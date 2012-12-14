Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 декабря 2012, 13:55

МО

Тысяча жителей Красногорска может остаться без тепла

В подмосковном Красногорске прорвало трубу горячего водоснабжения. Для ее замены понадобится отключить 6 домов, в которых проживает 1 тысяча жильцов.

Сообщение об аварийном отключении ГВС в Красногорске на улице Вокзальная, в районе дома №11 поступило в оперативно-дежурную смену МЧС в пятницу в 10.33.

В настоящее время горячее и холодное водоснабжение не отключались, социально-значимые объекты в зону отключения не попадают, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

Ремонтные работы по замене участка трубы планируется завершить до 18:00. Их проведением руководит МУП "Теплосеть". На устранение аварии выделено 6 человек и 1 единица техники.

Напомним, подобное ЧП произошло утром 13 декабря в городе Юбилейный. Из-за прорыва теплотрасcы без отопления остались 4,5 тысячи жильцов. Последствия ЧП были ликвидированы во второй половине дня.

Ссылки по теме


Красногорск теплоснабжение авария чп мо
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика