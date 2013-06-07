В Коломенском проходит соревнование по созданию песчаных скульптур

Фото: M24.ru

На территории музея-заповедника "Коломенское" проходит первенство Москвы по созданию песчаных скульптур.

В рамках мероприятия российские художники и дизайнеры создадут масштабные скульптуры из песка. Тема соревнования – "Мы против терроризма. Мы за мир", так что скульптуры будут символизировать мир, надежду и любовь.

При этом зрители смогут не только посмотреть и сфотографировать прекрасные произведения искусства, но и выбрать лучшего скульптора.

Чемпионат мира по скульптуре из песка продлится до 6 октября. Он открыт ежедневно с 10:00 до 21:00 ежедневно без выходных. Стоимость билетов – 300 рублей.