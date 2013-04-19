Форма поиска по сайту

19 апреля 2013, 16:57

20 апреля состоится матч звезд Московской баскетбольной лиги

20 апреля в спортивном зале "Дружба" состоится матч звезд Московской баскетбольной лиги. В поединке примут участие лучшие столичные спортсмены.

Зрители смогут принять участие в разнообразных конкурсах и посмотреть шоу-программу, сообщает информационный центр правительства Москвы.

Мероприятие откроется финалом чемпионата среди ветеранов старше 35 лет. Следом за ними свое мастерство продемонстрируют баскетболистки, после чего состоится мужской матч звезд.

Кроме того, баскетболисты будут соревноваться друг с другом в конкурсе трехочковых, а также "данков" - бросков сверху.

Начало - в 13.00.

