Высокотехнологичная детская площадка появится в парке "Кузьминки"

В парке культуры и отдыха "Кузьминки" 18 октября откроется первая высокотехнологичная игровая площадка, которая также приспособлена для детей с ограниченными возможностями, говорится в сообщении на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"Специально для площадки были созданы инновационные объекты, не только сочетающие в себе оригинальные дизайнерские решения, но и развивающие крупную и мелкую моторику, цветовое восприятие, контрастное зрение и сенсорику", - отмечается в материале.

Кроме того, в парке появится специальная гейм-зона, где дети смогут играть в компьютерные игры.

"Среди конструкций расположен экран компьютера, дети могут перемещаться по игровому объекту, используя координацию движений. Конструкции детской площадки расположены таким образом, что по мере движения по часовой стрелке от входа они усложняются в соответствии с возрастной категорией детей - от одного года до 15 лет", - добавляется в сообщении.

Отметим, объекты игровой площадки изготовлены из материала, не наносящего вреда человеку и окружающей среде.