Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 октября 2013, 16:42

Культура

Ярмарку меда в "Коломенском" продлили до 27 октября

Ярмарка меда, которая проходит в музее-заповеднике "Коломенское", продлена до 27 октября. решение было принято по просьбам столичных жителей.

Ссылки по теме


Напомним, что в этом году пчеловоды привезли на ярмарку более тысячи тонн натурального меда по ценам производителей. Посетителям предлагают более 50 сортов меда, а также пергу (собранную пчелами цветочную пыльцу), прополис и маточное молочко.

В ярмарке принимают участие около 350 лучших пчеловодов из 47 регионов России.

Коломенское ярмарки мед

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика