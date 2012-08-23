При пожаре на проспекте Маршала Жукова погибли два человека

Два человека погибли в результате пожара в жилом доме на проспекте Маршала Жукова в Москве. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на столичных спасателей.

Как пояснили в московском управлении МЧС, обнаруженные в ходе тушения пожара мужчина и женщина были переданы медикам, однако спасти их не удалось. Возраст погибших устанавливается.

По предварительным данным, в подъезде горели почтовые ящики и двери. Пламя перебросилось на одну из квартир, где проживали погибшие. Были спасены 10 человек, проживающих в этом подъезде пятиэтажного дома.