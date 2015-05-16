16 мая 2015, 15:38Экология
В парке "Лосиный остров" прошла акция "Дерево Победы"
Более 500 волонтеров и сотрудников Минприроды России сегодня высаживали сосны, липы и барбарис на территории национального парка "Лосиный остров", передает телеканал "Москва 24".
Там прошло меропритие, организованное в рамках акции "Дерево Победы", приуроченной к празднованию 70-летия окончания Великой Отечественной войны.
Деревья сажал в том числе и глава столичного департамента природопользования Антон Кульбачевский.