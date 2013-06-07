Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 июня 2013, 14:40

Культура

В Коломенском проходит соревнование по созданию песчаных скульптур

Фото: M24.ru

На территории музея-заповедника "Коломенское" проходит первенство Москвы по созданию песчаных скульптур.

В рамках мероприятия российские художники и дизайнеры создадут масштабные скульптуры из песка. Тема соревнования – "Мы против терроризма. Мы за мир", так что скульптуры будут символизировать мир, надежду и любовь.

При этом зрители смогут не только посмотреть и сфотографировать прекрасные произведения искусства, но и выбрать лучшего скульптора.

Чемпионат мира по скульптуре из песка продлится до 6 октября. Он открыт ежедневно с 10:00 до 21:00 ежедневно без выходных. Стоимость билетов – 300 рублей.

Коломенское песчаные скульптуры первенство Москвы маршруты и гиды

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика