В "Москва-Сити" задержали 80 нелегальных мигрантов

Сотрудники полиции совместно с ФМС провели рейд по выявлению нелегальных мигрантов. В результате 80 человек, работавших в "Москва-сити", были задержаны.

Как сообщает "Интерфакс", всего на стройке трудились 250 человек, из которых 100 находились на территории России законно. Статус остальных рабочих в настоящее время устанавливается.

Проверка соблюдения миграционного законодательства была инициирована прокуратурой.

Нет так давно в Москве оставили без работы еще 250 иностранцев - полицейские устроили облаву на северо-западе Москвы. 35 из задержанных мигрантов будут выдворены за пределы России.