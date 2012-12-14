Тысяча жителей Красногорска может остаться без тепла

В подмосковном Красногорске прорвало трубу горячего водоснабжения. Для ее замены понадобится отключить 6 домов, в которых проживает 1 тысяча жильцов.

Сообщение об аварийном отключении ГВС в Красногорске на улице Вокзальная, в районе дома №11 поступило в оперативно-дежурную смену МЧС в пятницу в 10.33.

В настоящее время горячее и холодное водоснабжение не отключались, социально-значимые объекты в зону отключения не попадают, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

Ремонтные работы по замене участка трубы планируется завершить до 18:00. Их проведением руководит МУП "Теплосеть". На устранение аварии выделено 6 человек и 1 единица техники.

Напомним, подобное ЧП произошло утром 13 декабря в городе Юбилейный. Из-за прорыва теплотрасcы без отопления остались 4,5 тысячи жильцов. Последствия ЧП были ликвидированы во второй половине дня.