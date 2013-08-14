На юбилейном музыкальном фестивале Kubana выступили более 70 артистов

С 1 по 7 августа в Краснодарском крае прошел V Международный музыкальный фестиваль Kubana. В этом году на мероприятии выступило более 70 артистов всевозможных жанров и направлений. На четырех сценах Kubana собрались российские и зарубежные коллективы, поддерживающие идею мира, дружбы, музыки и свободы.

На четырех сценах выступили: System of a Down, The Prodigy, Guano Apes, Wu-Tang Clan, Infected Mushroom, Electric Six, Anti-Flag, "Браво" и многие другие.

Фото: kubana.com

1 августа главная сцена Libre открылась театральной постановкой Эмира Кустурицы "Время цыган". С 1 по 4 августа венгерский цирк Re Cirquel показывал пластические трюки и световые шоу.

5 и 6 августа на сцене Tornado FANTASIA прошел концерт краснодарских коллективов "Белки на Акации", Vanilla Jam, The Seven Band, а также прозвучали электронные сеты нового проекта A.Z.O.W и DJ Hobbit.

7 августа состоялся настоящий концерт прекрасных представительниц современной российской сцены: "Маша и Медведи", Женя Любич, Monroe, Cheese People, "Плед".

Гости международного фестиваля занимались йогой, играли в активные и настольные игры, смотрели фильмы в кинотеатре под открытым небом, а также участвовали в различных спортивных соревнованиях.

Фото: kubana.com

Также на фестивале работала спортивная зона Beachsoccer Kubana, где гости играли в пляжный футбол и волейбол, футволей, фрисби, панну, бадминтон и другие игры.

Так, 3 августа состоялся показательный матч между ПФК "Кубань" и сборной командой пляжных клубов края.

Второй год подряд на фестивале проходила эко-программа "Залоговая стоимость тары", благодаря которой территория фестиваля оставалась чистой.

На фестивале впервые заработала зона автограф-сессий, где каждый желающий мог получить подпись кумира и сделать фото на память.

Также впервые была организована он-лайн трансляция концертов сцен Libre и Turbo.