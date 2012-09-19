С 2013 года в Москве ограничат грузовые перевозки

С 2013 года в Москве будет ограничены грузовые перевозки. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин на совещании по развитию Московского транспортного узла.

По словам градоначальника, в настоящее время треть машин, которые ездят по МКАДу осуществляют грузовые перевозки, половина из них – транзитные.

Ввод ограничений сначала коснется транзитных перевозок, а затем распространится на движение по радиальным направлениям, сообщает "Интерфакс".

Движение будет ограничено в первую очередь в дневное время, как это сделано во многих странах, уточнил Сергей Собянин.