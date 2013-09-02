К 2020 г. в МГУ будет научно-технологический комплекс "Воробьевы горы"

В МГУ имени М.В. Ломоносова к 2020 году построят научно-технологический комплекс "Воробьевы горы", где будут расположены лаборатории и жилые корпуса, а также музей и спортивный центр, сообщил ректор университета Виктор Садовничий во время выступления на "Дне первокурсника" в МГУ.

К 2020 году за фундаментальной библиотекой на новой территории университета будет построена научно-технологическая долина со своими жилыми корпусами и лабораториями, приводит слова Садовничего агентство ИТАР-ТАСС.

В научной долине будут трудиться "группы амбициозных людей, которые попытаются синтезировать новое научно-технологическое знание в фундаментальной и гуманитарной областях знаний", сказал ректор МГУ.

Он также отметил, что в новый комплекс войдут музей искусств с коллекцией картин и редких минералов, спортивный центр и общежитие на 5 тысяч человек.

Инвестор проекта уже найден. Осуществление первой части программы - строительства общежитий на 5 тысяч мест - начнется в самое ближайшее время.

Здание будет заложено к югу от Ломоносовского проспекта. Заселение студентов в новое общежитие планируется через два года.