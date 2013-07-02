Столичный закон об ООПТ приведут в соответствие с федеральным

Минюст рекомендовал Мосгордуме привести столичный закон об ООПТ в соответствие с федеральным.

Согласно заключению экспертов, в столичном законе есть два противоречия. Так, в московском законе говорится, что порядок ведения государственного кадастра ООПТ Москвы устанавливается правительством города. Однако подобный кадастр должен вести уполномоченный правительством России федеральный орган исполнительной власти.

Кроме того, согласно столичному закону, госконтроль за состоянием ООПТ регионального значения осуществляет специально уполномоченный орган московского правительства, тогда как федеральным законодательством установлен иной порядок.

В связи с этим департамент природопользования Москвы готовит целый пакет поправок с учетом экспертного заключения Минюста.