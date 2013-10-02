Форма поиска по сайту

02 октября 2013, 12:51

Культура

Группа "Северный флот" презентовала дебютную песню

Образованная бывшими участниками "Короля и Шута" группа "Северный флот" презентовала свой дебютный трек. Песня под названием "Стрелы" посвящена погибшему минувшим летом музыканту Михаилу "Горшку" Горшеневу - лидеру группы "КиШ".

Композиция войдет в концертную программу прощального тура группы "Король и Шут", также посвященного Горшку. Прослушать песню можно в интернет-сообществе "Северного флота".

Король и Шут Михаил Горшенев Северный флот музыка

