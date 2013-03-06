06 марта 2013, 18:52Город
На северо-западе Москвы задержаны более ста нелегальных мигрантов
Столичные полицейские совместно с представителями ФМС провели на северо-западе Москвы рейд "Нелегальный мигрант".
В ходе рейда была проведена проверка в общежитиях и местах компактного проживания иностранцев на территории района Хорошево-Мневники.
В результате задержаны 102 мигранта, незаконно проживающих и работающих в столице.
Все задержанные были доставлены в отделы полиции. В отношении 96 из них были составлены административные дела за нарушения условий пребывания в России.
Еще шестеро гастарбайтеров будут выдворены из России.
