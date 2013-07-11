Форма поиска по сайту

11 июля 2013, 18:47

Общество

Около 40 мигрантов задержаны в школе имени Гнесиных

Сотрудники Федеральной миграционной службы в ходе рейда задержали около 40 мигрантов в школе имени Гнесиных.

Как рассказали M24.ru в пресс-службе ФМС России, в здании средней специальной школы имени Гнесиных идет ремонт четырех корпусов, в котором задействованы иностранные работники.

При проверке 40 человек не смогли предъявить документы и были задержаны. Представитель пресс-службы отметила, что "рейд еще идет и цифра задержанных мигрантов может измениться".

