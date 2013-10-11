МЧС открыло "горячую линию" в связи с аварией в Таиланде

В МЧС открыта "горячая линия" в связи с ДТП с россиянами в Таиланде

МЧС России открыло "горячую линию" в связи с аварией экскурсионного автобуса недалеко от таиландского курорта Паттайя, сообщает телеканал "Москва 24".

По телефону 8-800-775-17-17 можно узнать информацию о пострадавших и получить психологическую поддержку.

Напомним, автобус компании Pegas Touristic с россиянами перевернулся в пятницу по пути на экскурсию из Паттайи в район реки Квай. В салоне находились около 40 человек. В результате один человек погиб, два находятся в коме. Пострадавшие пассажиры отправлены в ближайшие больницы.

По информации туркомпании, москвичей в автобусе не было.

Отметим, что это не первая авария, которая происходит в Таиланде с автобусами компании Pegas Touristic. В июне на острове Пхукет пятеро россиян получили травмы в результате ДТП, когда уходя от столкновения, водитель попытался резко остановиться, но тормоза отказали и автобус врезался в здание.