В парке "Лосиный остров" прошла акция "Дерево Победы"

Более 500 волонтеров и сотрудников Минприроды России сегодня высаживали сосны, липы и барбарис на территории национального парка "Лосиный остров", передает телеканал "Москва 24".

Там прошло меропритие, организованное в рамках акции "Дерево Победы", приуроченной к празднованию 70-летия окончания Великой Отечественной войны.

Деревья сажал в том числе и глава столичного департамента природопользования Антон Кульбачевский.