На реконструкции гостиницы "Москва" работали 100 нелегальных мигрантов

В результате рейда ФМС по Комсомольской площади были задержаны около 100 мигрантов-нелегалов. Все они работали на стройке гостиницы "Москва".

Как сообщает РИА Новости, рейд Федеральной миграционной службы был плановым. Документы были проверены у 120 человек, в результате у 80 из них не оказалось разрешений на работу, а у еще 20 – вообще каких-либо документов.

Все нарушители были доставлены в отделение полиции до разбирательства. Задержанные нелегалы являются гражданами стран СНГ.