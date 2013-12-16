Легковушка и "КамАЗ" столкнулись на Минском шоссе, двое погибли

На 38 км Минского шоссе в 12.00 произошло столкновение ВАЗ-2107 и "КамАЗа".

В результате аварии погибли двое пассажиров легкового автомобиля, сообщили в пресс-службе главка ГИБДД по Московской области.

Еще два человека получили различные травмы.

Как уточнили в ведомстве, в настоящее время по факту инцидента проводится проверка.

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