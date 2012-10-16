Главный санитарный врач РФ пока не прогнозирует эпидемию гриппа

Россиянам пока не стоит опасаться эпидемии гриппа и ОРВИ. С таким заявлением выступил руководитель Роспотребнадзора РФ Геннадий Онищенко.

Сейчас недельные эпидемиологические пороги по простудным заболеваниям превышены лишь в Кировской и Астраханской областях, а также в Хабаровске, Сургуте, Чебоксарах и Благовещенске. В основном там болеют дети, сообщает "Интерфакс".

Пока среди простуженных количество гриппующих минимально. При этом вакцинация граждан должна завершиться не раньше декабря.

По словам Онищенко, этой осенью прививки от гриппа сделали более шести миллионов человек. Всего же в этом сезоне вакцинацию пройдут свыше 32 миллионов граждан. Среди них дети, старики и работники социальных сфер.

Вакцинация россиян проводится за счет средств из федерального бюджета, а также на деньги из корпоративных и муниципальных бюджетов.

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