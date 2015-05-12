График отключения горячей воды опубликован на сайте МОЭК

В Москве начались плановые отключения горячей воды

В столице начинается плановое отключение горячей воды. Как сообщили в пресс-службе Московской объединенной энергетической компании, продолжительность этих периодов не превысит десяти дней.

Кроме того, почти в 3 тысячах жилых домов на время проведения ремонтно-профилактических работ горячая вода отключаться не будет.

Специалисты проведут профилактику, диагностику и капитальный ремонт на тепловых станциях. С графиком отключения можно ознакомиться на сайте МОЭК. Для этого необходимо ввести в поле поиска название улицы и номер дома.