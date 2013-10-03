Ярмарку меда в "Коломенском" продлили до 27 октября

Ярмарка меда, которая проходит в музее-заповеднике "Коломенское", продлена до 27 октября. решение было принято по просьбам столичных жителей.

Напомним, что в этом году пчеловоды привезли на ярмарку более тысячи тонн натурального меда по ценам производителей. Посетителям предлагают более 50 сортов меда, а также пергу (собранную пчелами цветочную пыльцу), прополис и маточное молочко.

В ярмарке принимают участие около 350 лучших пчеловодов из 47 регионов России.