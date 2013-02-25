Всероссийская ярмарка меда пройдет с 1 по 24 марта в "Коломенском"

Всероссийская ярмарка меда пройдет с 1 по 24 марта в музее-заповеднике "Коломенское". Пчеловоды из 43 регионов России привезут на ярмарку более 1 тысячи тонн натурального меда, говорится на сайте "Парки Москвы".

"Посетители смогут попробовать и приобрести по ценам производителей более 50 сортов меда, а также пыльцу, пергу, прополис, маточное молочко и др. Здесь же можно будет узнать о каждом сорте меда и научиться правильно выбирать и использовать продукты пчеловодства. Вся представленная продукция проходит ветеринарный контроль", - говорится в сообщении.

Приобрести мед можно будет ежедневно с 9:00 до 19:00 на ярмарочной площади.