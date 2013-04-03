К 2016 году на Московской железной дороге не останется деревянных шпал

Московская железная дорога готовится к масштабным ремонтным работам. Их планировалось начать 1 апреля, однако погода внесла свои коррективы. В ходе технико-технологического совета железнодорожники обсудили предстоящий ремонтный сезон.

В этом году на МЖД планируют отремонтировать почти 1 тысячу километров путей. Также запланирована замена 447 стрелочных переводов и модернизация верхнего строения пути, которая позволит увеличить скорость движения поездов. Кроме того, было отмечено, что к 2016 году завершится работа по ликвидации путей на деревянных шпалах на всей территории МЖД – их заменят на железобетонные.

В основном ремонт продолжится на тех участках пути, на которых в прошлом году уже началась реконструкция. Самые масштабные работы в этом году будут проведены на Белорусском направлении на участке Москва- Красное.

Учитывая, что на МЖД высокий пассажиропоток, "технологически окна" планируются так, чтобы минимизировать неудобства для пассажиров. Особое внимание также уделяется сложности работ, связанных с параллельным строительством дополнительных путей на ряде направлений и масштабными работами по реконструкции и развитии Малого кольца Московской железной дороги.