06 августа 2014, 22:47Политика
Кандидаты в депутаты Мосгордумы
Избирательный округ №1
Районы: Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково.
Кандидаты:
Родился в 1961 году, живет в Москве. Работает в ООО "Радость моя". Занимает должность руководителя детского медицинского центра. Выдвинут региональным отделением партии "Гражданская платформа".
Родился в 1974 году, живет в Москве. Пенсионер. Выдвинут региональным отделением партии "Яблоко".
Родился в 1978 году, живет в поселке Руменцево,Истринский район, Московская область. Работает в ООО "Церера 5". Занимает должность администратора. Выдвинут московским отделением "Либерально-демократическая партия России".
Родился в 1971 году, живет в Москве. Работает в ООО "РеалЭКСУМ". Занимает должность генерального директора. Выдвинут региональным отделением партии "Справедливая Россия".
Родился в 1955 году, живет в Москве. Индивидуальный предприниматель. Выдвинут московским отделением "Коммунистическая партия Российской Федерации".
Родилась в 1948 году, живет в Москве. Работает в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Занимает должность председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию, культуре. Выдвинута московским отделением партии "Единая Россия".
Избирательный округ №2
Районы: Куркино, Молжаниновский, Северное Тушино, Южное Тушино.
Кандидаты:
Родился в 1987 году, живет в Калининграде. Работает в Государственной Думе Российской Федерации. Занимает должность депутата. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".
Родилась в 1988 году, живет в Москве. Работает в МАТИ – Российский государственный технологический университет им. К.Э.Циолковского. Занимает должность секретаря руководителя. Самовыдвиженец.
Родился в 1968 году, живет в Москве. Работает в ООО "НТС "Градиент". Занимает должность ведущего системного аналитика отдела информационных технологий. Выдвинут региональным отделением партии "Яблоко".
Родился в 1980 году, живет в Москве. Работает в ООО "Пилот". Занимает должность генерального директора. Выдвинут региональным отделением партии "Справедливая Россия".
Родилась в 1986 году, живет в Москве. Работает в ООО "НИИЭС". Занимает должность старшего инженера. Выдвинута московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".
Родилась в 1968 году, живет в Москве. Работает в ГОУ СОШ №1298. Занимает должность директора. Самовыдвиженец.
Избирательный округ №3
Районы: Митино, Покровское-Стрешнево, часть района Щукино.
Кандидаты:
Родился в 1962 году, живет в Москве. Работает в Воскресной школе православного прихода Елисаветинского храма Московской епархии Русской Православной Церкви. Занимает должность преподавателя. Самовыдвиженец.
Родился в 1969 году, живет в Москве. Пенсионер . Выдвинут региональным отделением партии "Яблоко".
Родился в 1989 году, живет в городе Ржев, Тверской области. Работает в Российском государственном университете туризма и сервиса. Занимает должность аспиранта. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".
Родился в 1980 году, живет в Москве. Работает в ООО "Спотлинк". Занимает должность генерального директора. Выдвинут региональным отделением партии "Справедливая Россия".
Родился в 1980 году, живет в Москве. Работает в ЗАО "ГК Право". Занимает должность старшего юриста. Выдвинут московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".
Родился в 1959 году, живет в Москве. Работает в Московской городской думе. Занимает должность депутата. Выдвинут московским отделением партии "Единая Россия".
Избирательный округ №4
Районы: Крылатское, Строгино, часть района Кунцево
Кандидаты:
Родился в 1992 году, живет в Переславле-Залесском. Учится в Российском государственном социальном университете. Студент. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".
Родился в 1951 году, живет в Москве. Работает в Московской городской думе. Занимает должность депутата. Выдвинут московским отделением партии "Единая Россия".
Родилась в 1956 году, живет в Москве. Работает в российской объединенной демократической партии "Яблоко". Занимает должность руководителя управления по работе с населением. Выдвинута региональным отделением партии "Яблоко".
Родился в 1950 году, живет в Москве. Пенсионер. Выдвинут московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".
Родилась в 1961 году, живет в Москве. Работает в Центральной клинической больнице с поликлиникой Управления делами Президента РФ. Занимает должность врач-терапевт. Выдвинута региональным отделением партии "Справедливая Россия".
Избирательный округ №5
Районы: Филевский парк, Хорошево-Мневники, часть района Щукино
Кандидаты:
Родился в 1959 году, живет в Москве. Работает в Институте социально-политических исследований РАН. Занимает должность главного научного сотрудника. Выдвинут московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".
Родился в 1986 году, живет в Москве. Работает в Государственной думе Российской Федерации. Занимает должность депутата. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".
Родился в 1984 году, живет в Москве. Работает в Фонде содействия развитию городов "Городские проекты Ильи Варламова и Максима Каца". Занимает должность директора. Самовыдвиженец.
Родилась в 1978 году, живет в Москве. Работает в российской объединенной демократической партии "Яблоко". Занимает должность советника председателя партии. Выдвинута региональным отделением партии "Яблоко".
Родился в 1970 году, живет в Москве. Работает в ООО "Пионерстрой Инвест". Занимает должность генерального директора. Выдвинут московским отделением партии "Единая Россия".
Избирательный округ №6
Районы: Головинский, Левобережный, Ховрино, часть района Западное Дегунино
Кандидаты:
Родилась в 1950 году, живет в Москве. Работает в московском государственном музыкальном театре фольклора "Русская песня" . Занимает должность художественного руководителя - директора. Выдвинута московским отделением партии "Единая Россия".
Родилась в 1954 году, живет в Москве. Пенсионер. Выдвинута московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".
Родился в 1974 году, живет в Москве. Работает в региональной общественной организации "Центр экономических и политических исследований". Занимает должность старшего научного сотрудника. Выдвинут региональным отделением партии "Яблоко".
Родился в 1957 году, живет в Москве. Работает в Московском государственном техническом университете гражданской авиации. Занимает должность ректора. Выдвинут региональным отделением партии "Справедливая Россия".
Родилась в 1958 году, живет в Москве. Работает в ООО "Церера 5". Занимает должность генерального директора. Выдвинута московским отделением "Либерально-демократическая партия России".
Избирательный округ №7
Районы: Восточное Дегунино, Дмитровский, часть района Западное Дегунино, часть Бескудниковского района
Кандидаты:
Родился в 1972 году, живет в Москве. Работает в региональной общественной организации "Союз каратэ-до". Занимает должность исполнительного директора. Самовыдвиженец.
Родился в 1948 году, живет в Москве. Работает в Институте экономики РАН. Занимает должность ведущего научного сотрудника. Выдвинут московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".
Родился в 1950 году, живет в Москве. Пенсионер. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".
Родилась в 1956 году, живет в Москве. Работает в ГБ ОУ г. Москвы СОШ №2098 им.героя Советского Союза Л.М. Доватора. Занимает должность директора. Самовыдвиженец.
Родилась в 1967 году, живет в Москве. Работает в всероссийской политической партии "Гражданская Сила". Занимает должность специалиста. Выдвинута региональным отделением партии "Гражданская Сила".
Родился в 1946 году, живет в Москве. Пенсионер. Выдвинут региональным отделением партии "Яблоко".
Родился в 1949 году, живет в Москве. Работает в НП "Городская жилищная палата". Занимает должность председателя Совета Городской жилищной палаты. Выдвинут региональным отделением партии "Справедливая Россия".
Избирательный округ №8
Районы: Аэропорт, Войковский, Коптево, Сокол
Кандидаты:
Родился в 1964 году, живет в Москве. Работает в Автономной некоммерческой организации по проведению культурно-спортивных мероприятий "Столичный центр Инициатив". Занимает должность вице-президента. Выдвинут региональным отделением партии "Справедливая Россия".
Родился в 1988 году, живет в Москве. Работает Московской городской думе. Занимает должность помощника депутата. Выдвинут московский отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".
Родился в 1968 году, живет в Москве. Работает в ОАО "Сбербанк России". Занимает должность заместителя председателя Московского банка ОАО "Сбербанк России". Выдвинут региональным отделением партии "Гражданская Платформа".
Родился в 1973 году, живет в Москве. Работает в аппарате Регионального исполнительного комитета Московского городского регионального отделения Всероссийской политической партии "Единая Россия". Занимает должность руководителя окружного исполнительного комитета. Выдвинут московским отделением партии "Единая Россия".
Родился в 1980 году, живет в Москве. Работает в ООО "Второй проектный институт". Занимает должность главного специалиста. Самовыдвиженец.
Родился в 1962 году, живет в Москве. Работает в ООО "Финансовые и бухгалтерские консультанты. Занимает должность директора Института стратегического анализа. Выдвинут региональным отделением партии "Яблоко".
Родилась в 1968 году, живет в Москве. Работает в ООО "Международный Медицинский центр "УРО-ПРО на Войковской". Занимает должность генерального директора. Выдвинута московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".
Родился в 1978 году, живет в Москве. Работает во Всероссийской политической партии "Гражданская Сила". Занимает должность главного бухгалтера. Выдвинута региональным отделением партии "Гражданская Сила".
Избирательный округ №9
Районы: Беговой, Савеловский, Тимирязевский, Хорошевский, часть Бескудниковского района
Кандидаты:
Родилась в 1988 году, живет в Москве. Учится в Институте мировых цивилизаций (НАНО ВПО "ИМЦ"). Студентка. Выдвинута московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".
Родилась в 1973 году, живет в Москве. Работает в Научно-исследовательском вычислительном центре МГУ им. М.В. Ломоновсова. Занимает должность младшего научного сотрудника. Выдвинута региональным отделением партии "Яблоко".
Родился в 1954 году, живет в городе Химки, Московская область. Пенсионер. Выдвинут региональным отделением экологической партии "Зеленые".
Родилась в 1961 году, живет в Москве. Работает в гимназии №1409. Занимает должность директора. Выдвинута московским отделением партии "Единая Россия".
Родилась в 1962 году, живет в Москве. Работает в ООО "Супер Сервис". Занимает должность генерального директора. Выдвинута региональным отделением партии "Справедливая Россия".
Родился в 1963 году, живет в Москве. Работает в ООО "Промбазис". Занимает должность генерального директора. Самовыдвиженец.
Родилась в 1983 году, живет в Москве. Работает в ООО "Брейнсторм Эй Ви". Занимает должность генерального директора. Самовыдвиженец.
Родился в 1960 году, живет в Москве. Работает во Всероссийском научно-исследовательском институте механизации сельского хозяйства (ГНУ ВИМ Россельхозакадемии). Занимает должность заведующего отделом. Выдвинут московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".
Избирательный округ №10
Районы: Бибирево, Лианозово, Северный
Кандидаты:
Родилась в 1966 году, живет в Москве. Работает в городской клинической больнице №20. Занимает должность заместителя главного врача. Самовыдвиженец.
Родился в 1977 году, живет в Москве. Временно не работает. Самовыдвиженец.
Родился в 1986 году, живет в Москве. Работает в ООО "ЛИДИЯ 1+". Занимает должность заместителя генерального директора. Выдвинут московским отделением "Либерально-демократическая партия России".
Родилась в 1968 году, живет в Москве. Работает в ГБОУ ДПО РМАПО Минздрава России. Занимает должность ассистента. Выдвинута региональным отделением партии "Яблоко".
Родился в 1954 году, живет в Москве. Работает в ФГБОУ ВПО МГЛУ. Занимает должность профессора. Выдвинут региональным отделением партии "Справедливая Россия".
Родился в 1972 году, живет в Москве. Временно не работает. Выдвинут московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".
Избирательный округ №11
Районы:Алтуфьевский, Марфино, Отрадное
Кандидаты:
Родился в 1964 году, живет в Москве. Работает в Межрегиональной общественной правозащитной благотворительной организации "Комитет за гражданские права". Занимает должность председателя. Выдвинут региональным отделением партии "Яблоко".
Родилась в 1953 году, живет в Москве. Работает в ГБУ города Москвы Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Отрадное". Занимает должность директора. Самовыдвиженец.
Родился в 1986 году, живет в Москве. Домохозяин. Самовыдвиженец.
Родился в 1958 году, живет в Москве. Работает в ООО "Орфей". Занимает должность главного инженера. Выдвинут московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".
Родился в 1971 году, живет в Москве. Работает в некоммерческом партнерстве помощи ветеранам боевых действий "Вера и доблесть". Занимает должность председателя правления. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".
Родился в 1962 году, живет в Москве. Работает в региональной детско-молодежной общественной организации "Здоровое поколение". Занимает должность художественного руководитея. Выдвинут региональным отделением партии "Справедливая Россия".
Избирательный округ №12
Районы:Свиблово, Северное Медведково, Южное Медведково
Кандидаты:
Родился в 1983 году, живет в Москве. Работает в Московской городской думе. Занимает должность помощника депутата. Выдвинут московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".
Родился в 1973 году, живет в Серпуховском районе Московской области. Работает в ЧОП "Гефест". Занимает должность помощника генерального директора. Самовыдвиженец.
Родился в 1989 году, живет в Москве. Работает в центре досуга и спорта "Паллада". Занимает должность руководителя структурного подразделения. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".
Родилась в 1941 году, живет в Москве. Пенсионер. Самовыдвиженец.
Родилась в 1969 году, живет в Москве. Работает в ООО "Крокус 02". Занимает должность главного бухгалтера. Выдвинута региональным отделением партии "Справедливая Россия".
Родился в 1972 году, живет в Москве. Работает в межрегиональной общественной организации "Московская ассоциация жертв незаконных репрессий". Занимает должность вице-президента. Выдвинут региональным отделением партии "Яблоко".
Родился в 1973 году, живет в Москве. Работает в ОАО "Северянин". Занимает должность заместителя генерального директора. Выдвинут московским отделением партии "Единая Россия".
Избирательный округ №13
Районы:Бабушкинский, Лосиноостровский, Ярославский
Кандидаты:
Родился в 1990 году, живет в Москве. Учится в Московском государственном строительном университете. Студент 4 курса. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".
Родился в 1956 году, живет в Москве. Работает в Федеральном научном центре физической культуры и спорта. Занимает должность начальника отдела. Самовыдвиженец.
Родился в 1965 году, живет в Москве. Работает в общероссийской общественной организации "Общественная комиссия по борьбе с коррупцией". Занимает должность заместителя начальника департамента населения в сфере ЖКХ, руководитель программы "Коммунальный дозор". Выдвинут региональным отделением партии "Справедливая Россия".
Родилась в 1951 году, живет в Москве. Работает в Московской городской думе. Занимает должность депутата на постоянно профессиональной основе. Выдвинута московским отделением партии "Единая Россия".
Родилась в 1954 году, живет в Москве. Работает в лицее информационных технологий №1537. Занимает должность учителя иностранного языка. Выдвинута региональным отделением партии "Яблоко".
Родился в 1965 году, живет в Москве. Работает в ООО "САНК-Р". Занимает должность генерального директора. Выдвинут московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".
Избирательный округ №14
Районы:Алексеевский, Марьина роща, Останкинский, Ростокино
Кандидаты:
Родился в 1985 году, живет в Москве. Работает в ООО "БКК-М". Занимает должность администратора системного обеспечения. Выдвинут региональным отделением партии "Справедливая Россия".
Родился в 1986 году, живет в Москве. Работает в политической партии "Российская объединенная демократическая партия "Яблоко". Занимает должность главного специалиста отдела интернет проектов. Выдвинут региональным отделением партии "Яблоко".
Родился в 1987 году, живет в Москве. Работает в ОАО "ВДНХ". Занимает должность менеджера отдела рекламы департамента рекламной деятельности и проведения мероприятий. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".
Родилась в 1962 году, живет в Москве. Работает в Московской городской думе. Занимает должность советника. Выдвинута московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".
Родился в 1947 году, живет в Москве. Работает в ФГБОУ ВПО "Московский государственный строительный университет". Занимает должность президента. Выдвинут московским отделением партии "Единая Россия".
Избирательный округ №15
Районы:Гольяново, Метрогородок, Часть Района Северное Измайлово
Кандидаты:
Родился в 1970 году, живет в Москве. Работает в ОАО КБ "МАСТ-БАНК". Занимает должность советника председателя правления. Выдвинут региональным отделением партии "Справедливая Россия".
Родился в 1987 году, живет в Москве. Работает в "Российский студенческий союз – за права студентов и аспирантов". Занимает должность заместителя председателя. Выдвинут региональным отделением партии "Яблоко".
Родился в 1968 году, живет в Москве. Работает в Московской городской думе. Занимает должность заместителя председателя. Выдвинут московским отделением партии "Единая Россия".
Родился в 1978 году, живет в рп Шаховская, Шаховской район, Московская область. Работает в Московской городской думе. Занимает должность помощника депутата В.А. Святошенко. Выдвинут московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".
Родился в 1973 году, живет в Москве. Работает в ООО "Изобилие". Занимает должность генерального директора. Самовыдвиженец.
Родился в 1985 году, живет в Москве. Работает в некоммерческом партнерстве "Центр досуга детей и молодежи "Творчество". Занимает должность заместителя генерального директора. Самовыдвиженец.
Родился в 1978 году, живет в Москве. Работает в коллегии адвокатов города Москвы "ПРАВО". Занимает должность адвоката. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".
Избирательный округ №16
Районы: Богородское, Преображенское, Часть Района Соколиная Гора
Кандидаты:
Родилась в 1961 году, живет в Москве. Работает в ООО "Пара кед". Занимает должность менеджера по развитию. Выдвинута региональным отделением партии "Яблоко".
Родился в 1989 году, живет в городе Ногинск, Московская область. Работает в ООО "Золотая шахта". Занимает должность генерального директора. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".
Родился в 1978 году, живет в Москве. Работает в Московском институте развития образования. Занимает должность директора. Самовыдвиженец.
Родился в 1987 году, живет в Москве. Работает в ООО "Компания "ОПУС". Занимает должность руководителя отдела логистики. Самовыдвиженец.
Родился в 1987 году, живет в Москве. Работает в аппарате Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Занимает должность помощника депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва Левченко С.Г. по работе в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации по срочному служебному контракту. Выдвинут московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".
Родился в 1965 году, живет в Москве. Работает в ООО Коммерческий банк "Старый Кремль". Занимает должность заместителя председателя правления в аппарате председателя правления. Выдвинут региональным отделением партии "Справедливая Россия".
Избирательный округ №17
Районы: Перово, часть района Ивановское, часть района Соколиная гора
Кандидаты:
Родился в 1987 году, живет в городе Подольск, Московская область. Работает в ООО "РП-МАРКЕТ". Занимает должность генерального директора. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".
Родился в 1952 году, живет в Москве. Индивидуальный предприниматель. Выдвинут региональным отделением партии "Справедливая Россия".
Родился в 1953 году, живет в Москве. Работает в ФГУП "Центральный научно-исследовательский институт связи". Занимает должность начальника сектора. Выдвинут московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".
Родился в 1959 году, живет в Москве. Временно не работает. Выдвинут региональным отделением партии "Яблоко".
Родился в 1988 году, живет в Москве. Работает в ООО "Перовское Ремонтно-Строительное предприятие-1". Занимает должность механика. Самовыдвиженец.
Родился в 1962 году, живет в Москве. Работает в ОАО "Научно-производственное предприятие "Сапфир". Занимает должность генерального директора. Выдвинут московским отделением партии "Единая Россия".
Избирательный округ №18
Районы: Восточное Измайлово, Восточный, Измайлово, часть района Северное Измайлово
Кандидаты:
Родилась в 1942 году, живет в Москве. Пенсионер. Самовыдвиженец.
Родился в 1984 году, живет в Москве. Работает в РОО "ЭПИцентр". Занимает должность советника председателя совета. Выдвинут региональным отделением партии "Яблоко".
Родился в 1967 году, живет в Москве. Работает в ООО "ХимЭлектро". Занимает должность генерального директора. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".
Родилась в 1984 году, живет в Москве. Работает в политической партии "Справедливая Россия". Занимает должность главного специалиста департамента по работе со СМИ Управления общественных связей. Выдвинута региональным отделением партии "Справедливая Россия".
Родилась в 1952 году, живет в Москве. Работает в городской клинической больнице №57. Занимает должность главного врача. Самовыдвиженец.
Родился в 1946 году, живет в Москве. Работает в ГКУ города Москвы "Московский городской совет общественных пунктов охраны порядка". Занимает должность председателя совета. Самовыдвиженец.
Родилась в 1961 году, живет в Москве. Индивидуальный предприниматель. Выдвинута московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".
Избирательный округ №19
Районы: Новогиреево, часть района Вешняки, часть района Ивановское
Кандидаты:
Родилась в 1978 году, живет в Москве. Работает в политической партии "Российская объединенная демократическая партия "Яблоко". Занимает должность руководителя организационного управления. Выдвинута региональным отделением партии "Яблоко".
Родился в 1961 году, живет в Москве. Работает в Московской городской думе. Занимает должность депутата. Выдвинут московским отделением партии "Единая Россия".
Родился в 1945 году, живет в Москве. Работает в префектуре Южного административного округа. Занимает должность помощника депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Доровина Евгения Владимировича по работе в г.Москве. Выдвинут московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".
Родился в 1982 году, живет в Москве. Работает в научной библиотеке Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова. Занимает должность ведущего библиотекаря. Выдвинут региональным отделением партии "Справедливая Россия".
Родился в 1967 году, живет в Москве. Работает в ООО "КОМПЭЛ регионы". Занимает должность менеджера хозяйственной службы. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".
Избирательный округ №20
Районы: Косино-Ухтомский, Некрасовка, Новокосино, часть района Вешняки, часть района Выхино-Жулебино
Кандидаты:
Родился в 1958 году, живет в городе Реутов, Московской области. Пенсионер. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".
Родился в 1972 году, живет в Москве. Работает в московской коллегии адвокатов "Последний дозор". Занимает должность председателя. Выдвинут региональным отделением партии "Яблоко".
Родился в 1957 году, живет в Москве. Работает в некоммерческом партнерстве управляющих недвижимостью "Совладение". Занимает должность президент. Выдвинут региональным отделением партии "Справедливая Россия".
Родился в 1969 году, в Москве. Работает в ООО "МИД". Занимает должность советника по вопросам управления. Выдвинут московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".
Родился в 1966 году, живет в Москве. Работает в региональной общественной организации инвалидов "Перовский Клуб инвалидов и ветеранов войны в Афганистане "Долг". Занимает должность заместителя председателя. Выдвинут региональным отделением партии "Родина".
Родился в 1974 году, в Москве. Работает в ООО "СМедиа". Занимает должность менеджера. Самовыдвиженец.
Избирательный округ №21
Районы:Часть района Выхино-Жулебино, часть Рязанского района
Кандидаты:
Родился в 1979 году, живет в Москве. Работает в АНО ДМСВКСЦ "Барс". Занимает должность руководителя отдела по реализации социальнозначимых программ. Самовыдвиженец.
Родился в 1946 году, живет в Москве. Работает в префектуре Юго-Восточного административного округа Москвы. Занимает должность префекта. Выдвинут московским отделением партии "Единая Россия".
Родился в 1953 году, живет в Москве. Работает в ООО "ОСТ-ВЕСТ". Занимает должность главного редактора газеты "Жулебинский бульвар". Выдвинут региональным отделением партии "Справедливая Россия".
Родился в 1979 году, живет в Москве. Работает в Московской городской думе. Занимает должность депутата, руководителя фракции КПРФ. Выдвинут московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".
Родился в 1993 году, живет в городе Шатура, Московская область. Работает в Общероссийской общественной организации "Российский союз свободной молодежи". Занимает должность советника по связи с общественностью. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".
Родился в 1983 году, живет в Москве. Работает в ГБОУ ЦДиК "Участие". Занимает должность педагога дополнительного образования. Выдвинут региональным отделением партии "Яблоко".
Избирательный округ №22
Районы: Капотня, часть района Люблино, часть района Марьино
Кандидаты:
Родился в 1986 году, живет в Москве. Работает в ЗАО "Бэлл Интегратор". Занимает должность координатора. Самовыдвиженец.
Родился в 1988 году, живет в Москве. Работает в ОАО "Государственное научно-производственное предприятие "Регион". Занимает должность ведущего экономиста по экономическому анализу. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".
Родился в 1948 году, живет в Москве. Работает в Государственной думе Российской Федерации. Занимает должность помощника депутата. Выдвинут московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".
Родилась в 1972 году, живет в Москве. Работает в ОАО "Спецремонт". Занимает должность заместителя руководителя департамента экономики и финансов. Выдвинута региональным отделением партии "Яблоко".
Родилась в 1967 году, живет в Москве. Работает в Московской городской думе. Занимает должность депутата. Выдвинута московским отделением партии "Единая Россия".
Родился в 1986 году, живет в Москве. Временно не работает. Выдвинут региональным отделением партии "Справедливая Россия".
Избирательный округ №23
Районы: Кузьминки, часть района Люблино, часть Рязанского района
Кандидаты:
Родилась в 1954 году, живет в Москве. Работает в Московском научно-практический Центре дерматовенерологии и косметологии департамента здравоохранения города Москвы". Занимает должность специалиста гражданской обороны. Выдвинута московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".
Родился в 1976 году, живет в Москве. Работает в ООО "Союзлифтмонтаж "Лифт". Занимает должность монтажника электрических подъемников. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".
Родился в 1954 году, живет в Москве. Работает в Московской городской думе. Занимает должность депутата, председателя. Выдвинут московским отделением партии "Единая Россия".
Родился в 1974 году, живет в Москве. Работает в ООО "Мобильное выставочное оборудование. Занимает должность генерального директора. Выдвинут региональным отделением партии "Яблоко".
Родился в 1962 году, живет в Москве. Работает в ЗАО "Институт специальных технологий" Российской академии наук. Занимает должность генеральный директор. Выдвинут региональным отделением партии "Справедливая Россия".
Избирательный округ №24
Районы: Лефортово, Нижегородский, Текстильщики, Южнопортовый
Кандидаты:
Родился в 1980 году, живет в Москве. Работает в Московском университете дизайна и технологий. Занимает должность декана института социальной инженерии. Выдвинут региональным отделением партии "Справедливая Россия".
Родилась в 1950 году, живет в Москве. Работает в муниципальном округе Южнопортовый города Москвы. Занимает должность главы муниципального округа Южнопортовый. Выдвинута региональным отделением партии "Единая Россия".
Родился в 1965 году, живет в городе Новокузнец, Кемеровской области. Временно не работает. Самовыдвиженец.
Родилась в 1949 году, живет в Москве. Пенсионер . Выдвинута региональным отделением партии "Яблоко".
Родился в 1983 году, живет в Санкт-Петербурге. Работает в Центре исследований легитимности и политического протеста. Занимает должность заместителя директора. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".
Родился в 1983 году, живет в Москве. Работает в аппарате Государственной думы ФС РФ. Занимает должность ведущего референта аппарата фракции политической партии "Коммунистическая партия Российской Федерации". Выдвинут московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".
Избирательный округ №25
Районы: Печатники, часть района Марьино
Кандидаты:
Родился в 1978 году, живет в Москве. Работает в ООО "ЖБИ-Траст". Занимает должность начальника автотранспортного цеха. Самовыдвиженец.
Родился в 1962 году, живет в Москве. Работает в Московском гуманитарном институте имени Е.Р. Дашковой. Занимает должность профессора кафедры журналистики и рекламы. Выдвинут региональным отделением партии "Яблоко".
Родилась в 1984 году, живет в Москве. Работает в ООО "СТЭ Риэлти". Занимает должность ведущего специалиста. Выдвинута московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".
Родился в 1977 году, живет в Москве. Работает в ООО "Пневмосистема". Занимает должность менеджера по развитию. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".
Родилась в 1980 году, живет в Москве. Работает в. ООО "Стройэкология" Занимает должность генерального директора. Выдвинута региональным отделением партии "Справедливая Россия".
Родилась в 1959 году, живет в Москве. Работает в Московской городской думе. Занимает должность депутата. Выдвинута московским отделением партии "Единая Россия".
Избирательный округ №26
Районы:Братеево, Зябликово, часть района Орехово-Борисово Южное
Кандидаты:
Родился в 1964 году, живет в Москве. Работает в ассоциации агроперерабатывающего и пищевого технологического машиностроения "Агротехмаш". Занимает должность заместителя генерального директора. Выдвинут московским отделением "Коммунистическая партия Российской Федерации".
Родился в 1951 году, живет в Москве. Работает в Институте водных проблем Российской академии наук (ИВП РАН). Занимает должность старшего научного сотрудника. Выдвинут региональным отделением партии "Яблоко".
Родился в 1983 году, живет в Москве. Работает в ООО Управляющая компания "Моя двор, мой подъезд". Занимает должность генерального директора. Выдвинут региональным отделением партии "Справедливая Россия".
Родился в 1990 году, живет в Москве. Домохозяин. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".
Родился в 1985 году, живет в Москве. Работает в Московской городской думе. Занимает должность депутата. Выдвинут региональным отделением партии "Единая Россия".
Избирательный округ №27
Районы: Орехово-Борисово Северное, часть района Орехово-Борисово Южное
Кандидаты:
Родился в 1948 году, живет в Москве. Пенсионер. Самовыдвиженец.
Родился в 1980 году, живет в Москве. Работает в ОАО "ТНТ-Телесеть". Занимает должность менеджера предэфирной подготовки и документального оформления контента. Выдвинут московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".
Родился в 1971 году, живет в Москве. Работает в Московской городской Думе. Занимает должность депутата. Выдвинут московским отделением партии "Единая Россия".
Родилась в 1974 году, живет в Москве. Работает в ООО "Группа компаний Горжилсервис". Занимает должность генерального директора. Выдвинута региональным отделением партии "Справедливая Россия".
Родилась в 1990 году, живет в Москве. Временно не работает. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".
Избирательный округ №28
Районы: Москворечье-Сабурово, часть района Царицыно, часть района Нагатинский затон
Кандидаты:
Родился в 1955 году, живет в Москве. Работает в Московской городской Думе. Занимает должность депутата. Выдвинут московским отделением партии "Единая Россия".
Родился в 1976 году, живет в Москве. Работает в ООО "ГРАС". Занимает должность генерального директора. Самовыдвиженец.
Родился в 1993 году, живет городе Красногорск, Московская область. Работает в префектуре Северо-Западного административного округа города Москвы. Занимает должность помощника депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".
Родился в 1958 году, живет в Москве. Работает в ГБУ "Центр досуга и спорта "Вертикаль". Занимает должность директора. Выдвинут московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".
Родилась в 1963 году, живет в Москве. Военный пенсионер. Выдвинута региональным отделением партии "Справедливая Россия".
Родился в 1933 году, живет в Москве. Работает в ФГБУ науки Институт биологии развития им. Н.К. Кольцова. Занимает должность советника РАН. Выдвинут региональным отделением партии "Яблоко".
Избирательный округ №29
Районы: Бирюлево Восточное, Бирюлево Западное, часть района Царицыно
Кандидаты:
Родился в 1965 году, живет в Москве. Работает в ООО "Мультипаспорт". Занимает должность генерального директора. Выдвинут региональным отделением партии "Справедливая Россия".
Родился в 1954 году, живет в Москве. Работает в ЗАО "Миллениум Банк". Занимает должность заместителя начальника Управления - начальника отдела персонала Управления персонала Департамента по работе с персоналом. Выдвинут московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".
Родилась в 1949 году, живет в Москве. Работает в ГБУ "Московский городской дом учителя". Занимает должность заместителя директора. Самовыдвиженец.
Родился в 1981 году, живет в Москве. Работает в Аппарате Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Занимает должность руководителя аппарата фракции политической партии "Либерально-демократическая партия России" в Государственной Думе. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".
Родился в 1952 году, живет в Москве. Работает в ООО "АКМ-П". Занимает должность генерального директора. Выдвинут московским отделением партии "Яблоко".
Родился в 1979 году, живет в Москве. Временно не работает. Самовыдвиженец.
Избирательный округ №30
Районы:Чертаново Центральное, Чертаново Южное
Кандидаты:
Родился в 1970 году, живет в Москве. Работает в ООО "Аква Сити". Занимает должность исполнительного директора. Выдвинут московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".
Родился в 1972 году, живет в Москве. Работает в Адвокатском кабинете Елисеева Сергея Геннадиевича. Занимает должность адвоката. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".
Родился в 1978 году, живет в Москве. Работает в ГБУ "Психоневрологический интернат № 30 Департамента социальной защиты населения города Москвы". Занимает должность директора. Самовыдвиженец.
Родился в 1966 году, живет в Москве. Работает в ООО "Частное охранное предприятие "Альбатрос". Занимает должность инженера по техническому обеспечению систем видеонаблюдения. Выдвинут московским отделением партии "Яблоко".
Родилась в 1968 году, живет в Москве. Работает в ИП Давыдов Юрий Наумович. Занимает должность офис-менеджера. Выдвинута региональным отделением партии "Справедливая Россия".
Родилась в 1971 году, живет в Москве. Работает в ГБУ города Москвы Спортивно-досуговый Центр "Высота". Занимает должность директора. Самовыдвиженец.
Избирательный округ №31
Районы: Нагорный, Чертаново Северное, часть района Зюзино
Кандидаты:
Родился в 1956 году, живет в Подольске (Московская область). Работает в ООО "МД Ресурс". Занимает должность генерального директора. Выдвинут региональным отделением партии "Справедливая Россия".
Родилась в 1985 году, живет в Москве. Работает в ООО "Агентство Варвары Грязновой". Занимает должность генерального директора. Выдвинута московским отделением партии "Яблоко".
Родился в 1960 году, живет в Москве. Работает в Московской городской Думе. Занимает должность депутата. Выдвинут московским отделением партии "Единая Россия".
Родился в 1967 году, живет в Москве. Работает в Региональной общественной организации потребителей "Общество защиты прав потребителей "ПотребТоргКонтроль". Занимает должность председателя. Выдвинут московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".
Родилась в 1991 году, живет в Санкт-Петербурге. Временно не работает. Выдвинута московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".
Родился в 1956 году, живет в Москве. Работает в Общероссийской общественной организации "Общественная комиссия по борьбе с коррупцией". Занимает должность начальника Департамента. Самовыдвиженец.
Родился в 1977 году, живет в Москве. Работает в Адвокатской палате города Москвы. Занимает должность адвоката. Самовыдвиженец.
Избирательный округ №32
Районы: Даниловский, Донской, Нагатино-Садовники, часть района Нагатинский затон
Кандидаты:
Родился в 1992 году, живет в Москве. Работает в Региональной общественной организации "Центр экономических и политических исследований". Занимает должность технического сотрудника. Выдвинут московским отделением партии "Яблоко".
Родился в 1979 году, живет в Москве. Работает в ООО "РБТЛ". Занимает должность руководителя отдела мониторинга. Выдвинут московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".
Родился в 1961 году, живет в Москве. Работает в Общероссийском общественном движении "Реформы - новый курс". Занимает должность председателя Совета Общероссийского общественного движения "Реформы - новый курс". Выдвинут региональным отделением партии "Справедливая Россия".
Родилась в 1977 году, живет в Москве. Работает в Некоммерческой организации "Благотворительный фонд милосердия и здоровья "Зиловец". Занимает должность председателя Правления Фонда. Выдвинута московским отделением партии "Единая Россия".
Родился в 1967 году, живет в Москве. Работает в ОАО "Предприятие "Емельяновка". Занимает должность советника генерального директора. Выдвинут московским отделением партии "Родина".
Родился в 1991 году, живет в Москве. Работает в Государственной Думе Федерального собрания РФ. Занимает должность помощника депутата. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".
Родилась в 1988 году, живет в Москве. Домохозяйка. Самовыдвиженец.
Избирательный округ №33
Районы: Южное Бутово, часть района Северное Бутово
Кандидаты:
Родился в 1968 году, живет в Москве. Работает в Московской городской Думе. Занимает должность депутата. Самовыдвиженец.
Родился в 1976 году, живет в Москве. Работает в Академическом Большом хоре Федерального государственного бюджетного учреждения "Российский государственный музыкальный телерадиоцентр". Занимает должность артиста хора "Мастера хорового пения". Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".
Родилась в 1956 году, живет в Москве. Работает в Московском городском региональном отделении Всероссийской политической партии "Единая Россия". Занимает должность руководителя регионального исполнительного комитета. Выдвинута московским отделением партии "Единая Россия".
Родился в 1956 году, живет в Москве. Работает в Адвокатской палате города Москвы. Занимает должность адвоката. Выдвинут региональным отделением партии "Справедливая Россия".
Родился в 1969 году, живет в Москве. Работает в ЗАО "Стафвэл". Занимает должность старшего директора по развитию бизнеса. Выдвинут московским отделением партии "Яблоко".
Родился в 1984 году, живет в Москве. Работает в ОАО "Авиационная компания "Трансаэро". Занимает должность инженера Цеха диагностики и неразрушающего контроля Директората Производства Технического департамента. Выдвинут московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".
Избирательный округ №34
Районы: Ясенево, часть района Зюзино, часть района Северное Бутово
Кандидаты:
Родился в 1946 году, живет в Москве. Работает в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования "Российский государственный гуманитарный университет". Занимает должность профессора Учебного центра Арт-дизайн факультета истории искусств. Выдвинут московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".
Родился в 1969 году, живет в Москве. Работает в ФГБОУ ВПО "Академия гражданской защиты МЧС России". Занимает должность старшего преподавателя кафедры (государственного и муниципального управления) факультета (гуманитарного). Выдвинут региональным отделением партии "Справедливая Россия".
Родился в 1963 году, живет в Москве. Временно не работает. Выдвинут московским отделением партии "Яблоко".
Родился в 1964 году, живет в Москве. Работает в Московской городской Думе. Занимает должность депутата. Выдвинут московским отделением партии "Единая Россия".
Родился в 1979 году, живет в Москве. Работает в ООО "Ваш Чартер". Занимает должность менеджера основного подразделения. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".
Избирательный округ №35
Районы: Коньково, Теплый стан
Кандидаты:
Родилась в 1959 году, живет в городе Юбилейном (Московская область). Работает в Адвокатской конторе №4 Коллегии Адвокатов "Московская городская коллегия адвокатов". Занимает должность помощника адвоката. Выдвинута московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".
Родился в 1943 году, живет в Москве. Пенсионер. Выдвинут московским отделением партии "Яблоко".
Родился в 1974 году, живет в Москве. Работает в ООО "Центр защиты гражданских интересов "Беркут". Занимает должность исполнительного директора. Выдвинут региональным отделением партии "Справедливая Россия".
Родился в 1960 году, живет в Москве. Работает в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении города Москвы "Центр спорта и образования Самбо-70". Занимает должность генерального директора. Самовыдвиженец.
Родился в 1985 году, живет в Москве. Индивидуальный предприниматель. Выдвинут московским отделением партии "Родина".
Родился в 1992 году, живет в Москве. Работает в ООО "Инвент Тиам". Занимает должность генерального директора. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".
Родился в 1991 году, живет в Москве. Работает в ООО "ГК ТСС". Занимает должность менеджера по рекламе. Самовыдвиженец.
Избирательный округ №36
Районы: Котловка, Обручевский, Черемушки
Кандидаты:
Родился в 1982 году, живет в Москве. Работает в Московском государственном университете имени М.В.Ломоносова. Занимает должность научного сотрудника. Выдвинут московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".
Родился в 1966 году, живет в Москве. Работает в ООО "Миллисекундные технологии". Занимает должность генерального директора. Самовыдвиженец.
Родился в 1979 году, живет в Москве. Работает в ООО "Технология". Занимает должность руководителя отдела по закупкам. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".
Родился в 1986 году, живет в Москве. Работает в Фонде поддержки гражданских инициатив "Я-горожанин". Занимает должность исполнительного директора. Выдвинут региональным отделением партии "Справедливая Россия".
Родился в 1966 году, живет в Москве. Индивидуальный предприниматель. Выдвинут московским отделением партии "Яблоко".
Родился в 1959 году, живет в Москве. Работает в ГБУЗ "Городская клиническая больница № 64 Департамента здравоохранения города Москвы". Занимает должность главного врача. Самовыдвиженец.
Избирательный округ №37
Районы: Академический, Гагаринский, Ломоносовский, часть района Проспект Вернадского
Кандидаты:
Родился в 1962 году, живет в Москве. Работает в правительстве Москвы. Занимает должность уполномоченного по защите прав предпринимателей в городе Москве. Выдвинут региональным отделением партии "Гражданская Платформа".
Родился в 1941 году, живет в Москве. Работает в Московской городской Думе. Занимает должность депутата. Выдвинут московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".
Родился в 1982 году, живет поселке Калининец (Московская область). Временно не работает. Выдвинут московским отделением партии "Родина".
Родился в 1979 году, живет в Москве. Работает в ГБУ "Многофункциональные центры предоставления государственных услуг города Москвы". Занимает должность руководителя МФЦ района Гагаринский. Выдвинут московским отделением партии "Единая Россия".
Родился в 1969 году, живет в Москве. Работает в межрегиональном общественном правоохранительном фонде "ЭФЕС". Занимает должность заместителя генерального директора. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".
Родился в 1976 году, живет в Москве. Работает во всероссийской политической партии "Социал-демократическая партия России". Занимает должность председателя правления. Выдвинут московским отделением партии "Социал-демократическая партия России".
Родилась в 1977 году, живет в Москве. Работает в ООО "ИнвестБизнесГрупп". Занимает должность руководителя правого департамента. Выдвинута региональным отделением партии "Справедливая Россия".
Родилась в 1962 году, живет в Москве. Работает в автономной некоммерческой организации Научно-методический центр "Гумманист". Занимает должность директора. Выдвинута московским отделением партии "Яблоко".
Родился в 1976 году, живет в Москве. Работает в некоммерческом партнерстве "Интернет Сервис+". Занимает должность директора. Самовыдвиженец.
Избирательный округ №38
Районы:Часть района Проспект Вернадского, часть района Тропарево-Никулино; поселения города Москвы Вороновское, Воскресенское, Десеновское, Киевский, Кленовское, Московский, "Мосрентген", Рязановское, Роговское, Сосенское, Филимонковское, Щаповское, Щербинка
Кандидаты:
Родился в 1961 году, живет в Москве. Работает в ЗАО "Строительное управление № 155". Занимает должность председателя Совета директоров. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".
Родился в 1974 году, живет в Москве. Работает в ООО "Центр комплексных технологий". Занимает должность главного редактора. Выдвинут московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".
Родился в 1961 году, живет деревне Калиново (Московская область). Работает в ООО "Административный сервис". Занимает должность генерального директора. Самовыдвиженец.
Родился в 1957 году, живет в Москве. Работает в региональном отделении политической партии "Российская объединенная демократическая партия "Яблоко" в Москве. Занимает должность ведущего специалиста. Выдвинут московским отделением партии "Яблоко".
Родился в 1952 году, живет в Москве. Пенсионер. Самовыдвиженец.
Родился в 1977 году, живет в Москве. Работает в ООО "Сатурн". Занимает должность заместителя генерального директора по связям с общественностью. Выдвинут региональным отделением партии "Справедливая Россия".
Избирательный округ №39
Районы: Внуково, Ново-Переделкино; поселения города Москвы Внуковское, Кокошкино, Краснопахорское, Марушкинское, Михайлово-Ярцевское, Новофедоровское, Первомайское, Троицк
Кандидаты:
Родился в 1973 году, живет в Москве. Работает в ООО "УК" Лидер Групп". Занимает должность генерального директора. Выдвинут московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".
Родился в 1954 году, живет в Москве. Пенсионер. Выдвинут региональным отделением партии "Справедливая Россия".
Родился в 1991 году, живет в Москве. Временно не работает. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".
Родился в 1973 году, живет в Москве. Работает в Московской городской Думе. Занимает должность депутата. Выдвинут московским отделением партии "Единая Россия".
Родился в 1955 году, живет в Москве. Работает в ГБУ "Центр инновационного развития". Занимает должность заместителя руководителя управления деятельности объектов специализированной инфраструктуры. Выдвинут региональным отделением партии "Гражданская Платформа".
Родился в 1962 году, живет в Москве. Работает в ООО "Особая книга". Занимает должность генерального директора. Выдвинут московским отделением партии "Яблоко".
Избирательный округ №40
Районы: Очаково-Матвеевское, Солнцево, часть района Тропарево-Никулино
Кандидаты:
Родился в 1963 году, живет в Москве. Работает в Московской городской Думе. Занимает должность депутата. Выдвинут московским отделением партии "Единая Россия".
Родился в 1963 году, живет в Москве. Работает в некоммерческом партнерстве эффективного управления недвижимостью и обеспечения безопасности зданий и сооружений при их эксплуатации "Индустрия Сервейинг". Занимает должность генерального директора. Выдвинут региональным отделением партии "Справедливая Россия".
Родилась в 1965 году, живет в Москве. Работает в политической партии "Российская объединенная демократическая партия "Яблоко". Занимает должность советника Председателя Партии. Выдвинута московским отделением партии "Яблоко".
Родился в 1988 году, живет в Москве. Работает на Станции скорой и неотложной помощи им. А.С.Пучкова города Москвы. Занимает должность фельдшера выездной бригады. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".
Родился в 1948 году, живет в Москве. Работает в Московской городской думе. Занимает должность депутата. Выдвинут московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".
Избирательный округ №41
Районы: Можайский, часть района Кунцево, часть района Фили-Давыдково
Кандидаты:
Родилась в 1978 году, живет в Москве. Работает в Государственном Академическом большом театре России. Занимает должность ведущего мастера сцены, примы-балерины. Выдвинута московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".
Родился в 1992 году, живет в Москве. Студент Московского государственного университета. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".
Родился в 1975 году, живет в Москве. Работает в адвокатском бюро города Москвы "Норма". Занимает должность исполнительного директора. Выдвинут региональным отделением партии "Справедливая Россия".
Родился в 1948 году, живет в Москве. Работает в ГБОУ КШИ "Навигацкая школа". Занимает должность исполняющего обязанности директора. Выдвинут региональным отделением партии "Гражданская Платформа".
Родился в 1967 году, живет в Москве. Работает в некоммерческой организации Благотворительный фонд "Строим будущее". Занимает должность президента. Выдвинут московским отделением партии "Единая Россия".
Родился в 1974 году, живет в Москве. Работает в ГБУ "Жилищник района Дорогомилово". Занимает должность заместителя директора по общим вопросам. Выдвинут московским отделением партии "Яблоко".
Избирательный округ №42
Районы: Дорогомилово, Раменки, часть района Фили- Давыдково
Кандидаты:
Родилась в 1960 году, живет в Москве. Работает в ГБУ здравоохранения города Москвы "Научно-практический центр детской психоневрологии" Департамента здравоохранения Москвы. Занимает должность директора. Выдвинута московским отделением партии "Единая Россия".
Родился в 1990 году, живет в Москве. Студент Федерального государственного образовательного бюджетного учреждения высшего профессионального образования "Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".
Родился в 1958 году, живет в Москве. Временно не работает. Выдвинут московским отделением партии "Яблоко".
Родился в 1962 году, живет в Москве. Работает в ФГБУ "СЛО "Россия". Занимает должность авиационного техника по приборам и электрооборудованию. Выдвинут московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".
Родился в 1965 году, живет в Москве. Работает в автономной некоммерческой организации "Экспертно-аналитический Центр по модернизации и технологическому развитию экономики". Занимает должность президента. Выдвинут региональным отделением партии "Справедливая Россия".
Избирательный округ №43
Районы: Арбат, Пресненский, Хамовники
Кандидаты:
Родилась в 1949 году, живет в Москве. Работает в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Институт машиноведения им. А.А.Благонравова Российской академии наук. Занимает должность научного сотрудника. Выдвинута московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".
Родился в 1959 году, живет в Москве. Работает в политической партии "Российская объединенная демократическая партия "Яблоко". Занимает должность уполномоченного по финансовым вопросам партии. Выдвинут региональным отделением партии "Яблоко".
Родилась в 1984 году, живет в Москве. Работает в аппарате Государственной Думы ФС РФ. Занимает должность руководителя Секретариата заместителя Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Н.В.Левичева. Выдвинута региональным отделением партии "Справедливая Россия".
Родился в 1990 году, живет в Москве. Работает в аппарате Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Занимает должность помощника депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва Субботина К.С. по работе в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".
Родилась в 1960 году, живет в Москве. Работает в ГБУ "Городская поликлиника №220 Департамента здравоохранения города Москвы". Занимает должность главного врача. Выдвинута московским отделением партии "Единая Россия".
Родился в 1954 году, живет в Москве. Индивидуальный предприниматель. Выдвинут региональным отделением партии "Гражданская Платформа".
Избирательный округ №44
Районы: Замоскворечье, Таганский, Тверской, Якиманка.
Кандидаты:
Родился в 1962 году, живет в Москве. Работает в аппарате регионального исполнительного комитета Московского городского регионального отделения Всероссийской политической партии "Единая Россия". Занимает должность руководителя районного исполнительного комитета. Выдвинут московским отделением партии "Единая Россия".
Родился в 1986 году, живет в Москве. Работает в региональной общественной организации "Центр экономических и политических исследований". Занимает должность консультанта председателя совета. Выдвинут региональным отделением партии "Яблоко.
Родился в 1982 году, живет в Москве. Работает в префектуре Западного административного округа. Занимает должность помощника депутата Государственной думы Свинцова А.Н. Выдвинут московским отделением "Либерально-демократическая партия России".
Родился в 1980 году, живет в Москве. Работает в ООО "Земельных дел контора". Занимает должность заместителя генерального директора. Выдвинут региональным отделением партии "Справедливая Россия".
Родилась в 1956 году, живет в Москве. Работает в Совете Федерации Федерального Собрания РФ. Занимает должность помощника члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по работе в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Выдвинута московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".
Избирательный округ №45
Районы: Басманный, Красносельский, Мещанский, Сокольники.
Кандидаты:
Родилась в 1991 году, живет в Москве. Домохозяйка. Самовыдвиженец.
Родился в 1986 году, живет в Москве. Работает в межрегиональной общественной правовой благотворительной организации "Комитет за гражданские права". Занимает должность юриста-консультанта службы Заочно-правовой консультации и правового анализа. Выдвинут региональным отделением партии "Яблоко".
Родился в 1989 году, живет в Москве. Работает в ООО "Альфа". Занимает должность руководителя проекта. Самовыдвиженец.
Родился в 1957 году, живет в Москве. Работает в Национальном исследовательском университете "Высшая школа экономики". Занимает должность ректора. Самовыдвиженец.
Родился в 1978 году, живет в Москве. Работает в автономной некомерческой организации высшего профессионального образования академии "Международный университет в Москве". Занимает должность профессора кафедры иностранных языков. Выдвинута региональным отделением партии "Справедливая Россия".
Родился в 1985 году, живет в поселке Верхнеднепровский, Дорогобужского района, Смоленской области. Работает в Государственной думе. Занимает должность помощника депутата. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".
Родилась в 1946 году, живет в Москве. Работает в Институте востоковедения РАН. Занимает должность старшего научного сотрудника. Выдвинута московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".