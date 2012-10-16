Москвичи завоевали две медали на Кубке Европы по карате

Московские спортсмены из клуба "Кайман" приняли участие в Кубке Европы по Кёкусинкай.

Серебряную медаль в категории до 60 кг завоевала москвичка Мария Лепина. В категории свыше 80 кг "бронзу" получил Николай Масленников. Спортсменов тренирует Заслуженный тренер России Дмитрий Котвицкий.

Соревнования проходили 13 и 14 октября в столице Великобритании, сообщает пресс-служба столичного департамента физической культуры и спорта.