11 октября 2013, 18:49

Город

15 домов в Королеве остались без отопления из-за аварии

Отопление 15 домов в Завокзальном районе Королева отключено 11 октября до 21.00 в связи с устранением аварийной ситуации на теплосети.

Как сообщается на сайте города, без отопления остались дома нечетной стороны улицы Грабина (с 9 по 19 дома), дома 5 и 5а по улице Комитетская, а также дома № 3, 4, 5, 6, 7, 9 и 10 на Комсомольской улице.

ОАО "Теплосеть" приносит свои извинения за причиненные неудобства.

