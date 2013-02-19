Около 100 россиян эвакуированы из Сирии в Москву самолетом МЧС

Около сотни россиян вылетели из Сирии бортом МЧС. Самолет Ил-62 МЧС России вылетел из Латакии в 19:00 мск.

Эвакуированных сопровождают врачи Центроспаса и психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС. Самолет должен прибыть в московский аэропорт Домодедово около 23.00, передает "Интерфакс".

Напомним, в Сирии сейчас продолжается конфликт между властями и вооруженной оппозицией. По данным ООН, с марта 2011 года в стране погибли около 60 тысяч человек. В конце января МЧС эвакуировало 77 россиян, пожелавших покинуть страну.