Носить намордник должен даже той-терьер - депутат

Все собаки должны носить намордники. А выгуливать животных можно только на специальных площадках. Об этом заявил в эфире радиостанции "Москва FM" депутат Госдумы от партии ЛДПР Роман Худяков, комментируя рассмотрение в Госдуме законопроекта "Об ответственном обращении с животными".

"Законопроект основан на обращениях граждан, которые пострадали от собак. Мест, где можно устроить площадку для выгула собак в Москве достаточно. Любая собака должна выходить в наморднике, даже той-терьер. Собака не человек - мы не знаем, что в ее голове может произойти", - считает Худяков.

Напомним, в Госдуме ко второму чтению готовится законопроект "Об ответственном обращении с животными". Он вводит единые правила обучения и выгула собак для всех пород.

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