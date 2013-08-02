Форма поиска по сайту

Новости

Новости

02 августа 2013, 16:07

Город

На 56-м километре МКАД горела "ГАЗель", сообщает Антон

Читатель M24.ru Антон сообщил о возгорании автомобиля на 56-м километре МКАД. "Сразу за Минской эстакадой горит "ГАЗель", - сообщил он.

В пресс-службе ГУ МЧС Москвы эту информацию подтвердили, добавив, что произошло возгорание в моторном отсеке машины. В результате инцидента никто не пострадал.

Хотите увидеть свои новости на канале "Москва 24" и страницах M24.ru? Присылайте их нам! Если вы стали свидетелем интересного события, расскажите о нем любым удобным для вас способом.

Ждем также фото и видео. Делайте новости вместе с M24.ru!

МКАД пожары спасатели новости читателей чп московский папарацци

