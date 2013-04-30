В мае на МЖД изменится график движения ряда поездов

В мае произойдут изменения в графике движения поездов Московской железной дороги. Это связано с летними путевыми работами.

На Казанском направлении 10 мая с 6.40 до 14.30 будет проводиться ремонт второго пути перегона Луховицы - Подлипки. Часть электричек и "экспрессов" отправятся раньше или позже график, некоторые будут следовать по укороченному маршруту. Ряд поездов будет отменен, сообщает пресс-служба МЖД.

Будут отменены две пары пригородных поездов "Спутник", а также еще несколько электричек.

На Киевском направлении с 20 мая продолжится ремонт путей на станции Апрелевка. Он будет проводиться в ночное время. Изменится расписание нескольких электричек.

На Белорусском направлении с 6 мая продолжат ремонтировать пути перегона Уваровка - Блокпост, а с 13 мая пути Дорохово - Тучково и Акулово - Пожитково. Часть поездов изменит график движения, некоторые будут отменены.

Также с 6 мая изменится график движения поездов на Рижском направлении МЖД.