Вышивальщики России посоревнуются на военном конкурсе "Суровая нитка"

Мастера из Москвы и других городов и регионов России посоревнуются на интернет-конкурсе военной вышивки "Суровая нитка", сообщает управление культуры министерства обороны РФ.

Первый в своем роде смотр, старт которому был дан 1 октября, организовали управление культуры Минобороны и портал "Воентернет".

Посостязаться в мастерстве приглашаются все желающие - профессиональные художники и любители всех возрастов, а также творческие объединения, предприятия и учебные заведения. На конкурс принимаются произведения, в которых представлены любые виды вышивки на темы, связанные с историей и современностью российской армии.

Для участия нужно до 1 апреля 2014 года заполнить заявку на портале "Воентернет" и отправить по электронной почте изображения работ, творческий паспорт на каждую из них и сведения об авторе. От каждого конкурсанта принимаются не более трех работ, от коллектива - не более пяти.

Гран-при конкурса по решению жюри присуждается трем лучшим произведениям. Призовой фонд конкурса составляет 250 тысяч рублей. Обладатель приза зрительских симпатий определяется голосованием на сайте voenternet.ru.

Кроме того, планируется выпустить каталог конкурса и организовать выставку самых интересных работ.