16 октября 2012, 17:53

Москвичи завоевали две медали на Кубке Европы по карате

Московские спортсмены из клуба "Кайман" приняли участие в Кубке Европы по Кёкусинкай.

Серебряную медаль в категории до 60 кг завоевала москвичка Мария Лепина. В категории свыше 80 кг "бронзу" получил Николай Масленников. Спортсменов тренирует Заслуженный тренер России Дмитрий Котвицкий.

Соревнования проходили 13 и 14 октября в столице Великобритании, сообщает пресс-служба столичного департамента физической культуры и спорта.

Кубок Европы карате

