21 февраля 2013, 16:52

В ГУМе открывается выставка немецкого форфора и чешского хрусталя

Фото: gum.ru

В ГУМе 22 февраля откроется выставка фарфора первой европейской фарфоровой мануфактуры Meissen и продукции старейшего производителя хрусталя, чешской компании Moser. Экспозиция включает изделия из лимитированных выпусков, а так же созданные в единственных экземплярах.

Фарфоровая посуда и статуэтки немецкой компании Meissen продемонстрируют посетителям знаменитый "Луковый декор". Технология производства уникальна - краска наносится на необожженный фарфор. Фирма существует уже более 275 лет и знаменита по всей Европе.

Хрусталь Moser известен своей звонкостью и искристостью. Любопытно, что при его изготовлении не используется свинец, благодаря чему он становится очень плотным. Такая поверхность идеальная для художественных гравировок. Все изделия производятся вручную.

Во времена СССР фабрика изготовила набор бокалов Royal с государственным гербом для генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева, а другой глава ЦК КПСС Михаил Горбачев получил в подарок бокалы из коллекции Splendid.

