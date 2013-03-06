Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 марта 2013, 18:52

Город

На северо-западе Москвы задержаны более ста нелегальных мигрантов

Столичные полицейские совместно с представителями ФМС провели на северо-западе Москвы рейд "Нелегальный мигрант".

В ходе рейда была проведена проверка в общежитиях и местах компактного проживания иностранцев на территории района Хорошево-Мневники.

В результате задержаны 102 мигранта, незаконно проживающих и работающих в столице.

Все задержанные были доставлены в отделы полиции. В отношении 96 из них были составлены административные дела за нарушения условий пребывания в России.

Еще шестеро гастарбайтеров будут выдворены из России.

Сайты по теме


Хорошево-Мневники нелегальные мигранты

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика