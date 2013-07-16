Форма поиска по сайту

16 июля 2013, 12:51

Политика

В Китае упал российский военный спутник

Военный геодезический спутник "Гео-ИК-2" упал в китайской провинции Цинхай 15 июля.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Стратегическое командование Северной Америки (NORAD). По их данным, аппарат сошел с орбиты в 18:27.

В группе информационного обеспечения войск Воздушно-космической обороны M24.ru эту информацию не подтвердили.

Между тем "Гео-ИК-2" изначально был выведен в феврале 2011 года на нерасчетную орбиту из-за ошибки в работе разгонного блока. Спустя более чем полгода на нем была включена и проверена аппаратура спутника, но через три недели он вышел из строя.

