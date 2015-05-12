12 мая 2015, 08:24Город
График отключения горячей воды опубликован на сайте МОЭК
В столице начинается плановое отключение горячей воды. Как сообщили в пресс-службе Московской объединенной энергетической компании, продолжительность этих периодов не превысит десяти дней.
Кроме того, почти в 3 тысячах жилых домов на время проведения ремонтно-профилактических работ горячая вода отключаться не будет.
Специалисты проведут профилактику, диагностику и капитальный ремонт на тепловых станциях. С графиком отключения можно ознакомиться на сайте МОЭК. Для этого необходимо ввести в поле поиска название улицы и номер дома.