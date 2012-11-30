Более 250 мигрантов проверели на законность пребывания в Москве

30 ноября транспортные полицейские совместно с сотрудниками УФМС провели на Казанском вокзале рейд по выявлению незаконных мигрантов.

К обеду документы были проверены у 250 мигрантов, составлено 15 административных протоколов, сообщает управление на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

Рейд проходил в рамках совместной программы Министерства внутренних дел и Федеральной миграционной службы по усилению борьбы с этнической преступностью и перекрытию каналов незаконной миграции.

Ранее руководитель департамента региональной безопасности Алексей Майоров заявил, что благодаря совместным усилиям правоохранителей снизилось количество преступлений, которые совершают мигранты.