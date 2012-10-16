Тренировочный ЕГЭ по информатике состоится 23 и 26 октября

Школьники 10-11 классов столичных школ смогут принять участие в тренировочной сдаче ЕГЭ по информатике, информирует пресс-служба московского департамента образования.

"Для проведения будут использованы задания из открытого банка заданий ЕГЭ по информатике (спецификация и демо-версия работы). Экзамены будут проходить после учебных занятий 23 и 26 октября 2012 года по месту учебы", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что результаты ЕГЭ будут переданы в школы уже 3 декабря 2012 года. Выставленные за экзамен оценки не повлияют на текущую успеваемость ученика.