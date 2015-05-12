Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 мая 2015, 08:24

Город

График отключения горячей воды опубликован на сайте МОЭК

В Москве начались плановые отключения горячей воды

В столице начинается плановое отключение горячей воды. Как сообщили в пресс-службе Московской объединенной энергетической компании, продолжительность этих периодов не превысит десяти дней.

Кроме того, почти в 3 тысячах жилых домов на время проведения ремонтно-профилактических работ горячая вода отключаться не будет.

Специалисты проведут профилактику, диагностику и капитальный ремонт на тепловых станциях. С графиком отключения можно ознакомиться на сайте МОЭК. Для этого необходимо ввести в поле поиска название улицы и номер дома.

УЗНАТЬ, КОГДА ОТКЛЮЧАТ ВОДУ В ВАШЕМ ДОМЕ
МОЭК вода отключение воды

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика