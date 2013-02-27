По МКАД проехали ракетные комплексы "Тополь-М"

По МКАД провезли ракетные комплексы "Тополь-М"

В ночь на 27 февраля московские автомобилисты наблюдали военную технику на МКАД. Колонна из 15 машин, включая три пусковые установки ракетного комплекса "Тополь-М", проследовала на полигон в подмосковном Алабино. Там пройдут репетиции парада Победы.

Стратегический груз перевозили на машинах с мощнейшими дизельными двигателями. Каждая из межконтинентальных баллистических ракет весит под 50 тонн, а в длину составляет 21 метр. 400 километров от города Тейково в Ивановской области до деревни Алабино колонна ехала более 15 часов – такой скоростной режим у тяжелой техники.

По дороге военные насчитали больше ста опасных участков: к ним относятся мосты, железнодорожные переезды и населенные пункты. При этом самым сложным участком считается именно МКАД.

Три установки "Тополь-М" проедут на параде 9 мая по Красной площади. До этого их будут готовить – красить и тонировать. Установка способна запустить ракету на расстояние почти в 12 тысяч километров.