02 октября 2013, 12:51Культура
Группа "Северный флот" презентовала дебютную песню
Образованная бывшими участниками "Короля и Шута" группа "Северный флот" презентовала свой дебютный трек. Песня под названием "Стрелы" посвящена погибшему минувшим летом музыканту Михаилу "Горшку" Горшеневу - лидеру группы "КиШ".
Композиция войдет в концертную программу прощального тура группы "Король и Шут", также посвященного Горшку. Прослушать песню можно в интернет-сообществе "Северного флота".
