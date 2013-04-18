Досрочный период сдачи ЕГЭ начнется 20 апреля

В столице начинается досрочный период проведения Единого государственного экзамена. Первый ЕГЭ московские школьники напишут 20 апреля.

Первым старшеклассники будут сдавать русский язык, на 23 апреля назначен экзамен по математике, 26 апреля – истории, химии, географии и иностранным языкам, а 29 апреля досрочный ЕГЭ проведут по обществознанию, литературе, биологии, физике, по информатике и ИКТ.

Как сообщает пресс-служба департамента образования, в этом году право на досрочную сдачу ЕГЭ предоставлено 295 выпускникам. Для них организовано 3 пункта проведения экзамена на базе филиалов Московской финансово-юридической академии, расположенных в Северном, Восточном и Юго-Восточном округах. В резервный день, 6 мая, будет организован только один пункт. Департамент аккредитовал 20 общественных наблюдателей, которые будут присутствовать при досрочных ЕГЭ.

Напомним, основной этап Единого государственного экзамена в этом году пройдет с 27 мая по 13 июня.