • Караваева Марина Степановна
    Родилась в 1972 году, живет в Москве. Работает в ОАО "Спецремонт". Занимает должность заместителя руководителя департамента экономики и финансов. Выдвинута региональным отделением партии "Яблоко".

  • Святенко Инна Юрьевна
    Родилась в 1967 году, живет в Москве. Работает в Московской городской думе. Занимает должность депутата. Выдвинута московским отделением партии "Единая Россия".

  • Солянин Валерий Владимирович
    Родился в 1986 году, живет в Москве. Временно не работает. Выдвинут региональным отделением партии "Справедливая Россия".

    • Избирательный округ №23

    Районы: Кузьминки, часть района Люблино, часть Рязанского района

    Кандидаты:

  • Гуличева Елена Петровна
    Родилась в 1954 году, живет в Москве. Работает в Московском научно-практический Центре дерматовенерологии и косметологии департамента здравоохранения города Москвы". Занимает должность специалиста гражданской обороны. Выдвинута московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".

  • Новиков Юрий Николаевич
    Родился в 1976 году, живет в Москве. Работает в ООО "Союзлифтмонтаж "Лифт". Занимает должность монтажника электрических подъемников. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".

  • Платонов Владимир Михайлович
    Родился в 1954 году, живет в Москве. Работает в Московской городской думе. Занимает должность депутата, председателя. Выдвинут московским отделением партии "Единая Россия".

  • Прочик Евгений Евгеньевич
    Родился в 1974 году, живет в Москве. Работает в ООО "Мобильное выставочное оборудование. Занимает должность генерального директора. Выдвинут региональным отделением партии "Яблоко".

  • Шишкин Сергей Владимирович
    Родился в 1962 году, живет в Москве. Работает в ЗАО "Институт специальных технологий" Российской академии наук. Занимает должность генеральный директор. Выдвинут региональным отделением партии "Справедливая Россия".

    • Избирательный округ №24

    Районы: Лефортово, Нижегородский, Текстильщики, Южнопортовый

    Кандидаты:

  • Зотов Владимир Владимирович
    Родился в 1980 году, живет в Москве. Работает в Московском университете дизайна и технологий. Занимает должность декана института социальной инженерии. Выдвинут региональным отделением партии "Справедливая Россия".

  • Зотова Зоя Михайловна
    Родилась в 1950 году, живет в Москве. Работает в муниципальном округе Южнопортовый города Москвы. Занимает должность главы муниципального округа Южнопортовый. Выдвинута региональным отделением партии "Единая Россия".

  • Ким Сергей Степанович
    Родился в 1965 году, живет в городе Новокузнец, Кемеровской области. Временно не работает. Самовыдвиженец.

  • Овчаренко Татьяна Иосифовна
    Родилась в 1949 году, живет в Москве. Пенсионер . Выдвинута региональным отделением партии "Яблоко".

  • Протасов Роман Игоревич
    Родился в 1983 году, живет в Санкт-Петербурге. Работает в Центре исследований легитимности и политического протеста. Занимает должность заместителя директора. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".

  • Тарасов Павел Михайлович
    Родился в 1983 году, живет в Москве. Работает в аппарате Государственной думы ФС РФ. Занимает должность ведущего референта аппарата фракции политической партии "Коммунистическая партия Российской Федерации". Выдвинут московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".

    • Избирательный округ №25

    Районы: Печатники, часть района Марьино

    Кандидаты:

  • Ананьев Олег Вячеславович
    Родился в 1978 году, живет в Москве. Работает в ООО "ЖБИ-Траст". Занимает должность начальника автотранспортного цеха. Самовыдвиженец.

  • Антонов-Овсеенко Антон Антонович
    Родился в 1962 году, живет в Москве. Работает в Московском гуманитарном институте имени Е.Р. Дашковой. Занимает должность профессора кафедры журналистики и рекламы. Выдвинут региональным отделением партии "Яблоко".

  • Енгалычева Екатерина Александровна
    Родилась в 1984 году, живет в Москве. Работает в ООО "СТЭ Риэлти". Занимает должность ведущего специалиста. Выдвинута московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".

  • Козадаев Сергей Сергеевич
    Родился в 1977 году, живет в Москве. Работает в ООО "Пневмосистема". Занимает должность менеджера по развитию. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".

  • Мещерякова Наталья Юрьевна
    Родилась в 1980 году, живет в Москве. Работает в. ООО "Стройэкология" Занимает должность генерального директора. Выдвинута региональным отделением партии "Справедливая Россия".

  • Стебенкова Людмила Васильевна
    Родилась в 1959 году, живет в Москве. Работает в Московской городской думе. Занимает должность депутата. Выдвинута московским отделением партии "Единая Россия".

    • Избирательный округ №26

    Районы: Братеево, Зябликово, часть района Орехово-Борисово Южное

    Кандидаты:

  • Балашов Евгений Борисович
    Родился в 1964 году, живет в Москве. Работает в ассоциации агроперерабатывающего и пищевого технологического машиностроения "Агротехмаш". Занимает должность заместителя генерального директора. Выдвинут московским отделением "Коммунистическая партия Российской Федерации".

  • Медовар Юрий Анатольевич
    Родился в 1951 году, живет в Москве. Работает в Институте водных проблем Российской академии наук (ИВП РАН). Занимает должность старшего научного сотрудника. Выдвинут региональным отделением партии "Яблоко".

  • Пройдаков Андрей Юрьевич
    Родился в 1983 году, живет в Москве. Работает в ООО Управляющая компания "Моя двор, мой подъезд". Занимает должность генерального директора. Выдвинут региональным отделением партии "Справедливая Россия".

  • Федосов Владислав Владимирович
    Родился в 1990 году, живет в Москве. Домохозяин. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".

  • Щитов Кирилл Владимирович
    Родился в 1985 году, живет в Москве. Работает в Московской городской думе. Занимает должность депутата. Выдвинут региональным отделением партии "Единая Россия".

    • Избирательный округ №27

    Районы: Орехово-Борисово Северное, часть района Орехово-Борисово Южное

    Кандидаты:

  • Гоголев Виктор Александрович
    Родился в 1948 году, живет в Москве. Пенсионер. Самовыдвиженец.

  • Добровольский Алексей Юрьевич
    Родился в 1980 году, живет в Москве. Работает в ОАО "ТНТ-Телесеть". Занимает должность менеджера предэфирной подготовки и документального оформления контента. Выдвинут московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".

  • Орлов Степан Владимирович
    Родился в 1971 году, живет в Москве. Работает в Московской городской Думе. Занимает должность депутата. Выдвинут московским отделением партии "Единая Россия".

  • Сухарева Татьяна Викторовна
    Родилась в 1974 году, живет в Москве. Работает в ООО "Группа компаний Горжилсервис". Занимает должность генерального директора. Выдвинута региональным отделением партии "Справедливая Россия".

  • Щербакова Ольга Александровна
    Родилась в 1990 году, живет в Москве. Временно не работает. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".

    • Избирательный округ №28

    Районы: Москворечье-Сабурово, часть района Царицыно, часть района Нагатинский затон

    Кандидаты:

  • Антонцев Михаил Иванович
    Родился в 1955 году, живет в Москве. Работает в Московской городской Думе. Занимает должность депутата. Выдвинут московским отделением партии "Единая Россия".

  • Жармуханов Николай Люкманович
    Родился в 1976 году, живет в Москве. Работает в ООО "ГРАС". Занимает должность генерального директора. Самовыдвиженец.

  • Каров Кирилл Николаевич
    Родился в 1993 году, живет городе Красногорск, Московская область. Работает в префектуре Северо-Западного административного округа города Москвы. Занимает должность помощника депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".

  • Куимов Владимир Михайлович
    Родился в 1958 году, живет в Москве. Работает в ГБУ "Центр досуга и спорта "Вертикаль". Занимает должность директора. Выдвинут московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".

  • Мирошина Марина Геннадьевна
    Родилась в 1963 году, живет в Москве. Военный пенсионер. Выдвинута региональным отделением партии "Справедливая Россия".

  • Яблоков Алексей Владимирович
    Родился в 1933 году, живет в Москве. Работает в ФГБУ науки Институт биологии развития им. Н.К. Кольцова. Занимает должность советника РАН. Выдвинут региональным отделением партии "Яблоко".

    • Избирательный округ №29

    Районы: Бирюлево Восточное, Бирюлево Западное, часть района Царицыно

    Кандидаты:

  • Гендин Геннадий Васильевич
    Родился в 1965 году, живет в Москве. Работает в ООО "Мультипаспорт". Занимает должность генерального директора. Выдвинут региональным отделением партии "Справедливая Россия".

  • Медведев Александр Константинович
    Родился в 1954 году, живет в Москве. Работает в ЗАО "Миллениум Банк". Занимает должность заместителя начальника Управления - начальника отдела персонала Управления персонала Департамента по работе с персоналом. Выдвинут московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".

  • Минько Нина Григорьевна
    Родилась в 1949 году, живет в Москве. Работает в ГБУ "Московский городской дом учителя". Занимает должность заместителя директора. Самовыдвиженец.

  • Петров Иван Евгеньевич
    Родился в 1981 году, живет в Москве. Работает в Аппарате Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Занимает должность руководителя аппарата фракции политической партии "Либерально-демократическая партия России" в Государственной Думе. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".

  • Пороховниченко Юрий Иванович
    Родился в 1952 году, живет в Москве. Работает в ООО "АКМ-П". Занимает должность генерального директора. Выдвинут московским отделением партии "Яблоко".

  • Сонкин Виктор Николаевич
    Родился в 1979 году, живет в Москве. Временно не работает. Самовыдвиженец.

    • Избирательный округ №30

    Районы: Чертаново Центральное, Чертаново Южное

    Кандидаты:

  • Давыдов Денис Владимирович
    Родился в 1970 году, живет в Москве. Работает в ООО "Аква Сити". Занимает должность исполнительного директора. Выдвинут московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".

  • Елисеев Сергей Геннадиевич
    Родился в 1972 году, живет в Москве. Работает в Адвокатском кабинете Елисеева Сергея Геннадиевича. Занимает должность адвоката. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".

  • Мишин Алексей Валентинович
    Родился в 1978 году, живет в Москве. Работает в ГБУ "Психоневрологический интернат № 30 Департамента социальной защиты населения города Москвы". Занимает должность директора. Самовыдвиженец.

  • Новиков Дмитрий Владимирович
    Родился в 1966 году, живет в Москве. Работает в ООО "Частное охранное предприятие "Альбатрос". Занимает должность инженера по техническому обеспечению систем видеонаблюдения. Выдвинут московским отделением партии "Яблоко".

  • Поняхина Марина Анатольевна
    Родилась в 1968 году, живет в Москве. Работает в ИП Давыдов Юрий Наумович. Занимает должность офис-менеджера. Выдвинута региональным отделением партии "Справедливая Россия".

  • Репкина Елена Владимировна
    Родилась в 1971 году, живет в Москве. Работает в ГБУ города Москвы Спортивно-досуговый Центр "Высота". Занимает должность директора. Самовыдвиженец.

    • Избирательный округ №31

    Районы: Нагорный, Чертаново Северное, часть района Зюзино

    Кандидаты:

  • Анохин Сергей Владимирович
    Родился в 1956 году, живет в Подольске (Московская область). Работает в ООО "МД Ресурс". Занимает должность генерального директора. Выдвинут региональным отделением партии "Справедливая Россия".

  • Грязнова Варвара Леонидовна
    Родилась в 1985 году, живет в Москве. Работает в ООО "Агентство Варвары Грязновой". Занимает должность генерального директора. Выдвинута московским отделением партии "Яблоко".

  • Зверев Сергей Иванович
    Родился в 1960 году, живет в Москве. Работает в Московской городской Думе. Занимает должность депутата. Выдвинут московским отделением партии "Единая Россия".

  • Курафеев Александр Юрьевич
    Родился в 1967 году, живет в Москве. Работает в Региональной общественной организации потребителей "Общество защиты прав потребителей "ПотребТоргКонтроль". Занимает должность председателя. Выдвинут московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".

  • Новикова Анна Сергеевна
    Родилась в 1991 году, живет в Санкт-Петербурге. Временно не работает. Выдвинута московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".

  • Пынзарь Михаил Васильевич
    Родился в 1956 году, живет в Москве. Работает в Общероссийской общественной организации "Общественная комиссия по борьбе с коррупцией". Занимает должность начальника Департамента. Самовыдвиженец.

  • Сухов Олег Владимирович
    Родился в 1977 году, живет в Москве. Работает в Адвокатской палате города Москвы. Занимает должность адвоката. Самовыдвиженец.

    • Избирательный округ №32

    Районы: Даниловский, Донской, Нагатино-Садовники, часть района Нагатинский затон

    Кандидаты:

  • Гончаров Кирилл Алексеевич
    Родился в 1992 году, живет в Москве. Работает в Региональной общественной организации "Центр экономических и политических исследований". Занимает должность технического сотрудника. Выдвинут московским отделением партии "Яблоко".

  • Дьячков Роман Михайлович
    Родился в 1979 году, живет в Москве. Работает в ООО "РБТЛ". Занимает должность руководителя отдела мониторинга. Выдвинут московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".

  • Журавский Сергей Владимирович
    Родился в 1961 году, живет в Москве. Работает в Общероссийском общественном движении "Реформы - новый курс". Занимает должность председателя Совета Общероссийского общественного движения "Реформы - новый курс". Выдвинут региональным отделением партии "Справедливая Россия".

  • Ломакина Татьяна Евгеньевна
    Родилась в 1977 году, живет в Москве. Работает в Некоммерческой организации "Благотворительный фонд милосердия и здоровья "Зиловец". Занимает должность председателя Правления Фонда. Выдвинута московским отделением партии "Единая Россия".

  • Почукаев Анатолий Юрьевич
    Родился в 1967 году, живет в Москве. Работает в ОАО "Предприятие "Емельяновка". Занимает должность советника генерального директора. Выдвинут московским отделением партии "Родина".

  • Чернышов Борис Александрович
    Родился в 1991 году, живет в Москве. Работает в Государственной Думе Федерального собрания РФ. Занимает должность помощника депутата. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".

  • Шинкаренко Татьяна Андреевна
    Родилась в 1988 году, живет в Москве. Домохозяйка. Самовыдвиженец.

    • Избирательный округ №33

    Районы: Южное Бутово, часть района Северное Бутово

    Кандидаты:

  • Бочаров Олег Евгеньевич
    Родился в 1968 году, живет в Москве. Работает в Московской городской Думе. Занимает должность депутата. Самовыдвиженец.

  • Греков Платон Евгеньевич
    Родился в 1976 году, живет в Москве. Работает в Академическом Большом хоре Федерального государственного бюджетного учреждения "Российский государственный музыкальный телерадиоцентр". Занимает должность артиста хора "Мастера хорового пения". Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".

  • Гусева Людмила Ивановна
    Родилась в 1956 году, живет в Москве. Работает в Московском городском региональном отделении Всероссийской политической партии "Единая Россия". Занимает должность руководителя регионального исполнительного комитета. Выдвинута московским отделением партии "Единая Россия".

  • Макаров Вячеслав Геннадьевич
    Родился в 1956 году, живет в Москве. Работает в Адвокатской палате города Москвы. Занимает должность адвоката. Выдвинут региональным отделением партии "Справедливая Россия".

  • Попов Александр Викторович
    Родился в 1969 году, живет в Москве. Работает в ЗАО "Стафвэл". Занимает должность старшего директора по развитию бизнеса. Выдвинут московским отделением партии "Яблоко".

  • Тарасов Антон Александрович
    Родился в 1984 году, живет в Москве. Работает в ОАО "Авиационная компания "Трансаэро". Занимает должность инженера Цеха диагностики и неразрушающего контроля Директората Производства Технического департамента. Выдвинут московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".

    • Избирательный округ №34

    Районы: Ясенево, часть района Зюзино, часть района Северное Бутово

    Кандидаты:

  • Животов Геннадий Васильевич
    Родился в 1946 году, живет в Москве. Работает в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования "Российский государственный гуманитарный университет". Занимает должность профессора Учебного центра Арт-дизайн факультета истории искусств. Выдвинут московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".

  • Кочетков Владимир Валерьевич
    Родился в 1969 году, живет в Москве. Работает в ФГБОУ ВПО "Академия гражданской защиты МЧС России". Занимает должность старшего преподавателя кафедры (государственного и муниципального управления) факультета (гуманитарного). Выдвинут региональным отделением партии "Справедливая Россия".

  • Огородников Георгий Борисович
    Родился в 1963 году, живет в Москве. Временно не работает. Выдвинут московским отделением партии "Яблоко".

  • Семенников Александр Григорьевич
    Родился в 1964 году, живет в Москве. Работает в Московской городской Думе. Занимает должность депутата. Выдвинут московским отделением партии "Единая Россия".

  • Юриков Антон Вадимович
    Родился в 1979 году, живет в Москве. Работает в ООО "Ваш Чартер". Занимает должность менеджера основного подразделения. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".

    • Избирательный округ №35

    Районы: Коньково, Теплый стан

    Кандидаты:

  • Анохина Ольга Ярославовна
    Родилась в 1959 году, живет в городе Юбилейном (Московская область). Работает в Адвокатской конторе №4 Коллегии Адвокатов "Московская городская коллегия адвокатов". Занимает должность помощника адвоката. Выдвинута московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".

  • Борщев Валерий Васильевич
    Родился в 1943 году, живет в Москве. Пенсионер. Выдвинут московским отделением партии "Яблоко".

  • Васильев Сергей Иванович
    Родился в 1974 году, живет в Москве. Работает в ООО "Центр защиты гражданских интересов "Беркут". Занимает должность исполнительного директора. Выдвинут региональным отделением партии "Справедливая Россия".

  • Лайшев Ренат Алексеевич
    Родился в 1960 году, живет в Москве. Работает в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении города Москвы "Центр спорта и образования Самбо-70". Занимает должность генерального директора. Самовыдвиженец.

  • Мирошниченко Даниил Александрович
    Родился в 1985 году, живет в Москве. Индивидуальный предприниматель. Выдвинут московским отделением партии "Родина".

  • Паращенко Сергей Николаевич
    Родился в 1992 году, живет в Москве. Работает в ООО "Инвент Тиам". Занимает должность генерального директора. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".

  • Устинов Арсений Григорьевич
    Родился в 1991 году, живет в Москве. Работает в ООО "ГК ТСС". Занимает должность менеджера по рекламе. Самовыдвиженец.

    • Избирательный округ №36

    Районы: Котловка, Обручевский, Черемушки

    Кандидаты:

  • Волков Николай Юрьевич
    Родился в 1982 году, живет в Москве. Работает в Московском государственном университете имени М.В.Ломоносова. Занимает должность научного сотрудника. Выдвинут московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".

  • Гаврилов Алексей Алексеевич
    Родился в 1966 году, живет в Москве. Работает в ООО "Миллисекундные технологии". Занимает должность генерального директора. Самовыдвиженец.

  • Гринченко Владимир Владимирович
    Родился в 1979 году, живет в Москве. Работает в ООО "Технология". Занимает должность руководителя отдела по закупкам. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".

  • Росс Сергей Геннадьевич
    Родился в 1986 году, живет в Москве. Работает в Фонде поддержки гражданских инициатив "Я-горожанин". Занимает должность исполнительного директора. Выдвинут региональным отделением партии "Справедливая Россия".

  • Семенов Григорий Викторович
    Родился в 1966 году, живет в Москве. Индивидуальный предприниматель. Выдвинут московским отделением партии "Яблоко".

  • Шарапова Ольга Викторовна
    Родился в 1959 году, живет в Москве. Работает в ГБУЗ "Городская клиническая больница № 64 Департамента здравоохранения города Москвы". Занимает должность главного врача. Самовыдвиженец.

    • Избирательный округ №37

    Районы: Академический, Гагаринский, Ломоносовский, часть района Проспект Вернадского

    Кандидаты:

  • Вышегородцев Михаил Михайлович
    Родился в 1962 году, живет в Москве. Работает в правительстве Москвы. Занимает должность уполномоченного по защите прав предпринимателей в городе Москве. Выдвинут региональным отделением партии "Гражданская Платформа".

  • Губенко Николай Николаевич
    Родился в 1941 году, живет в Москве. Работает в Московской городской Думе. Занимает должность депутата. Выдвинут московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".

  • Жук Алексей Викторович
    Родился в 1982 году, живет поселке Калининец (Московская область). Временно не работает. Выдвинут московским отделением партии "Родина".

  • Миронов Кирилл Владимирович - снял свою кандидатуру

    Родился в 1979 году, живет в Москве. Работает в ГБУ "Многофункциональные центры предоставления государственных услуг города Москвы". Занимает должность руководителя МФЦ района Гагаринский. Выдвинут московским отделением партии "Единая Россия".


  • Мишин Геннадий Александрович
    Родился в 1969 году, живет в Москве. Работает в межрегиональном общественном правоохранительном фонде "ЭФЕС". Занимает должность заместителя генерального директора. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".

  • Рамазанов Сираждин Омарович
    Родился в 1976 году, живет в Москве. Работает во всероссийской политической партии "Социал-демократическая партия России". Занимает должность председателя правления. Выдвинут московским отделением партии "Социал-демократическая партия России".

  • Рублева Юлия Владимировна
    Родилась в 1977 году, живет в Москве. Работает в ООО "ИнвестБизнесГрупп". Занимает должность руководителя правого департамента. Выдвинута региональным отделением партии "Справедливая Россия".

  • Русакова Елена Леонидовна
    Родилась в 1962 году, живет в Москве. Работает в автономной некоммерческой организации Научно-методический центр "Гумманист". Занимает должность директора. Выдвинута московским отделением партии "Яблоко".

  • Сильнов Алексей Сергеевич
    Родился в 1976 году, живет в Москве. Работает в некоммерческом партнерстве "Интернет Сервис+". Занимает должность директора. Самовыдвиженец.

    • Избирательный округ №38

    Районы: Часть района Проспект Вернадского, часть района Тропарево-Никулино; поселения города Москвы Вороновское, Воскресенское, Десеновское, Киевский, Кленовское, Московский, "Мосрентген", Рязановское, Роговское, Сосенское, Филимонковское, Щаповское, Щербинка

    Кандидаты:

  • Балакин Михаил Дмитриевич
    Родился в 1961 году, живет в Москве. Работает в ЗАО "Строительное управление № 155". Занимает должность председателя Совета директоров. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".

  • Сагенбаев Игорь Александрович
    Родился в 1974 году, живет в Москве. Работает в ООО "Центр комплексных технологий". Занимает должность главного редактора. Выдвинут московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".

  • Токаев Борис Владимирович
    Родился в 1961 году, живет деревне Калиново (Московская область). Работает в ООО "Административный сервис". Занимает должность генерального директора. Самовыдвиженец.

  • Хандриков Илья Николаевич
    Родился в 1957 году, живет в Москве. Работает в региональном отделении политической партии "Российская объединенная демократическая партия "Яблоко" в Москве. Занимает должность ведущего специалиста. Выдвинут московским отделением партии "Яблоко".

  • Шелудько Александр Леонидович
    Родился в 1952 году, живет в Москве. Пенсионер. Самовыдвиженец.

  • Ширяев Денис Александрович

    Родился в 1977 году, живет в Москве. Работает в ООО "Сатурн". Занимает должность заместителя генерального директора по связям с общественностью. Выдвинут региональным отделением партии "Справедливая Россия".

    • Избирательный округ №39

    Районы: Внуково, Ново-Переделкино; поселения города Москвы Внуковское, Кокошкино, Краснопахорское, Марушкинское, Михайлово-Ярцевское, Новофедоровское, Первомайское, Троицк

    Кандидаты:

  • Лябихов Роман Михайлович
    Родился в 1973 году, живет в Москве. Работает в ООО "УК" Лидер Групп". Занимает должность генерального директора. Выдвинут московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".

  • Московченко Николай Михайлович
    Родился в 1954 году, живет в Москве. Пенсионер. Выдвинут региональным отделением партии "Справедливая Россия".

  • Ноздрин Александр Дмитриевич
    Родился в 1991 году, живет в Москве. Временно не работает. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".

  • Палеев Антон Рафаэльевич
    Родился в 1973 году, живет в Москве. Работает в Московской городской Думе. Занимает должность депутата. Выдвинут московским отделением партии "Единая Россия".

  • Сиднев Виктор Владимирович
    Родился в 1955 году, живет в Москве. Работает в ГБУ "Центр инновационного развития". Занимает должность заместителя руководителя управления деятельности объектов специализированной инфраструктуры. Выдвинут региональным отделением партии "Гражданская Платформа".

  • Сысоев Дмитрий Ростиславович
    Родился в 1962 году, живет в Москве. Работает в ООО "Особая книга". Занимает должность генерального директора. Выдвинут московским отделением партии "Яблоко".

    • Избирательный округ №40

    Районы: Очаково-Матвеевское, Солнцево, часть района Тропарево-Никулино

    Кандидаты:

  • Милявский Александр Борисович
    Родился в 1963 году, живет в Москве. Работает в Московской городской Думе. Занимает должность депутата. Выдвинут московским отделением партии "Единая Россия".

  • Павленков Юрий Викторович
    Родился в 1963 году, живет в Москве. Работает в некоммерческом партнерстве эффективного управления недвижимостью и обеспечения безопасности зданий и сооружений при их эксплуатации "Индустрия Сервейинг". Занимает должность генерального директора. Выдвинут региональным отделением партии "Справедливая Россия".

  • Радаева Ольга Вячеславовна
    Родилась в 1965 году, живет в Москве. Работает в политической партии "Российская объединенная демократическая партия "Яблоко". Занимает должность советника Председателя Партии. Выдвинута московским отделением партии "Яблоко".

  • Раменский Павел Олегович
    Родился в 1988 году, живет в Москве. Работает на Станции скорой и неотложной помощи им. А.С.Пучкова города Москвы. Занимает должность фельдшера выездной бригады. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".

  • Святошенко Владимир Алексеевич
    Родился в 1948 году, живет в Москве. Работает в Московской городской думе. Занимает должность депутата. Выдвинут московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".

    • Избирательный округ №41

    Районы: Можайский, часть района Кунцево, часть района Фили-Давыдково

    Кандидаты:

  • Александрова Мария Александровна
    Родилась в 1978 году, живет в Москве. Работает в Государственном Академическом большом театре России. Занимает должность ведущего мастера сцены, примы-балерины. Выдвинута московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".

  • Захаркин Руслан Игоревич
    Родился в 1992 году, живет в Москве. Студент Московского государственного университета. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".

  • Казенков Олег Юрьевич
    Родился в 1975 году, живет в Москве. Работает в адвокатском бюро города Москвы "Норма". Занимает должность исполнительного директора. Выдвинут региональным отделением партии "Справедливая Россия".

  • Лемперт Петр Иванович
    Родился в 1948 году, живет в Москве. Работает в ГБОУ КШИ "Навигацкая школа". Занимает должность исполняющего обязанности директора. Выдвинут региональным отделением партии "Гражданская Платформа".

  • Поселенов Павел Александрович
    Родился в 1967 году, живет в Москве. Работает в некоммерческой организации Благотворительный фонд "Строим будущее". Занимает должность президента. Выдвинут московским отделением партии "Единая Россия".

  • Тупикин Дмитрий Васильевич
    Родился в 1974 году, живет в Москве. Работает в ГБУ "Жилищник района Дорогомилово". Занимает должность заместителя директора по общим вопросам. Выдвинут московским отделением партии "Яблоко".

    • Избирательный округ №42

    Районы: Дорогомилово, Раменки, часть района Фили- Давыдково

    Кандидаты:

  • Батышева Татьяна Тимофеевна
    Родилась в 1960 году, живет в Москве. Работает в ГБУ здравоохранения города Москвы "Научно-практический центр детской психоневрологии" Департамента здравоохранения Москвы. Занимает должность директора. Выдвинута московским отделением партии "Единая Россия".

  • Логинов Алексей Михайлович
    Родился в 1990 году, живет в Москве. Студент Федерального государственного образовательного бюджетного учреждения высшего профессионального образования "Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".

  • Меньшиков Михаил Васильевич
    Родился в 1958 году, живет в Москве. Временно не работает. Выдвинут московским отделением партии "Яблоко".

  • Новиков Юрий Михайлович
    Родился в 1962 году, живет в Москве. Работает в ФГБУ "СЛО "Россия". Занимает должность авиационного техника по приборам и электрооборудованию. Выдвинут московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".

  • Чуев Александр Викторович
    Родился в 1965 году, живет в Москве. Работает в автономной некоммерческой организации "Экспертно-аналитический Центр по модернизации и технологическому развитию экономики". Занимает должность президента. Выдвинут региональным отделением партии "Справедливая Россия".

    • Избирательный округ №43

    Районы: Арбат, Пресненский, Хамовники

    Кандидаты:

  • Денисенко Татьяна Ивановна
    Родилась в 1949 году, живет в Москве. Работает в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Институт машиноведения им. А.А.Благонравова Российской академии наук. Занимает должность научного сотрудника. Выдвинута московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".

  • Иваненко Сергей Викторович
    Родился в 1959 году, живет в Москве. Работает в политической партии "Российская объединенная демократическая партия "Яблоко". Занимает должность уполномоченного по финансовым вопросам партии. Выдвинут региональным отделением партии "Яблоко".

  • Иксанова Арина Тахировна
    Родилась в 1984 году, живет в Москве. Работает в аппарате Государственной Думы ФС РФ. Занимает должность руководителя Секретариата заместителя Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Н.В.Левичева. Выдвинута региональным отделением партии "Справедливая Россия".

  • Кравченко Юрий Александрович
    Родился в 1990 году, живет в Москве. Работает в аппарате Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Занимает должность помощника депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва Субботина К.С. по работе в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".

  • Шастина Вера Ростиславовна
    Родилась в 1960 году, живет в Москве. Работает в ГБУ "Городская поликлиника №220 Департамента здравоохранения города Москвы". Занимает должность главного врача. Выдвинута московским отделением партии "Единая Россия".

  • Ярмольник Леонид Исаакович

    Родился в 1954 году, живет в Москве. Индивидуальный предприниматель. Выдвинут региональным отделением партии "Гражданская Платформа".


    • Избирательный округ №44

    Районы: Замоскворечье, Таганский, Тверской, Якиманка.

    Кандидаты:

  • Бекин Александр Шерифович
    Родился в 1962 году, живет в Москве. Работает в аппарате регионального исполнительного комитета Московского городского регионального отделения Всероссийской политической партии "Единая Россия". Занимает должность руководителя районного исполнительного комитета. Выдвинут московским отделением партии "Единая Россия".

  • Гнездилов Александр Валентинович
    Родился в 1986 году, живет в Москве. Работает в региональной общественной организации "Центр экономических и политических исследований". Занимает должность консультанта председателя совета. Выдвинут региональным отделением партии "Яблоко.

  • Пономарев Константин Алексеевич
    Родился в 1982 году, живет в Москве. Работает в префектуре Западного административного округа. Занимает должность помощника депутата Государственной думы Свинцова А.Н. Выдвинут московским отделением "Либерально-демократическая партия России".

  • Свиридов Илья Тимурович
    Родился в 1980 году, живет в Москве. Работает в ООО "Земельных дел контора". Занимает должность заместителя генерального директора. Выдвинут региональным отделением партии "Справедливая Россия".

  • Шувалова Елена Анатольевна
    Родилась в 1956 году, живет в Москве. Работает в Совете Федерации Федерального Собрания РФ. Занимает должность помощника члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по работе в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Выдвинута московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".

    • Избирательный округ №45

    Районы: Басманный, Красносельский, Мещанский, Сокольники.

    Кандидаты:

  • Бабич Барбара Адамовна
    Родилась в 1991 году, живет в Москве. Домохозяйка. Самовыдвиженец.

  • Кавказский Николай Юрьевич
    Родился в 1986 году, живет в Москве. Работает в межрегиональной общественной правовой благотворительной организации "Комитет за гражданские права". Занимает должность юриста-консультанта службы Заочно-правовой консультации и правового анализа. Выдвинут региональным отделением партии "Яблоко".

  • Комендантов Антон Андреевич
    Родился в 1989 году, живет в Москве. Работает в ООО "Альфа". Занимает должность руководителя проекта. Самовыдвиженец.

  • Кузьминов Ярослав Иванович
    Родился в 1957 году, живет в Москве. Работает в Национальном исследовательском университете "Высшая школа экономики". Занимает должность ректора. Самовыдвиженец.

  • Симонян Кристина Владиславовна
    Родился в 1978 году, живет в Москве. Работает в автономной некомерческой организации высшего профессионального образования академии "Международный университет в Москве". Занимает должность профессора кафедры иностранных языков. Выдвинута региональным отделением партии "Справедливая Россия".

  • Умников Антон Геннадьевич
    Родился в 1985 году, живет в поселке Верхнеднепровский, Дорогобужского района, Смоленской области. Работает в Государственной думе. Занимает должность помощника депутата. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".

  • Фомичева Елена Алексеевна
    Родилась в 1946 году, живет в Москве. Работает в Институте востоковедения РАН. Занимает должность старшего научного сотрудника. Выдвинута московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".

